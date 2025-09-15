Izrael útokem v Kataru překročil veškeré hranice, zaznělo v OSN

15. září 2025 10:57

F-16 Israel Defense Forces
F-16 Israel Defense Forces

Útok Izraele na lídry Hamásu v katarském Dauha vyvolal silnou mezinárodní kritiku. Na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN to prohlásil katarský premiér šajch Muhammad bin Abdal Rahmán Sání. Uvedl, že Izrael tímto útokem „překročil veškeré hranice“ a ukázal, že mu na rukojmích v Gaze nezáleží.

Katarský premiér obvinil izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, že nese přímou odpovědnost za zabití jakékoli naděje pro rukojmí. Podle něj je načasování útoku na lídry Hamásu, kteří se sešli, aby projednali americký návrh na příměří v Gaze, jasným důkazem, že Izrael není o dohodu o propuštění rukojmích dostatečně motivovaný. Útok zkomplikoval jednání o příměří, která jsou zprostředkovávána Katarem a Egyptem.

Izraelský velvyslanec při OSN Danny Danon na obvinění reagoval slovy, že „dějiny nebudou laskavé ke spolupachatelům“. Dále prohlásil, že Katar by měl odsoudit Hamás, vypovědět ho ze země a postavit ho před soud. Pokud tak neučiní, učiní tak Izrael.

Na začátku jednání, před projevem katarského premiéra, všechny země kromě USA obvinily z útoku a širších regionálních konfliktů Izrael. Pakistánský velvyslanec Asim Iftikhar Ahmad řekl, že „je zřejmé, že Izrael, okupující mocnost, je odhodlán udělat cokoli, aby podkopal a zničil jakoukoli možnost míru.“ Americká velvyslankyně Dorothy Shea se však Izraele zastala a uvedla, že je nevhodné zpochybňovat izraelský závazek vrátit rukojmí domů.

Útok podle Rosemary DiCarlo, šéfky politického oddělení OSN, „šokoval svět“ a „potenciálně otevírá novou a nebezpečnou kapitolu“ ve válce v Gaze. Spojené arabské emiráty v reakci na útok uvedly, že další „provokativní a nepřátelská rétorika“ ze strany Izraele podkopává stabilitu a „posouvá region směrem k extrémně nebezpečným trajektoriím“. Zdůraznily, že agrese proti kterémukoli z šesti členských států Rady pro spolupráci v Zálivu, kam patří i Katar, je považována za útok na kolektivní bezpečnostní rámec.

Americký prezident Donald Trump se vyjádřil opatrně a uvedl, že jednostranná akce „neposunula cíle Izraele ani Ameriky“. I přesto, že „z toho není nadšený“, navrhl, že „tato nešťastná událost by mohla sloužit jako příležitost k míru“.

Katar po léta hostil politické vedení Hamásu v Dauha, částečně na žádost USA, aby podpořil jednání o ukončení války, která začala téměř před dvěma lety útokem Hamásu na Izrael. Mluvčí Hamásu Fawzy Barhoum uvedl, že útok Izraele zmařil snahy o jednání a ukázal, že Netanyahu a jeho spojenci „odmítají dosáhnout dohody“.

Zatímco Hamás tvrdí, že jeho vysocí představitelé útok v Dauha přežili a bylo zabito pouze pět nižších členů, nemůže to okamžitě potvrdit. Mezitím tisíce Palestinců dál prchají z Gazy. Operace Izraele s cílem převzít kontrolu nad Gazy, která již trpí hladomorem, prohlubuje bezprecedentní mezinárodní izolaci Izraele. Ten popírá, že v Gaze panuje hladomor, a obviňuje Hamás z odklánění humanitární pomoci. OSN však tato obvinění odmítá.

