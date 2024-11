Fico a Orbán vyzvali EU k přehodnocení strategie vůči Ukrajině. Byli jediní

Tématem setkání byla rostoucí nejistota ohledně pokračování americké podpory Ukrajině, zejména s ohledem na možné vítězství Donalda Trumpa v nadcházejících prezidentských volbách. Fico a Orbán společně poukazovali na nutnost připravit se na možnost, že se Evropa bude muset spoléhat sama na sebe v otázce podpory Ukrajiny.

Představitelé ostatních členských zemí EU zatím považují současnou strategii za funkční, jak uvedl pro agenturu Reuters vysoce postavený představitel EU. Přesto však chápou obavy Fica a Orbána a připouštějí, že změna vedení v USA by mohla vést ke snížení či zastavení americké pomoci Ukrajině. Taková situace by Evropskou unii postavila do obtížné pozice, kdy by musela přehodnotit své vlastní možnosti a zodpovědnost v oblasti vojenské a finanční podpory Kyjeva.

Robert Fico ve videu zveřejněném po summitu Evropského politického společenství zdůraznil, že Slovensko nebude podporovat návrh, aby EU převzala úplnou finanční odpovědnost za Ukrajinu, pokud by USA pod vedením Trumpa svou podporu ukončily. Podle něj musí Unie přesměrovat své finanční zdroje na další významné problémy, jako je boj s nelegální migrací, což označil za klíčové téma, které má pro EU větší význam než současná pomoc Ukrajině.

Orbán na summitu představil svou vizi nové evropské strategie k Ukrajině, kterou považuje za nevyhnutelnou. „Vítězství republikánů v Americe otevírá pro evropské lídry otázku, zda sama Evropa dokáže nadále udržet vojenskou a finanční podporu pro Ukrajinu. Jsou zde vážné pochybnosti, a proto je třeba vytvořit novou strategii,“ prohlásil Orbán. Tato slova odrážejí jeho dlouhodobé postoje k řešení konfliktu na Ukrajině a jeho skeptický pohled na zapojení evropských institucí v této otázce.

Dalším bodem, který Fico při setkání zdůraznil, bylo podle něj nespravedlivé rozdělení financí v Unii. Podle něj by bylo nerozumné investovat obrovské prostředky do války na Ukrajině, zatímco Unie čelí závažným problémům v otázce migrace a bezpečnosti, které vyžadují stejně intenzivní podporu. „Pokud máme mít peníze na Ukrajinu, musíme mít peníze i na problémy, které ohrožují EU podstatně více,“ prohlásil.

Orbánův a Ficův tlak na změnu strategie přichází v době, kdy je Evropa rozdělena v názorech na budoucí kroky vůči Ukrajině. Zatímco některé členské státy jako Polsko a pobaltské země podporují pokračující pomoc Ukrajině, státy jako Maďarsko a nyní i Slovensko prosazují opatrnější přístup. Spor o podporu Ukrajiny by se mohl prohloubit s blížícím se americkým volebním obdobím a potenciálními změnami ve Washingtonu.

Tato situace je výzvou pro evropské lídry, kteří budou muset najít způsob, jak zajistit bezpečnost a stabilitu kontinentu, aniž by narušili dosavadní spolupráci s Ukrajinou. Pokud by se USA rozhodly svou pomoc omezit nebo zcela ukončit, mohlo by to Evropu přinutit přehodnotit vlastní strategie a zdroje v době, kdy se situace na Ukrajině stává stále naléhavější a složitější.