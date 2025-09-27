Rodina se v příštím týdnu rozloučí s legendární italskou herečkou Claudií Cardinalovou, která v uplynulých dnech zemřela ve věku 87 let. Pohřeb bude hostit francouzská metropole Paříž. Nejbližší se pak s Cardinalovou rozloučí i soukromě.
Podle informací stanice TF1 Info se pohřeb Cardinalové uskuteční v úterý 30. září ve 14:30 v kostele svatého Rocha v Paříži. Rodina zesnulé herecké legendy má v plánu i soukromé poslední rozloučení v Nemours, kde světoznámá umělkyně za přítomnosti svých dětí v tomto týdnu zemřela.
Cardinalová se narodila a vyrůstala v Tunisu. Stát se herečkou se rozhodla po návštěvě filmového festivalu v Benátkách, ve filmu pak debutovala na konci 50. let. Brzy se stala sexsymbolem, ale především úspěšnou herečkou. Pomohla jí k tomu spolupráce se slavnými italskými režiséry té doby Luchinem Viscontim a Federicem Fellinim. Zaujala i americkou produkci.
K jejím nejslavnějším rolím tak patří i vdova v legendárním westernu Tenkrát na Západě režiséra Sergia Leoneho. Ve filmové kariéře pokračovala až do současnosti, přičemž v posledních několika desetiletích získala na festivalech několik ocenění za celoživotní dílo či přínos světové kinematografii.
Cardinalová byla dvakrát vdaná, měla syna Patricka a dceru Claudii. Již od konce 70. let byla také babičkou. V roce 2002 jmenovali italskou herečkou velvyslankyní dobré vůle Unesco kvůli jejímu boji za ženská práva.
Související
Zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová
Na pohřeb Delona nedorazí Claudia Cardinale. Neúčast vysvětlila
Claudia Cardinale , Francie , úmrtí
Aktuálně se děje
před 6 minutami
Francie dostala přednost. Pohřeb legendární Claudie Cardinalové bude v Paříži
před 51 minutami
Dánové opět řešili neznámé drony. Vznášely se nad vojenskou základnou
před 1 hodinou
ANO může volit až třetina lidí. Motoristé a Stačilo jsou na hraně, ukazuje průzkum
před 2 hodinami
Metro v srpnu zastavil školák mladší patnácti let, zjistila policie
před 3 hodinami
Volební sliby pod lupou. Ekonomka pro EZ vysvětluje, proč strany nejsou k voličům fér
před 3 hodinami
Rusové fantazírují o ukrajinské provokaci a začátku třetí světové války
před 4 hodinami
Žádost o voličský průkaz už jen osobně. Čas máte do středy
před 5 hodinami
Princ Andrew, Musk či Bannon. Američanové uvolnili další část Epstein Files
před 6 hodinami
Finále kampaně dostává zápletku. ANO kleslo na 28 procent, dvě uskupení jsou na hraně
před 7 hodinami
Počasí bude příští týden místy mrazivé, teploty v noci klesnou pod nulu
včera
Finsko tlačí na USA, aby v Evropě ponechaly klíčové vojenské vybavení na ochranu před Ruskem
včera
Protest v New Yorku: Netanjahu nemluví naším jménem, říká židovský demonstrant
Aktualizováno včera
Zelenskyj: Na Ukrajinu pronikly průzkumné drony z Maďarska
včera
"Odvezli mě rovnou do chladícího boxu v márnici.“ Teenager z Gazy popsal hrůzy izraelské války
včera
Netanjahu v OSN nešetřil kritikou. Delegáti před projevem opustili sál
včera
Netanjahu musel letět na zasedání OSN oklikou. Bál se zatčení v Evropě
včera
Netanjahu vystoupí na Valném shromáždění OSN. Očekává se ostrý projev
včera
Pohlaví jsou jen dvě, zakotvilo Slovensko do ústavy. Zakázalo adopci homosexuálním párům
včera
Dočasným šéfem poválečného Pásma Gazy by mohl být Tony Blair
včera
Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb
Deepfake videa, falešné vizuály a manipulované nahrávky se stávají běžnou součástí české politiky. To, co začínalo jako recese nebo laciný vtip, dnes ohrožuje samotnou férovost volební soutěže. Příklady ze Spojených států ukazují, že jediný podvrh dokáže ovlivnit tisíce voličů. V prostředí, kde je důvěra v politiku na kritickém minimu, je riziko pro Českou republiku o to větší.
Zdroj: Jakub Jurek