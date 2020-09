Orbán obhajoval výjimku ze zákazu pro občany států V4

To, že lidé ze států V4 do Maďarska po předložení negativního testu na koronavirus mohou, a občané z ostatních zemí Evropské unie ne, kritizuje Evropská komise. Toto opatření je podle ní diskriminační.

"Chápu argumenty byrokratů v Bruselu a nemyslím si, že by by byly neopodstatněné, ... ale musejí pochopit, že mezi zeměmi V4 vznikla široká spolupráce v rámci boje proti pandemii," řekl dnes Orbán v maďarském rozhlasu.

Maďarsko své hranice pro cizince od začátku tohoto měsíce uzavřelo pro to, aby zabránilo případům "dovozu" nákazy z ciziny. Konzervativní premiér, jehož vztahy s Bruselem jsou vyhrocené, prohlásil, že kritici tohoto opatření "si mohou říkat co chtějí, ... ale za několik dnů udělají to samé, co my". Orbán tvrdí, že stejně jako v minulosti, třeba v případě migrační politiky nebo opatření proti šíření koronaviru, "na nás útočili, kritizovali nás a pak po nějaké době přijali stejný postup jako my".

V Maďarsku za poslední den přibylo rekordních 459 nových případů nákazy koronavirem, celkem jich je 7382. Počet pacientů, kteří komplikacím provázejícím koronavirovou infekci podlehli, se zvýšil o jednoho na 621. Virus se v poslední době šíří hlavně mezi mladými lidmi, koncem srpna byl průměrný věk infikovaného 32,5 roku, napsala agentura Reuters.