Francie se hádá s Německem. Postavíme stíhačku bez vás, vzkazuje Paříž Berlínu

Libor Novák

1. října 2025 16:15

Mirage 2000-5
Mirage 2000-5 Foto: Volné dílo

Francie je připravena postavit stíhačku nové generace sama. Oznámil to ve středu francouzský úředník malé skupině novinářů, který si nepřál být jmenován kvůli citlivosti tématu. Tato prohlášení naznačují, že se Paříž nezůstane v projektu Future Combat Air System (FCAS) za každou cenu, pokud by se nepodařilo nalézt shodu s Německem. Úředník prohlásil, že i když se nepodaří dosáhnout dohody, Francie má dostatečné kapacity na to, aby stíhačku vyvinula a postavila sama.

I když by se jednalo o samostatný francouzský projekt, neznamenalo by to, že se na něm podílely pouze francouzské firmy. Francie by do něj mohla zapojit evropský ekosystém subdodavatelů. Tyto komentáře přicházejí v době rostoucího napětí mezi Paříží a Berlínem ohledně projektu, ke kterému se později připojilo i Španělsko.

Podle dřívějších informací z minulého týdne Německo dokonce zvažuje Švédsko nebo Spojené království jako náhradu Francie v případě, že nedojde k dohodě do konce roku. Tento týden se k situaci vyjádřily i hlavní společnosti zapojené do projektu: francouzský Dassault Aviation a německý Airbus Defence and Space. Obě firmy uvedly, že by mohly stíhačku nové generace vyvinout i bez vzájemné spolupráce.

Klíčovým problémem, který v projektu brání, je požadavek společnosti Dassault Aviation na větší rozhodovací pravomoci při vývoji nového letounu, známého jako New Generation Fighter (NGF). Dassault argumentuje tím, že současná řídící struktura by s velkou pravděpodobností vedla ke zpožděním. Výkonný ředitel Dassaultu, Éric Trappier, vzkázal francouzským zákonodárcům, že není proti projektu, ale že ho znepokojuje, když Německo hovoří o vyloučení Francie.

Francouzská strana dlouhodobě trvá na tom, že jakékoliv zdržení je nepřijatelné, mimo jiné i proto, že stíhačka nové generace tvoří část francouzského jaderného odstrašujícího prostředku. Termín pro náhradu francouzských letounů Rafale a Eurofighter Typhoon, který je stanoven na rok 2040, je podle francouzského úředníka nekompromisní. Francouzský představitel naznačil, že by bylo možné posílit francouzský podíl na pilíři NGF a kompenzovat to ústupky v jiných aspektech programu.

Dalším sporným bodem je samotná hmotnost letounu. Francie by preferovala stíhačku s hmotností 15 tun, která je dostatečně lehká pro přistávání na letadlových lodích. Německo má spíše sklon k 18tunovému letounu, který má sloužit k vzdušné převaze. Těžší letoun by si vyžádal silnější motor, což by mohlo přinést další zpoždění, tvrdí francouzská strana. Kvůli řešení sporu se v říjnu sejdou ministři obrany Německa, Francie a Španělska. Francouzský prezident Emmanuel Macron by mohl počátkem října navštívit Německo.

před 2 hodinami

Lídři EU v Dánsku: Situace je horší než za studené války, varuje Frederiksenová

Související

Sarkozy, Nicolas

Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl shledán vinným ze spiknutí v souvislosti s případem, kdy měl přijmout miliony eur od bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Pařížský soud ho zprostil všech ostatních obvinění, včetně pasivní korupce a nezákonného financování kampaně. Sarkozy, který tvrdí, že případ je politicky motivovaný, byl obviněn z toho, že peníze od Kaddáfího použil na financování své volební kampaně v roce 2007.

Více souvisejících

Francie Mirage 2000-5

Aktuálně se děje

před 34 minutami

Mirage 2000-5

Francie se hádá s Německem. Postavíme stíhačku bez vás, vzkazuje Paříž Berlínu

Francie je připravena postavit stíhačku nové generace sama. Oznámil to ve středu francouzský úředník malé skupině novinářů, který si nepřál být jmenován kvůli citlivosti tématu. Tato prohlášení naznačují, že se Paříž nezůstane v projektu Future Combat Air System (FCAS) za každou cenu, pokud by se nepodařilo nalézt shodu s Německem. Úředník prohlásil, že i když se nepodaří dosáhnout dohody, Francie má dostatečné kapacity na to, aby stíhačku vyvinula a postavila sama.

před 1 hodinou

Volby, ilustrační fotografie.

MANUÁL pro volby do Poslanecké sněmovny: Letos půjdeme k volbám s jednou zásadní novinkou

V České republice se volby do Poslanecké sněmovny konají tradičně každé čtyři roky. Přesný termín pro letošní volby, který určil prezident Petr Pavel, letos připadá na 3. a 4. října 2025, a voliči v něm rozhodnou o novém složení Sněmovny, potažmo i nové vládě. Ačkoliv se princip voleb oproti těm před čtyřmi roky v zásadě nezměnil, jedna novinka se přeci jen objevila. Občanský průkaz v plastové podobě dnes mohou voliči nechat doma.

před 2 hodinami

Mette Frederiksen

Lídři EU v Dánsku: Situace je horší než za studené války, varuje Frederiksenová

Dánská premiérka Mette Frederiksenová varuje, že se Evropa nachází v nejvážnější a nejnebezpečnější situaci od konce druhé světové války, přičemž stav považuje za horší než v období studené války. Válka na Ukrajině je podle ní nesmírně vážná. V souvislosti s incidenty s drony se premiérka obecně vyslovila pro jejich sestřelování, avšak s výhradou, že se tak musí dít „správným způsobem“.

před 3 hodinami

Zemní plyn

Bulharsko ukončí dodávky ruského plynu do Maďarska a Slovenska

Bulharsko oznámilo, že podpoří plán Evropské unie na ukončení dovozu ruského zemního plynu do konce roku 2027. Tento krok by fakticky přerušil dodávky ruského plynu potrubím do Maďarska a Slovenska, pro které je Bulharsko posledním vstupním bodem tranzitního plynu z Ruska do EU.

před 3 hodinami

Martin Exner

Každá země EU je sama slabší než Rusko. Česko nemá alternativu k NATO, shodli se politici v anketě EZ

EuroZprávy.cz zjišťovaly, jak se čeští politici staví k závazkům v rámci NATO a k otázce možné obrany proti Rusku. Kandidáti do Sněmovny se shodují, že Česko nemá alternativu k členství v Alianci a musí pomáhat spojencům, liší se ale v pohledu na konkrétní kroky, například při sestřelování ruských dronů či posilování protivzdušné obrany. Do debaty se zapojil i vojenský analytik Tomáš Řepa, podle něhož je klíčové, aby Rusko čelilo jasné a silné reakci, protože právě síle historicky nejlépe rozumí.

před 3 hodinami

před 3 hodinami

Vojtěch Sokol

Důvěra se z politiky vytratila. Podporujeme zavedení mechanismu odpovědnosti veřejných činitelů. říká Sokol z Hnutí Generace

Lídr středočeské kandidátky Hnutí Generace Vojtěch Sokol v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz popsal, co jeho strana nabízí nového a jak chce věci změnit. „Za posledních 35 let kupní síla obyvatel ČR zvýšila 2,5krát. Když se koukneme na jiné státy, například v Itálii se za těch 35 let kupní síla prakticky nezměnila,“ říká. Zdůrazňuje však, že jsou třeba strukturální změny – například revize daňového systému nebo ošetření cen nemovitostí i potravin. „Cena bydlení se nedá vyřešit napumpováním finančních prostředků lidem, aby měli možnost si v tuto chvíli koupit bydlení,“ podotýká.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

Izraelská armáda

Izrael půlí Pásmo Gazy. Armáda uzavírá poslední cestu z jihu na sever

Izraelská armáda oznámila, že ve středu uzavře poslední zbývající cestu vedoucí z jihu Pásma Gazy na sever. Tento krok přichází v době, kdy Izrael pokračuje ve své ofenzivě na město Gaza. Mluvčí armády v arabském jazyce Avichay Adraee na sociální síti X uvedl, že ulice Al-Rashid bude pro dopravu ze severního sektoru uzavřena od 12:00.

před 6 hodinami

Mette Frederiksenová a Kaja Kallasová

Evropští lídři se schází v Kodani na jednání o bezpečnosti. Jedinou hrozbou je Rusko, míní Frederiksenová

Lídři Evropské unie se sešli v Kodani, kde se ocitají pod tlakem, aby posílili evropskou obranu. Summit probíhá za zpřísněných bezpečnostních opatření, jež byla zavedena po řadě ruských narušení vzdušného prostoru EU a nedávných incidentech, kdy drony cílily na dánská letiště. Tyto incidenty jsou nejpalčivější pro východní členské státy, jako je Polsko a Estonsko.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

Energetika, ilustrační fotografie

Kolik zaplatíme za ETS II? Povolenky jsou levnější než ekologické škody, vysvětluje ekonomka Nálepová

Od roku 2027 začne platit systém ETS II, který zdraží silniční dopravu i vytápění. Povolenky sice budou nakupovat distributoři, ne domácnosti, ale náklady se promítnou do cen. „V praxi se zdražení nepřenese jen na pumpu a na fakturu za plyn, ale postupně se proline i do ostatních cen,“ popsala pro EuroZprávy.cz ekonomka Veronika Nálepová z ostravské European Research University. Podle ní ale půjde spíš o pomalejší zdražování, ne cenový šok.

včera

V debatě Kupky s Havlíčkem se ukázalo, co se před volbami jen tak nevidí

Pondělní debata Karla Havlíčka (ANO) a Martina Kupky (Spolu) na ČT24 ukázala nesouhlas v některých otázkách, ale i vzájemný respekt obou účastníků. 

Zdroj: Tereza Marešová

Další zprávy