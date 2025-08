Hrozí eskalace konfliktu? Ruské experty Trumpovy ponorky nevzrušují, Kreml ale zatím mlčí

První reakce z Ruska však podle serveru BBC naznačují, že taková eskalace je nepravděpodobná. Ruská média Trumpovo oznámení spíše bagatelizovala. V rozhovorech pro ruské noviny například vojenský komentátor serveru Moskovskyj Komsomolec konstatoval, že Trump se jen „rozzlobil“, zatímco bývalý generál v Kommersantu uvedl, že mluvení o ponorkách je pro něj „bezcenným žvaněním“. Další ruský expert na bezpečnost dokonce prohlásil, že Trump pravděpodobně ani žádné rozkazy ohledně ponorek nevydal.

Tato reakce je srovnatelná s Trumpovým prohlášením z roku 2017, kdy uvedl, že dvě americké jaderné ponorky byly rozmístěny u Korejského poloostrova jako varování pro Severní Koreu. O pár měsíců později však Trump vedl rozhovory s vůdcem Kim Čong-unem.

Je tedy možné, že současný přesun ponorek je předzvěstí americko-ruského summitu? To se nezdá pravděpodobné, i když reakce ruských úřadů zůstávají nejasné. Žádná oficiální ruská reakce na Trumpovo oznámení zatím neproběhla. Kreml, ministerstvo zahraničí ani ministerstvo obrany dosud nic nekomentovaly, což naznačuje, že Moskva se buď stále rozhoduje, jak reagovat, nebo že vůbec necítí potřebu odpovědět.

Medveděv, který si s Trumpem v posledních dnech často vyměňoval příspěvky na sociálních sítích, byl nařčen z hraní „ultimátní hry s Ruskem“, když omezil lhůtu, v níž Rusko musí ukončit válku na Ukrajině, na méně než dva týdny.

Medveděv následně napsal, že Trumpova ultimáta „představují hrozbu a krok k válce“. Trump na to reagoval s tím, že Medveděv, který si podle něj stále „myslí, že je ve funkci“, by měl být opatrný v tom, co říká, protože vstupuje do „velmi nebezpečného území“.

Medveděv následně zmiňoval „Smrtící ruku“, sovětský automatický systém jaderné odvetné reakce, což evidentně rozhněvalo Bílý dům. Ačkoliv Medveděv byl, když byl v letech 2008-2012 prezidentem, považován za liberálnější postavu, jeho výroky se od začátku války na Ukrajině staly výrazně protizápadními. Tento tvrdý tón na sociálních sítích přitahuje pozornost, přičemž Trump je nyní vnímán jako cílový příjemce Medveděvových komentářů.

Zajímavé je, že Trumpovo rozhodnutí nasadit jaderné ponorky, navzdory tomu že je to silná reakce, by mohlo být součástí jeho politické strategie. Trump je známý svou nepředvídatelností, která mu umožňuje destabilizovat protivníky, než dojde k jednáním nebo vyjednávání. Možná i tento krok s ponorkami by mohl spadat do této strategie.