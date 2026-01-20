Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku. Chce zastavit obchodní dohodu s USA, píše BBC

Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku, který může definitivně pohřbít naděje na stabilní obchodní vztahy se Spojenými státy. Podle zdrojů serveru BBC z výboru pro mezinárodní obchod hodlají europoslanci pozastavit schvalování obchodní dohody, kterou loni v červenci uzavřela šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen s Donaldem Trumpem. Rozhodnutí by mělo být oficiálně oznámeno ve středu odpoledne během zasedání ve Štrasburku.
Dohoda, která se rodila na Trumpově golfovém hřišti ve Skotsku, měla původně ulevit evropským exportérům. Podařilo se v ní vyjednat patnáctiprocentní clo na dovoz do USA, což firmy vnímaly jako úspěch oproti hrozbám až třicetiprocentního zdanění. Dokument však stále čeká na ratifikaci a po nejnovějších výrocích z Washingtonu se zdá, že k ní v dohledné době nedojde.
Hlavním důvodem odporu jsou Trumpovy nátlakové akce související s jeho snahou o ovládnutí Grónska. Vlivný německý europoslanec Manfred Weber prohlásil, že za současných okolností není schválení dohody možné. Evropská unie již dříve v rámci vyjednávání pozastavila vlastní odvetná cla na americké zboží v hodnotě 93 miliard eur, tato lhůta ale vyprší už 6. února.
Pokud nedojde k prodloužení moratoria nebo k nečekanému posunu v parlamentu, začne Evropa od 7. února opět uplatňovat cla na dovoz z USA. Situace je o to napjatější, že Donald Trump otevřeně vyhrožuje ekonomickými postihy těm zemím, které se postaví proti jeho plánům v Arktidě. Evropští lídři se tak připravují na možnou obchodní válku, kterou se loni v létě snažili odvrátit.
Americký ministr financí Scott Bessent se mezitím na Světovém ekonomickém fóru v Davosu snaží vášně mírnit, ovšem po svém. Evropské představitele vyzval, aby zachovali klid a nepodnikali žádná odvetná opatření. Podle něj by byla eskalace ze strany spojenců velkou chybou, přičemž zdůraznil, že strategický význam Grónska je pro americké prezidenty prioritou již více než století a půl.
EU (Evropská unie) , USA (Spojené státy americké) , Ekonomika
