Izrael si připomíná dva roky od brutálního útoku Hamásu, pozornost se upíná k jednáním

Libor Novák

7. října 2025 10:06

Izrael, ilustrační foto
Izrael, ilustrační foto Foto: Pixabay

Izraelci se dnes, v úterý, scházejí po celé zemi, aby si připomněli druhé výročí útoku Hamásu ze 7. října. Během tohoto teroristického přepadení jižního Izraele ozbrojenci vedení Hamásem zabili zhruba 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Památka kolektivního traumatu, které je nejtragičtějším útokem v historii Izraele, nadále silně doléhá na celou zemi.

Neoficiální vzpomínkové akce proběhnou v malých kibucech na jihu Izraele, jejichž obyvatelé byli zabiti nebo uneseni. Zároveň se v Tel Avivu uskuteční velká demonstrace, která bude požadovat propuštění zbývajících rukojmích, držených Hamásem v Pásmu Gazy. Oficiální státní vzpomínková ceremonie se pak bude konat až 16. října na národním hřbitově na hoře Herzl, po skončení židovského svátku Simchat Tóra.

Připomínkové události jsou z velké části zastíněny nadějí, že by válka v Gaze mohla konečně skončit. Na autobusových zastávkách po celé zemi jsou stále vylepené tváře rukojmích držených v Gaze. Opuštěné domy, které ozbrojenci zapálili při řádění v kibucech, zůstávají ohořelé a prázdné. V neděli se konala vzpomínková akce u památníku obětí hudebního festivalu Nova, kde se sešly stovky přeživších, bývalá rukojmí a rodiny obětí. Jeden z otců, jehož syn byl na festivalu zabit, uvedl, že prožívá vzpomínku, jako by se stala před hodinou.

Výročí je nyní silně ovlivněno probíhajícími nepřímými rozhovory mezi Hamásem a Izraelem, které začaly v pondělí v Egyptě. Jednání mají za cíl dohodnout detaily propuštění všech rukojmích v Gaze a návratu téměř 2 000 palestinských vězňů, a rovněž prvotní stažení izraelských vojsk z Pásma Gazy. Ačkoli je dohoda stále v nedohlednu, tato kola vyjednávání vyvolala největší optimismus od doby, kdy v polovině března padlo předchozí příměří.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil naději, že propuštění rukojmích bude moci oznámit „v nadcházejících dnech“. Naopak Donald Trump pohrozil Hamásu „totálním zničením“, pokud dohoda neproběhne. Některé vzpomínkové akce se tak proměnily v demonstrace, které vyzývají vládu k uzavření dohody, jež by přivedla rukojmí domů a ukončila válku. Na sobotním shromáždění na náměstí Rukojmích v Tel Avivu rodiny požadovaly, aby Netanjahu přijal Trumpův plán na ukončení konfliktu.

V Pásmu Gazy mezitím Palestinci napjatě očekávají, zda bude dohodnuto příměří. I přes Trumpovy výzvy k Izraeli, aby zastavil bombardování Gazy v očekávání propuštění rukojmích, útoky na pásmo pokračují. Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo za posledních 24 hodin zabito nejméně 19 lidí, včetně dvou, kteří hledali humanitární pomoc.

Dnešní den zároveň připomíná i druhé výročí zahájení izraelské vojenské kampaně v Gaze, která s sebou přinesla rozsáhlou destrukci a ztráty na životech obyvatel. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo za poslední dva roky v Pásmu Gazy zabito více než 67 000 Palestinců a zhruba 170 000 bylo zraněno. Nejméně 460 osob zemřelo hladem, a přední světová autorita pro potravinové krize potvrdila, že v některých částech pásma dochází k hladomoru. Podle většiny humanitárních organizací je tato situace důsledkem izraelské blokády Gazy, což ale Izrael popírá.

Komise OSN pro vyšetřování, řada lidskoprávních organizací a světová asociace expertů na genocidu uvedly, že se Izrael za poslední dva roky v Gaze dopustil genocidy. Izrael toto obvinění odmítá s tím, že jeho kroky představují pouze sebeobranu. 

včera

Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové

Související

Greta Thunbergová byla deportována

Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové

Izrael deportoval 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové, do Řecka a Slovenska.Izrael uvedl, že 171 aktivistů z humanitární flotily, včetně Grety Thunbergové, bylo dnes deportováno do Řecka a Slovenska. Thunbergová, která byla letecky převezena do Řecka, byla jednou z asi 450 aktivistů zadržených Izraelem, jehož jednotky minulý týden zadržely flotilu.

Více souvisejících

Izrael Hamás

Aktuálně se děje

před 1 hodinou

Andrej Babiš odevzdal hlas ve sněmovních volbách. (3.10.2025)

Babiš poprvé veřejně okomentoval jednání o vzniku vlády

Předseda hnutí ANO, Andrej Babiš, zahájil na sociálních sítích sérii příspěvků, v nichž hodlá informovat o pokroku ve vyjednávání o nové vládě. Celý proces uvedl slovy: „Makáme naplno.“ Babiš usiluje o sestavení kabinetu s podporou hnutí SPD a strany Motoristé sobě, se kterými má hnutí ANO v Poslanecké sněmovně většinu 108 hlasů.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Izrael, ilustrační foto

Izrael si připomíná dva roky od brutálního útoku Hamásu, pozornost se upíná k jednáním

Izraelci se dnes, v úterý, scházejí po celé zemi, aby si připomněli druhé výročí útoku Hamásu ze 7. října. Během tohoto teroristického přepadení jižního Izraele ozbrojenci vedení Hamásem zabili zhruba 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Památka kolektivního traumatu, které je nejtragičtějším útokem v historii Izraele, nadále silně doléhá na celou zemi.

před 3 hodinami

Andrej Babiš

Co bude, pokud nová Sněmovna nevydá Babiše? Trestu v kauze Čapí hnízdo neunikne ani tak

Andrej Babiš, kandidát na budoucího premiéra, získal v nedávných volbách nový poslanecký mandát. S ním získal i imunitu před trestním stíháním, což ovšem neznamená konec jeho kauzy Čapí hnízdo. Již v úterý se formálně otevře možnost, aby Městský soud v Praze požádal Poslaneckou sněmovnu o jeho vydání. Tuto možnost potvrdila zástupkyně mluvčí soudu Kateřina Eliášová, která uvedla, že soud může o vydání požádat až po zveřejnění výsledků voleb ve Sbírce zákonů. 

před 4 hodinami

Volební štáb ANO

Babišova priorita je jednobarevná vláda, slovenská cesta ale nevypadá reálně, říká Brunclík

Politolog Miloš Brunclík z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil možnost vzniku vlády hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě. „Teď je to první kolo, takže strany přicházejí s maximalistickými požadavky. SPD a Motoristé chtějí do vlády, Babiš je tam optimálně nechce. SPD a Motoristé ale vidí, že mohou být trpěliví, protože bez nich většinová vláda nevznikne, a ještě mají kam ustupovat,“ vysvětluje.

před 4 hodinami

před 5 hodinami

včera

Aktualizováno včera

Dana Drábová

Zemřela Dana Drábová

Česko zasáhla na začátku probíhajícího týdne smutná zpráva. Ve věku 64 let zemřela dlouholetá šéfka Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová. Podle zástupců úřadu podlehla vážné nemoci. 

včera

Soud, ilustrační fotografie.

Komunisté vykonstruovali proces s hokejovými mistry světa. Uvězněno jich bylo přes deset

Přesně před 75 lety, šestého říjnového dne roku 1950, začal vykonstruovaný soudní proces s československými hokejisty, kteří byli obviněni ze spiknutí proti režimu, z vlastizrady. Proto je čekalo věznění, kruté mučení a práce v uranových dolech. Padly i návrhy doživotních trestů. Obvinění však nebyla pravdivá, komunisté se jen snažili zbavit nepohodlných osob a demonstrovat veřejnosti svou moc.

včera

Letiště Václava Havla Praha

Pražské letiště ochromil cestující. Zpozdilo se přes 20 letů

Provoz pražského letiště v uplynulém týdnu ovlivnily hned dva nepříjemné incidenty. V pátek tam zasahovala policie kvůli anonymní hrozbě drony. Více ale provoz letiště ovlivnila nedělní událost, kdy došlo k evakuaci jednoho z terminálů. Mohlo za to nedopatření ze strany cestujícího. 

včera

včera

Fotbal, ilustrační fotografie.

Slavia na loňského finalistu Ligy mistrů nestačila. S Interem Milán prohrála jasně 0:3

Ani ve svém druhém vystoupení v rámci právě probíhajícího ročníku fotbalové Ligy mistrů 2025/26 nedosáhl úřadující český šampion Slavia Praha na vítězství. Po úvodní domácí remíze s norským Bodö/Glimt 2:2 tentokrát na slavném San Siru svěřenci kouče Jindřicha Trpišovského vůbec nestačili na Inter Milán, když s ním i kvůli chybám při rozehrávce prohráli jasně 0:3.

včera

Princ William

Nová éra. Princ William připustil, že změní britskou monarchii

Princ William žije od prvního dne na světě s tím, že se jednoho dne stane britským králem. Nyní poprvé naznačil, jak se po nástupu na trůn zachová. Starší ze synů Karla III. řekl, že se monarchie pod jeho vedením změní. Na Williamova slova upozornila BBC, podle které jde o zatím nejotevřenější zpověď prince. 

včera

včera

včera

Greta Thunbergová byla deportována

Izrael deportoval do Řecka a na Slovensko 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové

Izrael deportoval 171 aktivistů, včetně Grety Thunbergové, do Řecka a Slovenska.Izrael uvedl, že 171 aktivistů z humanitární flotily, včetně Grety Thunbergové, bylo dnes deportováno do Řecka a Slovenska. Thunbergová, která byla letecky převezena do Řecka, byla jednou z asi 450 aktivistů zadržených Izraelem, jehož jednotky minulý týden zadržely flotilu.

včera

Petr Pavel

Zrušení muniční iniciativy by poškodilo Česko i Ukrajinu, varuje prezident Pavel

Prezident Petr Pavel se po víkendových volbách vyjádřil k budoucnosti české muniční iniciativy pro Ukrajinu. Pavel varoval, že ukončení této podpory by poškodilo Českou republiku a oslabilo by také obranu Kyjeva proti ruské agresi. Prezidentova slova přichází poté, co volby vyhrálo hnutí ANO, které se před hlasováním vyjádřilo pro ukončení programu.

včera

Volební štáb ANO

Babiš spoluprací s Motoristy a SPD ztratí většinu moci. Vládní krize v takovém případě potrvá celé čtyři roky

Koalice hnutí ANO se SPD a Motoristy sobě by na papíře mohla působit jako vláda národních zájmů a stability. Ve skutečnosti by ale šlo o křehké a konfliktní uskupení, v němž by se střetávaly rozdílné programy, osobní ambice i ideologické extrémy. Společný vládní plán by byl jen obtížně udržitelný a každé napětí mezi partnery by hrozilo přerůst v otevřenou krizi důvěry i řízení státu.

včera

Maláčová a celé vedení Sociální demokracie po katastrofálních volbách končí

Sociální demokracie (SOCDEM) se potýká s další vážnou krizí po neúspěchu ve volbách do Poslanecké sněmovny. Strana se do Sněmovny nedostala ani v rámci uskupení Stačilo!, které utvořila s komunisty. V reakci na tento výsledek oznámila předsedkyně Jana Maláčová na sociální síti X, že celé grémium SOCDEM podá ke dni mimořádného sjezdu rezignaci.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy