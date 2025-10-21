Historická chvíle pro Japonsko: Zemi poprvé povede žena, „železná lady“ Takaichi

Tvrdě konzervativní politička Sanae Takaichi byla v úterý japonským parlamentem zvolena první premiérkou země. Jde o přelomový okamžik pro Japonsko, které je historicky patriarchální a kde politice i pracovním místům dominují starší muži.
Takaichi přebírá svou novou roli v době, kdy se Japonsko potýká s rostoucími ekonomickými problémy a roztříštěnou a zablokovanou politickou scénou. K tomu se volba odehrála jen pár dní před plánovanou návštěvou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šestašedesátiletá politička, která je bubenicí v heavy metalové kapele a nadšenou fanynkou motocyklů Kawasaki, vyrůstala v Naře poblíž Ósaky.
Její cesta na vrchol japonské politiky představuje pozoruhodný vzestup. Původní politická outsiderka se transformovala z televizní moderátorky na představitelku tradičních a nacionalistických ideálů. Takaichi je protežovanou bývalého premiéra Šinzóa Abeho, který byl zavražděn, a hlásí se k jeho konzervativnímu odkazu.
Stejně jako Abe podporuje revizi japonské pacifistické ústavy a navštívila kontroverzní válečnou svatyni, kde jsou jména těch, kteří byli odsouzeni za válečné zločiny během druhé světové války. Obě tato témata vyvolávají nevoli v sousední Číně a Jižní Koreji, které jsou zároveň klíčovými obchodními partnery Japonska. Dále se staví proti manželství osob stejného pohlaví a narůstajícímu hnutí za umožnění používání odlišných příjmení manželskými páry.
Některé z těchto postojů, například její jestřábí názory na Čínu, by mohly zkomplikovat vztahy Japonska v regionu. I v rámci Japonska panují obavy z jejích ekonomických návrhů, které zahrnují vysoké výdaje a snižování daní. To přichází v době, kdy se země potýká s vysokou inflací a rostoucími životními náklady.
Na rozdíl od mnoha svých mužských kolegů Takaichi nepochází z politické dynastie. Narodila se v Naře, městě vyhledávaném turisty kvůli divokým jelenům, otci pracujícímu pro automobilovou společnost a matce, která byla policistkou. Před vstupem do politiky absolvovala stáž u americké demokratické kongresmanky a pracovala jako televizní komentátorka.
Od té doby, co se připojila k vládnoucí Liberálně-demokratické straně (LDP), která je i přes svůj název konzervativní, byla zvolena do parlamentu devětkrát. Zastávala řadu ministerských postů, včetně postu pro rovnost pohlaví a demografické otázky, a předsedala politické radě strany. Naposledy působila jako ministryně hospodářské bezpečnosti ve vládě Fumio Kišidy.
V čele LDP byla zvolena již dříve v říjnu, když porazila umírněnější kandidáty. To naznačilo posun doprava pro LDP, kterou postihly skandály a která utrpěla značné ztráty v posledních dvou parlamentních volbách. Nespokojení voliči totiž přešli k novým krajně pravicovým stranám.
Premiérkou byla zvolena oběma komorami parlamentu. Nyní však bude muset odpovídat 120 milionům Japonců. Jednou z jejích prvních výzev bude řešení vysokých cen zboží; například cena rýže, základní potraviny v Japonsku, se od loňského roku téměř zdvojnásobila.
Dále je zde neustálý problém klesající porodnosti, zmenšující se pracovní síly a narůstající populace starších lidí. Zároveň roste veřejný odpor proti masové imigraci. A nesmíme zapomenout ani na vládu prezidenta Trumpa a její celní tarify, které v tomto roce otřásly asijskými ekonomikami.
Obrovskou výzvou bude také znovuzískání důvěry veřejnosti. LDP totiž zažila největší krizi za poslední desítky let a pod bývalým premiérem Šigeru Išibou přišla o svou parlamentní většinu kvůli skandálu s tajnými finančními fondy.
Pro získání premiérského postu by obvykle postačovalo zvolení do čela vládnoucí strany. Cesta Takaichi k moci však byla složitější; kromě ztráty většiny se LDP rozešla se svým koaličním partnerem Komeito, který alianci po jejím vítězství v předsednickém klání ukončil.
LDP tak musela narychlo hledat nového koaličního partnera. Před úterním hlasováním se nakonec spojila s opoziční stranou Nippon Ishin (Japonská inovační strana). Nippon Ishin sdílí některé Takaichiho konzervativní hodnoty, například přísnější kontrolu imigrace, a v rámci koaliční dohody si zajistila závazek snížit počet zákonodárců o deset procent. Strana má však i další požadavky, jako je například učinit z Ósaky, svého domovského mocenského centra, druhé hlavní město Japonska.
Takaichiho strana doufá, že se stane odpovědí na nedávnou nepopularitu. V zemi, kde se premiéři střídají jako na běžícím pásu a za posledních pět let se vystřídali čtyři lídři, bude muset japonská takzvaná „železná lady“ rychle doručit výsledky, aby se udržela u moci.
