Experti: Bomba u srbského plynovodu byla snahou ruských tajných služeb ovlivnit volby v Maďarsku

Nález trhaviny v blízkosti plynovodu Balkan Stream na srbském území vyvolal vlnu spekulací a diplomatického napětí. Podle bezpečnostních expertů se však s největší pravděpodobností nejednalo o reálný pokus o zničení klíčové infrastruktury, ale o rafinovanou provokaci ruských tajných služeb. Hlavním cílem této operace mělo být ovlivnění nedělních parlamentních voleb v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o politické přežití.
Bývalý ukrajinský generálmajor a specialista na munici Mykola Zencev pro list The Guardian uvedl, že čtyři kilogramy výbušnin, které srbská vojenská rozvědka zajistila u města Kanjiža, by zdaleka nestačily na vážné poškození potrubí. Odborníci z jeho analytické firmy Andromeda prozkoumali konstrukci plynovodu, který přepravuje ruský plyn přes Turecko, Bulharsko a Srbsko až do Maďarska, a dospěli k jasnému závěru.
Zencev vysvětlil, že takové množství plastické trhaviny by i při optimálním umístění způsobilo pouze lokální škody, které by bylo možné opravit během několika dní. „To neodpovídá cílům klasické sabotáže, která má za úkol vyřadit infrastrukturu z provozu na týdny či měsíce,“ podotkl expert. Podle něj tento fakt přímo podporuje teorii, že celá událost byla zinscenována jako provokace pod cizí vlajkou.
Informaci o nálezu výbušnin zveřejnil minulou neděli maďarský premiér Viktor Orbán s tím, že ho o situaci informoval srbský prezident Aleksandar Vučić. Maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó okamžitě využil incidentu k naznačení, že za útokem na maďarskou suverenitu by mohla stát Ukrajina. Tato rétorika se stala ústředním motivem závěru Orbánovy volební kampaně.
Incident se v maďarských i srbských médiích začal masivně šířit právě v době, kdy průzkumy naznačují, že Orbánův Fidesz ztrácí půdu pod nohama ve prospěch opozice vedené Péterem Magyarem. Opozice obvinila vládu, že se snaží v lidech vyvolat strach pomocí operací pod falešnou vlajkou a že jedná na pokyn ruských agentů. Ukrajina jakoukoli účast na incidentu kategoricky popřela.
Zencev argumentuje, že z nálezu profitují především dvě strany: současná maďarská vláda, která získala silné politické téma těsně před volbami, a Rusko, které se dlouhodobě snaží diskreditovat Ukrajinu v očích západního světa. Podle něj nese operace u Kanjiži všechny rukopisy ruské vojenské rozvědky GRU, která je známá svými hybridními metodami vedení boje.
Zajímavým detailem je i místo nálezu. Výbušniny byly objeveny ve dvou batozích několik set metrů od samotného plynovodu. Podle expertů nic nenasvědčovalo tomu, že by se někdo skutečně pokusil nálože na potrubí připevnit. To jen posiluje podezření, že trhavina měla být „objevena“, nikoliv odpálena.
Maďarsko pod Orbánovým vedením zůstává jedním z mála států Evropské unie, které udržují blízké vztahy s Moskvou a nadále nakupují ruskou ropu a plyn. Budapešť navíc nedávno zablokovala schválení obří půjčky pro Ukrajinu, což vyvolalo další napětí mezi oběma zeměmi. Incident s plynovodem tak zapadá do širšího kontextu maďarsko-ukrajinských sporů.
Srbský prezident Vučić sice prohlásil, že nálož mohla ohrozit mnoho životů, ale vojenští analytici zůstávají skeptičtí. Celý případ vnímají jako varovný příklad toho, jak lze fyzické bezpečnostní incidenty využít v informační válce k ovlivnění demokratických procesů v sousedních zemích.
Související
Co potřebujete vědět o volbách v Maďarsku: Výsledky se mohou sčítat týden, průzkumy věstí pád Orbána
Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den
Aktuálně se děje
Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?
Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který v čele své strany Tisza (Respekt a svoboda) aktuálně vede předvolební průzkumy v Maďarsku, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.
Zdroj: Libor Novák