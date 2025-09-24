Světovou kinematografii zasáhla velmi smutná zpráva. Ve věku 87 let zemřela legendární italská herečka Claudia Cardinalová, jejíž kariéra trvala přes šest dekád. Největší slávu zažila Cardinalová během zlatého věku italského filmu.
Cardinalová zemřela ve francouzském Nemours za přítomnosti svých dětí, uvedl její agent Laurent Savry podle BBC. "Zanechala odkaz svobodné a inspirativní ženy, ať už jako žena, anebo jako umělkyně," konstatoval.
Cardinalová se narodila a vyrůstala v Tunisu. Stát se herečkou se rozhodla po návštěvě filmového festivalu v Benátkách, ve filmu pak debutovala na konci 50. let. Brzy se stala sexsymbolem, ale především úspěšnou herečkou. Pomohla jí k tomu spolupráce se slavnými italskými režiséry té doby Luchinem Viscontim a Federicem Fellinim. Zaujala i americkou produkci.
K jejím nejslavnějším rolím tak patří i vdova v legendárním westernu Tenkrát na Západě režiséra Sergia Leoneho. Ve filmové kariéře pokračovala až do současnosti, přičemž v posledních několika desetiletích získala na festivalech několik ocenění za celoživotní dílo či přínos světové kinematografii.
Cardinalová byla dvakrát vdaná, měla syna Patricka a dceru Claudii. Již od konce 70. let byla také babičkou. V roce 2002 jmenovali italskou herečkou velvyslankyní dobré vůle Unesco kvůli jejímu boji za ženská práva.
