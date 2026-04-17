Hormuzský průliv je s okamžitou platností otevřen pro všechny lodě, oznámil Írán

Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí v pátek oznámil, že Hormuzský průliv je s okamžitou platností zcela otevřen pro všechna obchodní plavidla. Toto rozhodnutí se vztahuje na zbývající období desetidenního příměří, které bylo dříve uzavřeno mezi Izraelem a Libanonem. Vodní cesta, která byla od začátku války s Íránem fakticky uzavřena, je nyní přístupná po koordinovaných trasách určených íránskou námořní organizací.
Zpráva o otevření strategického průlivu vyvolala okamžitou reakci na světových trzích, kde ceny ropy klesly o více než jedenáct procent. Evropské akciové indexy začaly růst a pozitivní vývoj se očekává také na amerických burzách. Americký prezident Donald Trump na oznámení reagoval na své sociální síti Truth Social, kde potvrdil plné otevření cesty a íránské straně za tento krok poděkoval.
Uvolnění námořní dopravy přichází po období silného napětí, během kterého Spojené státy zavedly námořní blokádu íránských přístavů. Ta byla odpovědí právě na předchozí íránské ochromení dopravy v průlivu. Velení amerických sil CENTCOM ještě ve středu hlásilo, že blokáda je plně funkční. První známkou uvolnění byl čtvrteční průjezd tankeru plujícího pod pákistánskou vlajkou, což byla v té době ojedinělá událost.
Desetidenní klid zbraní v Libanonu se zatím zdá být dodržován, ačkoliv libanonská armáda obvinila Izrael z několika porušení. Izraelská strana dala najevo, že se její jednotky z jižního Libanonu prozatím nestáhnou. Hizballáh podporovaný Íránem varoval, že bude příměří respektovat pouze v případě, že ustanou veškeré izraelské útoky.
Prezident Trump v souvislosti s tímto vývojem vyjádřil přesvědčení, že dohoda s Teheránem je blízko a k přímým rozhovorům by mohlo dojít již během nadcházejícího víkendu. Podle jeho slov by se v Bílém domě mohlo do čtrnácti dnů uskutečnit setkání zástupců Izraele a Libanonu. Právě konflikt s Hizballáhem byl dosud jedním z hlavních bodů, na kterých jednání o ukončení války s Íránem vázla.
Zatímco se diplomatické úsilí stupňuje, britská policie vyšetřuje hrozbu namířenou proti izraelskému velvyslanectví v Londýně. Neznámá skupina pohrozila útokem pomocí dronů nesoucích nebezpečné látky.
Česko k zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu nabídne svůj radar, oznámil Babiš
Začalo platit příměří s Libanonem, oznámil Trump. Izraelci nechápou, Netanjahua viní ze lži
Svět pustoší hrstka tyranů, války stojí miliardy a lidé trpí. Papež Lev zareagoval na Trumpa nezvykle ostře
Papež Lev během své čtvrteční návštěvy Kamerunu ostře zkritizoval současné světové lídry a prohlásil, že svět je „pustošen hrstkou tyranů“. Ve svých neobvykle tvrdých projevech odsoudil politiky, kteří utrácejí miliardy za vedení válek, zatímco obyčejní lidé trpí. Tato vyjádření přišla jen krátce poté, co se hlava katolické církve stala terčem opakovaných útoků ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa na sociálních sítích.
Zdroj: Libor Novák