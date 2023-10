Fico podruhé jednal s Pellegrinim, který si měl říct o post premiéra

Pellegrini v televizním pořadu Otvorene sdělil, že se s Ficem setkává ve dvou. Širší vyjednávací týmy nejsou vytvořené. "Ještě jsme nedošli do bodu, kdy bych jako předseda s místopředsedy navrhl, aby mi odsouhlasili, že jdeme do koalice se Smerem. Není to ani předdohodnuté," uvedl expremiér podle TASR.

Podle Pellegriniho se sice zatím nejedná o konkrétních pozicích, Hlas má ale podle jeho názoru zkušené lidi, kteří by mohli vést ministerstva sociálních věcí, zdravotnictví, regionálního rozvoje nebo zahraničních věcí.

Slovenský Denník N napsal, že podle zákulisních informací druhý díl rozhovorů potenciálních koaličních partnerů ve čtvrtek dospěl do bodu, kdy Pellegrini přednesl Ficovi maximalistické požadavky na ministerstva a zároveň sám požádal o post premiéra.

Pellegrini se v dalších dnech sejde také s předsedy Progresivního Slovenska Michalem Šimečkou a SaS Richardem Sulíkem, zástupci případné čtyřkoalice. Hlas by do ní ale podle svého šéfa šel pouze v případě velkorysé a štědré nabídky.

Předčasné parlamentní volby na Slovensku proběhly v sobotu. Smer-SD získal 22,94 procenta hlasů a 42 poslaneckých křesel. Druhé Progresivní Slovensko jich bude mít o deset méně, obdrželo 17,96 procenta hlasů. Hlas-SD na třetím místě se 14,7 procenta bude zastupovat 27 zákonodárců.

Sedmi, respektive pětiprocentní hranici pro vstup překonaly také koalice OĽANO a přátelé (8,89 %, 16 poslanců) a subjekty KDH (6,82 %, 12 p.), SaS (6,32 %, 11 p.) a SNS (5,62 %, 10 p.).