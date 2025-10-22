Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy bude mít po celou dobu výkonu trestu ve vězení stálou policejní ochranu. Oznámil to francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez. Dva policejní důstojníci budou nepřetržitě umístěni v sousedních celách, aby zajistili jeho bezpečnost.
Sarkozy nastoupil v úterý do pařížské věznice La Santé, kde má vykonat pětiletý trest za spiknutí s cílem získat nelegální finance na kampaň z Libye. Pro muže, který vedl zemi v letech 2007 až 2012, jde o ohromující pád. Ministr vnitra Nuñez ve středu v rádiu Europe 1 potvrdil, že dva důstojníci z bezpečnostní jednotky chránící bývalé prezidenty budou natrvalo umístěni v celách hned vedle Sarkozyho po celou dobu jeho pobytu za mřížemi.
Nuñez uvedl, že bývalý prezident republiky má na ochranu nárok kvůli svému postavení. Existuje zjevné bezpečnostní riziko, a proto je tato ochrana zachována i po dobu detence. Podle francouzských médií budou důstojníci součástí týmu, který se bude střídat ve směnách. Zůstanou u Sarkozyho tak dlouho, „jak bude nutné“. Sarkozy bude umístěn v izolačním oddělení věznice La Santé, kde jsou vězni drženi v samostatných celách a odděleni i během aktivit mimo cely. Tím by měl být zajištěn jeho minimální kontakt s ostatními odsouzenými.
Přítomnost policie uvnitř věznice však vyvolala protesty odborů vězeňské stráže. Nicolas Peyrin z odborového svazu CGT prohlásil, že personál věznice La Santé je plně schopen zajistit bezpečnost vězňů, a policie tak není nutná. Dle jeho slov policisté nepředstavují žádnou „přidanou hodnotu“. Podobně reagoval i Wilfried Fonck, šéf jiného odborového svazu vězeňské stráže, který v rádiu RTL uvedl, že se tím v podstatě říká, že strážní neumí svou práci. Upozornil, že uvnitř vězení jsou dva civilisté, kteří tam nemají co dělat a neznají systém fungování. Fonck dodal: „Něco takového jsem za 25 let ve službě neviděl.“
Sarkozyho právníci mezitím podali žádost o předčasné propuštění do doby odvolacího soudu. Očekávají, že žádost bude posouzena zhruba do měsíce, a doufají, že by mohl být propuštěn na svobodu již do Vánoc.
Související
Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení
Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý
Aktuálně se děje
před 35 minutami
Francie spočítala cenu ukradených klenotů z Louvre. Je astronomická
před 1 hodinou
Exprezident Sarkozy bude mít ve vězení stálou policejní ochranu
Aktualizováno před 1 hodinou
V Nehvizdech u Prahy hoří hala, vyhlášen třetí stupeň poplachu
před 2 hodinami
Příměří v Gaze je jen začátek. Vance řekl, co bude následovat
před 2 hodinami
Další politička přiznala problémy. Komunistka Konečná zápasí s nemocí
před 3 hodinami
Ministr Dvořák měl autonehodu po cestě do televize. Utrpěl zlomeninu
před 4 hodinami
Zelenskyj vítá Trumpův kompromis, který by mohl vést ke konci války
před 4 hodinami
Demokraticky legitimizovaní nacisté? AfD nabírá na síle a zpochybňuje poválečný konsenzus
před 5 hodinami
Tragická dopravní nehoda na Plzeňsku se překvalifikovala. Je z ní pokus o vraždu
před 6 hodinami
Do důchodu v 65 letech? Neudržitelné, tvrdí Jurečka. Prozradil, proč u voleb nefungovaly eDoklady
před 6 hodinami
Ruské útoky opět zabíjely na Ukrajině. Mezi mrtvými jsou i děti
před 7 hodinami
Proč Trump uspěl v Gaze, ale mír na Ukrajině zajistit nedokázal?
před 8 hodinami
Ukrajina zasáhla chemickou továrnu v Rusku střelami Storm Shadow
před 9 hodinami
Co odhalilo zrušení setkání s Putinem? Trumpova snaha nastolit mír naráží na vlastní vnitřní limity
před 10 hodinami
Počasí přinese do Česka silný vítr
včera
Loupež století v Louvru: Co vše o krádeži francouzských korunovačních klenotů víme?
včera
Netrpělivý a vzteklý Trump je to nejlepší, v co Moskva může doufat. Válku na Ukrajině ukončit nedokáže
včera
Příměří v Gaze nevydrží, obávají se Trumpovi lidé
včera
Bílý dům: Setkání Trumpa s Putinem není zatím v plánu
včera
Rusko testuje na Ukrajině nové klouzavé bomby. Mají dolet až stovky kilometrů
Rusko se připravuje na sériovou výrobu leteckých bomb s doletem až 200 kilometrů. Toto prohlášení učinil zástupce náčelníka Hlavního zpravodajského ředitelství ukrajinského ministerstva obrany Vadym Skibickyj během fóra RBK-Ukrajina s názvem „Energie, která drží Ukrajinu“.
Zdroj: Libor Novák