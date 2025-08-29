Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.
Weissův syn, manželka a dcera, Širi a Noga, byli uneseni z kibucu během útoku. Manželka s dcerou byly propuštěny během prvního příměří v listopadu 2023. Ostatky druhého rukojmího se zatím nepodařilo identifikovat. Izraelská armáda neuvedla, z jaké části Gazy byla těla vyzvednuta.
Izraelská armáda ale před několika dny uvedla, že její jednotky vstoupily do bojů v oblasti Džabalíja a na okraji města Gazy, kde eliminovaly „teroristickou buňku“ a objevily sklad zbraní. Premiér Benjamin Netanjahu vyjádřil úmysl dobýt celé Pásmo Gazy po ztroskotání nepřímých rozhovorů s Hamásem o příměří a propuštění rukojmích.
Fórum pro rukojmí a pohřešované rodiny uvedlo, že navzdory zármutku a bolesti přineslo nalezení Weisssova těla rodině určitou útěchu po 692 dnech čekání v nejistotě. Po této operaci tak v Gaze zbývá už jen 48 rukojmích, přičemž 20 z nich je podle informací naživu.
Netanjahu čelí nejen mezinárodnímu, ale i domácímu tlaku. V úterý se v Tel Avivu sešly desítky tisíc protestujících, kteří požadovali dohodu o příměří, která by přivedla domů zbývající izraelské rukojmí, které drží Hamás.
Související
Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy
Existence samostatné Palestiny může zůstat jen na papíře. Koncept Velkého Izraele počítá i s Nilem a Eufratem, vysvětluje Taterová
Pásmo Gazy , Izraelská armáda , Hamás
Podle nedávného výzkumu, publikovaného v časopise Plos One, lidé denně vdechnou až 68 000 mikroplastových částic. Tyto částice jsou natolik malé, že se mohou dostat hluboko do plic, a představují tak vážné zdravotní riziko, které je podle autorů studie „mnohem podstatnější, než si uvědomujeme“.
Zdroj: Libor Novák