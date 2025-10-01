Francie se hádá s Německem. Postavíme stíhačku bez vás, vzkazuje Paříž Berlínu

Francie je připravena postavit stíhačku nové generace sama. Oznámil to ve středu francouzský úředník malé skupině novinářů, který si nepřál být jmenován kvůli citlivosti tématu. Tato prohlášení naznačují, že se Paříž nezůstane v projektu Future Combat Air System (FCAS) za každou cenu, pokud by se nepodařilo nalézt shodu s Německem. Úředník prohlásil, že i když se nepodaří dosáhnout dohody, Francie má dostatečné kapacity na to, aby stíhačku vyvinula a postavila sama.
I když by se jednalo o samostatný francouzský projekt, neznamenalo by to, že se na něm podílely pouze francouzské firmy. Francie by do něj mohla zapojit evropský ekosystém subdodavatelů. Tyto komentáře přicházejí v době rostoucího napětí mezi Paříží a Berlínem ohledně projektu, ke kterému se později připojilo i Španělsko.
Podle dřívějších informací z minulého týdne Německo dokonce zvažuje Švédsko nebo Spojené království jako náhradu Francie v případě, že nedojde k dohodě do konce roku. Tento týden se k situaci vyjádřily i hlavní společnosti zapojené do projektu: francouzský Dassault Aviation a německý Airbus Defence and Space. Obě firmy uvedly, že by mohly stíhačku nové generace vyvinout i bez vzájemné spolupráce.
Klíčovým problémem, který v projektu brání, je požadavek společnosti Dassault Aviation na větší rozhodovací pravomoci při vývoji nového letounu, známého jako New Generation Fighter (NGF). Dassault argumentuje tím, že současná řídící struktura by s velkou pravděpodobností vedla ke zpožděním. Výkonný ředitel Dassaultu, Éric Trappier, vzkázal francouzským zákonodárcům, že není proti projektu, ale že ho znepokojuje, když Německo hovoří o vyloučení Francie.
Francouzská strana dlouhodobě trvá na tom, že jakékoliv zdržení je nepřijatelné, mimo jiné i proto, že stíhačka nové generace tvoří část francouzského jaderného odstrašujícího prostředku. Termín pro náhradu francouzských letounů Rafale a Eurofighter Typhoon, který je stanoven na rok 2040, je podle francouzského úředníka nekompromisní. Francouzský představitel naznačil, že by bylo možné posílit francouzský podíl na pilíři NGF a kompenzovat to ústupky v jiných aspektech programu.
Dalším sporným bodem je samotná hmotnost letounu. Francie by preferovala stíhačku s hmotností 15 tun, která je dostatečně lehká pro přistávání na letadlových lodích. Německo má spíše sklon k 18tunovému letounu, který má sloužit k vzdušné převaze. Těžší letoun by si vyžádal silnější motor, což by mohlo přinést další zpoždění, tvrdí francouzská strana. Kvůli řešení sporu se v říjnu sejdou ministři obrany Německa, Francie a Španělska. Francouzský prezident Emmanuel Macron by mohl počátkem října navštívit Německo.
