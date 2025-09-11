"Hluboká rána demokracii." Atentát na Kirka vyrazil Evropě dech

Atentát na amerického konzervativního aktivistu Charlieho Kirka vyvolal vlnu odsouzení ze strany evropských lídrů napříč politickým spektrem. Všichni se shodují, že politické násilí nemá v demokratické společnosti místo a je nepřijatelné. Kirka zastřelil neznámý pachatel, když hovořil na univerzitě v Utahu.
Prezidentka Evropského parlamentu Roberta Metsola z centristické Evropské lidové strany uvedla, že je "šokovaná hrůzostrašným atentátem". Vyjádřila soustrast s Kirkovou rodinou a popřála jeho ženě a dětem, aby našli sílu.
Britský premiér Keir Starmer z levicové Labouristické strany se vyjádřil, že ho bolí, že mladá rodina přišla o otce a manžela. Zdůraznil, že lidé musí mít svobodu debatovat beze strachu, a řekl, že neexistuje žádné ospravedlnění pro politické násilí.
Italská premiérka Giorgia Meloniová, která vede pravicovou stranu Bratři Itálie, označila vraždu za "hlubokou ránu pro demokracii". Šokovala ji zpráva o zabití mladého a vlivného republikánského aktivisty, a dodala, že je to "hrůzná vražda, hluboká rána pro demokracii a pro ty, kteří věří ve svobodu".
Slova o vině adresoval maďarský premiér Viktor Orbán, který ze smrti Kirka obvinil "progresivně-liberální levici". Dodal, že "jsme ztratili skutečného obránce víry a svobody". Podle něj smrt Kirka, útoky na slovenského premiéra Roberta Fica i českého politika Andreje Babiše, jsou výsledkem "mezinárodní kampaně nenávisti".
Reakce evropských lídrů ukazují, že i přes odlišné politické názory se dokázali shodnout na tom, že politické násilí je nepřijatelné a je nutné se mu postavit. Většina z nich se snaží snížit napětí a vyzývá k dialogu. Orbánova reakce je však v kontrastu s ostatními, neboť přímo viní konkrétní politický proud.
