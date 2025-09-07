Frustrace, zuřivost, nenávist. Francie se zmítá v politické krizi, podle expertů jedné z nejhorších v historii

Bývalý francouzský prezident Charles de Gaulle se kdysi ptal, jak lze vládnout zemi s 246 druhy sýrů. O více než 60 let později se zdá, že odpověď zní, že to nejde. Francie se potýká s velkou politickou nestabilitou, jejíž poslední projev přišel v podobě odchodu premiéra Francoise Bayroua. Ten byl v úřadu necelý rok a v pondělí čelí hlasování o důvěře, které s největší pravděpodobností prohraje. Pokud se tak stane, stane se čtvrtým premiérem, který odstoupí za pouhých 20 měsíců.
Bayrou vyvolal hlasování o důvěře ve snaze prosadit nepopulární úsporný plán ve výši 44 miliard eur, který zahrnuje zrušení dvou státních svátků a zmrazení výdajů. Označil to za věc „národního přežití“ a varoval, že francouzský dluh roste „každou hodinu každého dne o 12 milionů eur“.
Jeho předchůdce, Michel Barnier, vydržel v úřadu pouze tři měsíce kvůli neschopnosti přesvědčit Francouze o nutnosti úsporných opatření. S prohlubující se nestabilitou rostou i náklady na půjčky. Výnosy desetiletých dluhopisů vzrostly nad Španělsko, Portugalsko a Řecko a přibližují se Itálii.
Současná nestabilita se datuje k loňskému rozhodnutí prezidenta Emmanuela Macrona vypsat předčasné volby. Udělal to kvůli úspěchu krajně pravicového Národního sdružení v evropských volbách. Jeho vlastní strana v parlamentu ztratila poslance ve prospěch krajní pravice a levice, což vedlo k rozdělenému parlamentu.
Pátá republika, kterou v roce 1958 založil de Gaulle, měla zemi uchránit před chronickou nestabilitou. Nová ústava poskytla široké pravomoci exekutivě a zavedla většinový systém, aby se předešlo krátkodobým vládám. Po desetiletí se střídaly dvě hlavní mainstreamové strany. Macron tento systém narušil v roce 2017, kdy se stal prvním prezidentem, který byl zvolen bez podpory jedné z těchto dvou stran. V roce 2022 byl sice znovuzvolen, ale v parlamentu ztratil většinu, protože voliči se přesunuli do extrémů.
Pokud Bayrou odstoupí, tlak na Macrona, aby rezignoval, se zvýší, ačkoliv prezident slíbil, že setrvá v úřadu až do konce svého funkčního období. Krajně pravicová politička Marine Le Pen požaduje, aby rozpustil parlament, ale nové volby by téměř jistě posílily její stranu. Další možností by bylo jmenovat prozatímní vládu, kde jsou favority ministři Sébastien Lecornu a Gérald Darmanin.
Politické klima je však pochmurné. Průzkum agentury Elabe naznačuje, že by v případě dalších voleb opět zvítězilo Národní sdružení, levice by byla druhá a střed by skončil na třetím místě. Nedůvěra veřejnosti v politickou třídu se navíc zhroutila a na 10. září jsou plánovány celonárodní protesty pod heslem „Zablokujme vše“.
Saskya Vandoorne, analytička CNN, uvádí, že současná situace je nejhorší od počátku páté republiky. I když de Gaulle čelil pokusům o atentát a Alžírské válce, dnešní Francie je „frustrovaná, zuřivá a plná nenávisti vůči elitě“. Francie je nyní v přechodné fázi mezi systémem, který nefunguje, a systémem, který si nikdo nedokáže představit. Tato nestabilita je dar pro ruského prezidenta Vladimira Putina a amerického prezidenta Donalda Trumpa, kteří s potěšením poukazují na evropské slabosti.
Související
Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?
Depardieu se nevyhne dalšímu soudu. Herečka po sedmi letech dosáhla svého
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Frustrace, zuřivost, nenávist. Francie se zmítá v politické krizi, podle expertů jedné z nejhorších v historii
před 1 hodinou
Škoda nečekaně odhalila nový crossover. Epiq se chlubí příjemnou cenou
před 2 hodinami
Podpora ANO soustavně klesá. SPOLU a STAN a Piráti by dnes podle průzkumu koalici nesestavili
před 4 hodinami
Jak se ubránit Putinovi? Evropa se inspirovala na Ukrajině, proti Rusku povolá přírodu
před 5 hodinami
Největší útok od začátku války: Rusové během 11hodinových náletů zasáhli i vládní budovu v Kyjevě
před 6 hodinami
Trumpova cesta k Nobelově ceně: Opravdu ukončil už šest válek?
před 8 hodinami
Neschopný a pomýlený. Ministr zdravotnictví Kennedy Jr. je hrozbou pro zdraví, varuje jeho rodina
před 9 hodinami
Thunbergová: Starmer má právní povinnost zasáhnout, aby zabránil genocidě v Gaze
před 10 hodinami
Počasí bude i příští týden letní, tropy se ale neukáží
včera
Trump přišel s dalším kontroverzním návrhem. Chce si přivlastnit památník 11. září, New York se bouří
včera
Transplantace jako cesta k nesmrtelnosti: Je sen Ťin-pchinga a Putina reálný?
včera
Slavia se spojila s Plzní a Ostravou v boji proti českému deníku. Novinářům odebraly akreditaci
včera
Čeští fotbalisté zvládli kvalifikační souboj v Podgorici a zřejmě tím podrželi kouče Haška
včera
Nová čísla z Gazy odhalují, kolik dětí trpí hlady
včera
Jak si Trump podmanil svět? Jeden den se neobjevil na veřejnosti, lidé uvěřili tomu, že zemřel
včera
Bývalý velitel spojeneckých sil: Až válka skončí, ukrajinská armáda bude nejsilnější v Evropě. Chceme ji na své straně
včera
Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem
včera
Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila
včera
Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump
včera
Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?
Podle nejnovější analýzy serveru CNN je americký prezident Donald Trump často obviňován, že se snaží chovat jako diktátor. On sám se brání a říká, že jen ví, jak zastavit kriminalitu. Tyto obavy se objevily poté, co Trump začal zvažovat vyslání Národní gardy do měst, jako je například Chicago, a to navzdory nesouhlasu demokraticky zvolených místních úředníků.
Zdroj: Libor Novák