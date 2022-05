Ruští generálové patří podle britského ministra před vojenský soud

"Všichni profesionální vojáci by měli být chováním ruské armády zděšeni," uvedl Wallace ve výňatcích projevu, které zveřejnilo jeho ministerstvo. "Nejenže se podílejí na nezákonné invazi a válečných zločinech, ale jejich nejvyšší velení zklamalo vlastní řadové vojáky do té míry, že by mělo být postaveno před vojenský soud," dodal.

Podle Wallace se generálové "přímo podílejí na Putinově únosu hrdé historie svých předků, kteří se bránili proti bezohledné invazi; odráželi fašismus; obětovali se pro vyšší cíle".

Wallace vystoupil s projevem v době, kdy Putin promlouval na Rudém náměstí na vojenské přehlídce při příležitosti 77. výročí vítězství nad nacistickým Německem. V projevu zmiňoval sovětské hrdinství za druhé světové války, které by mělo povzbudit ruské vojáky k vítězství na Ukrajině. Útok proti této zemi označil za správné rozhodnutí a preventivní reakci na údajně chystanou západní agresi.

"Nemají co slavit," řekla v rozhovoru pro CNN velvyslankyně Spojených států při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová v souvislosti s ruskými oslavami Dne vítězství. "Nepodařilo se jim porazit Ukrajince. Nepodařilo se jim rozdělit svět ani NATO. Podařilo se jim pouze izolovat se na mezinárodní úrovni a stát se vyvrhelem pro celý svět," dodala.