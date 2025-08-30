Evropa bleskově stárne. Experti spočítali, kolik důchodců na tom bude bídně

Libor Novák

30. srpna 2025 19:59

Senioři, ilustrační foto
Senioři, ilustrační foto Foto: Pixabay

Při absenci zásadních změn v penzijních systémech hrozí, že jeden z pěti Evropanů bude žít ve stáří v chudobě. Petra Hielkema, ředitelka Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA), to označuje za „směšně vysoké procento“ a dodává, že u žen je toto riziko o 30 % vyšší.

Evropská populace rychle stárne. Podle prognóz bude do 40 let na každého důchodce připadat jen 1,5 pracujícího, což je polovina současného poměru. Tento demografický trend je neudržitelný a ohrožuje financování stávajících státních penzijních systémů. Kromě toho stárnoucí populace zvyšuje náklady na zdravotní péči. 

Jedním z řešení je podpořit soukromé a zaměstnanecké penzijní systémy. Skandinávské země, které kombinují státní důchody, zaměstnanecké penzijní fondy a další investiční produkty, jsou na blížící se krizi připraveny nejlépe. Naopak země ve východní a jižní Evropě, které se spoléhají hlavně na státní důchody, jsou nejvíce ohroženy.

Evropská komise připravuje balíček reforem, který by měl řešit demografické a finanční problémy. V plánu je automatické zařazení zaměstnanců do penzijních fondů. Systém už funguje například ve Velké Británii, Polsku a Itálii a podle Hielkemové se osvědčil. Namísto toho, aby se lidé do penzijního fondu museli přihlásit, by byli zařazeni automaticky a museli by se aktivně odhlásit, což většina lidí neudělá.

Reformy penzijních systémů jsou citlivým politickým tématem, ale Hielkema věří, že nastal správný čas. Současné vlády si uvědomují závažnost situace a zároveň vidí v penzijních fondech možnost, jak zvýšit objem investic v ekonomice. Reforma by se nicméně měla týkat i osob samostatně výdělečně činných a pracovníků na volné noze, aby se zajistilo, že i oni si budou moci spořit na důchod. 

EU (Evropská unie) důchodci, senioři

Senioři, ilustrační foto

Zdroj: Libor Novák

