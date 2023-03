Izrael vyzvalo několik evropských zemí, aby nerozšiřoval osady na okupovaném území

Ministerstvo práce navrhuje změny v podpoře práce v důchodovém věku. Místo nynějšího trvalého navyšování penze by starší zaměstnanci měli přestat platit sociální odvody. Zůstalo by jim tak 6,5 procenta peněz ze základu výdělku. Živnostníkům by se odvodová sazba snížila obdobně. Vyplývá to z návrhu novely o provádění sociálního zabezpečení.