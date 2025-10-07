Izrael si připomíná dva roky od brutálního útoku Hamásu, pozornost se upíná k jednáním

Izraelci se dnes, v úterý, scházejí po celé zemi, aby si připomněli druhé výročí útoku Hamásu ze 7. října. Během tohoto teroristického přepadení jižního Izraele ozbrojenci vedení Hamásem zabili zhruba 1 200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí. Památka kolektivního traumatu, které je nejtragičtějším útokem v historii Izraele, nadále silně doléhá na celou zemi.
Neoficiální vzpomínkové akce proběhnou v malých kibucech na jihu Izraele, jejichž obyvatelé byli zabiti nebo uneseni. Zároveň se v Tel Avivu uskuteční velká demonstrace, která bude požadovat propuštění zbývajících rukojmích, držených Hamásem v Pásmu Gazy. Oficiální státní vzpomínková ceremonie se pak bude konat až 16. října na národním hřbitově na hoře Herzl, po skončení židovského svátku Simchat Tóra.
Připomínkové události jsou z velké části zastíněny nadějí, že by válka v Gaze mohla konečně skončit. Na autobusových zastávkách po celé zemi jsou stále vylepené tváře rukojmích držených v Gaze. Opuštěné domy, které ozbrojenci zapálili při řádění v kibucech, zůstávají ohořelé a prázdné. V neděli se konala vzpomínková akce u památníku obětí hudebního festivalu Nova, kde se sešly stovky přeživších, bývalá rukojmí a rodiny obětí. Jeden z otců, jehož syn byl na festivalu zabit, uvedl, že prožívá vzpomínku, jako by se stala před hodinou.
Výročí je nyní silně ovlivněno probíhajícími nepřímými rozhovory mezi Hamásem a Izraelem, které začaly v pondělí v Egyptě. Jednání mají za cíl dohodnout detaily propuštění všech rukojmích v Gaze a návratu téměř 2 000 palestinských vězňů, a rovněž prvotní stažení izraelských vojsk z Pásma Gazy. Ačkoli je dohoda stále v nedohlednu, tato kola vyjednávání vyvolala největší optimismus od doby, kdy v polovině března padlo předchozí příměří.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil naději, že propuštění rukojmích bude moci oznámit „v nadcházejících dnech“. Naopak Donald Trump pohrozil Hamásu „totálním zničením“, pokud dohoda neproběhne. Některé vzpomínkové akce se tak proměnily v demonstrace, které vyzývají vládu k uzavření dohody, jež by přivedla rukojmí domů a ukončila válku. Na sobotním shromáždění na náměstí Rukojmích v Tel Avivu rodiny požadovaly, aby Netanjahu přijal Trumpův plán na ukončení konfliktu.
V Pásmu Gazy mezitím Palestinci napjatě očekávají, zda bude dohodnuto příměří. I přes Trumpovy výzvy k Izraeli, aby zastavil bombardování Gazy v očekávání propuštění rukojmích, útoky na pásmo pokračují. Podle ministerstva zdravotnictví Gazy bylo za posledních 24 hodin zabito nejméně 19 lidí, včetně dvou, kteří hledali humanitární pomoc.
Dnešní den zároveň připomíná i druhé výročí zahájení izraelské vojenské kampaně v Gaze, která s sebou přinesla rozsáhlou destrukci a ztráty na životech obyvatel. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze bylo za poslední dva roky v Pásmu Gazy zabito více než 67 000 Palestinců a zhruba 170 000 bylo zraněno. Nejméně 460 osob zemřelo hladem, a přední světová autorita pro potravinové krize potvrdila, že v některých částech pásma dochází k hladomoru. Podle většiny humanitárních organizací je tato situace důsledkem izraelské blokády Gazy, což ale Izrael popírá.
Komise OSN pro vyšetřování, řada lidskoprávních organizací a světová asociace expertů na genocidu uvedly, že se Izrael za poslední dva roky v Gaze dopustil genocidy. Izrael toto obvinění odmítá s tím, že jeho kroky představují pouze sebeobranu.
