Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty

Pařížské muzeum Louvre, které je celosvětově nejnavštěvovanější, se v neděli stalo terčem drzé loupeže. Během sedmiminutového přepadení byly ukradeny „neocenitelné“ klenoty. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez pro rádio France Inter potvrdil, že k rozsáhlé krádeži došlo ráno v Apollonově sále. Pachatelé se do Louvru dostali zvenčí pomocí nákladního výtahu, který byl umístěn na nákladním automobilu.
Apollonův sál ukrývá Francouzské korunovační klenoty a sbírky cenností, včetně sbírky nádob krále Ludvíka XIV. Zloději za použití úhlové brusky násilně otevřeli okno a ukradli šperky, které mají „sentimentální hodnotu a jsou neocenitelné“, dodal ministr vnitra.
Ministr Nuñez uvedl, že se jednalo o tři až čtyři pachatele. Ministryně kultury Rachida Dati pro francouzskou televizi TF1 potvrdila, že jeden šperk byl nalezen poblíž Louvru a prochází expertízou.
Televize TF1 a deník Le Parisien informovaly, že se jednalo o korunu císařovny Evženie, manželky Napoleona III. Ozdobný zlatý šperk s 1 354 diamanty a 56 smaragdy byl nicméně při loupeži poškozen. Le Parisien také zmínil, že se podařilo zajistit ještě druhý šperk, který ale neidentifikoval.
Ministerstvo vnitra ve svém prohlášení uvedlo, že se sestavuje podrobný seznam odcizených předmětů. „Kromě tržní hodnoty mají předměty nevyčíslitelnou historickou a kulturní hodnotu,“ dodalo.
Loupež trvala pouhých sedm minut a podezřelí z místa činu uprchli na motocyklech, sdělil Nuñez. Ministr vnitra je přesvědčen, že se podaří „velmi rychle najít pachatele a hlavně získat zpět ukradené zboží“.
Policejní záběry z místa činu zachytily policisty, kteří ohledávají opuštěný nákladní výtah u rohu Louvru, jehož žebřík vedl k rozbitému oknu na balkoně. Podle deníku Le Parisien našla policie na místě dvě úhlové brusky, letlampu, benzín, rukavice, vysílačku, deku a korunu. Na únikové trase byla nalezena i žlutá vesta, kterou pachatelé použili k zamaskování se za dělníky.
Jeden z průvodců popsal CNN, jak v Apollonově sále slyšel zvuk připomínající „dupání“ na okně. Následně uslyšel křik ochranky, která nařídila evakuaci. Loupež proběhla v 9:30 dopoledne, v době otevírání muzea. Muzeum, které vystavuje světoznámá díla, jako je Mona Lisa, zůstalo v neděli kvůli „výjimečným důvodům“ uzavřené.
Ministryně kultury Dati uvedla, že se jedná o bezpečnostní opatření, které má zajistit zachování důkazů pro probíhající vyšetřování. Starosta Paříže Ariel Weil je přesvědčen, že zloději „plánovali tuto akci do detailu“. Přiznal, že si nepamatuje loupež v Louvru za posledních více než sto let, s výjimkou krádeže Mony Lisy v roce 1911.
