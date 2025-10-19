Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy

Libor Novák

19. října 2025 12:08

Válka v Izraeli
Válka v Izraeli Foto: Israel Defense Forces

Izraelské nálety zasáhly Rafáh v jižní části Pásma Gazy, a to i přes křehké příměří zprostředkované Spojenými státy. Izraelská a regionální média hlásí, že mezi izraelskými silami a Hamásem došlo k obnovení střetů. Izraelský veřejnoprávní vysílatel Kan uvedl, že letectvo zasáhlo cíle v Rafáhu.

Další média informovala o útocích jinde v jižní Gaze a ve městě Džabalíja na severu. Izraelský Channel 12 uvedl, že premiér Benjamin Netanjahu jednal s ministrem obrany a vysokými představiteli armády. Podle deníku The Times of Israel útoky vyvolali „terorističtí operativci v Pásmu Gazy, kteří zahájili útok na izraelské síly v Rafáhu“.

Izraelský vojenský představitel sdělil agentuře Reuters, že Hamás provedl několik útoků proti izraelským jednotkám za takzvanou „žlutou linií“, čímž porušil dohodu o příměří. Ani Hamás, ani IDF se k obnovení útoků oficiálně nevyjádřily.

Napětí v oblasti roste i kvůli hraničnímu přechodu Rafah mezi Gazou a Egyptem, který zůstane uzavřen až do odvolání. Premiér Netanjahu prohlásil, že jeho znovuotevření bude záviset na tom, zda Hamás odevzdá těla zemřelých rukojmích.

Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir veřejně apeloval na premiéra Benjamina Netanjahua, aby okamžitě obnovil vojenské operace v Pásmu Gazy. Reaguje tak na útok teroristických operativců na izraelské síly v Rafáhu, který podle všeho představuje porušení příměří ze strany Hamásu.

„Vyzývám premiéra, aby nařídil IDF obnovit plnohodnotné boje v Pásmu v plné síle,“ uvedl krajně pravicový politik ve svém prohlášení. Podle něj se „falešná víra“ v to, že Hamás změní své chování nebo bude dodržovat podepsanou dohodu, ukazuje jako nebezpečná pro izraelskou bezpečnost.

Ben Gvir zdůraznil, že tato „nacistická teroristická organizace musí být zcela zničena, a čím dříve, tím lépe“. Jeho výzva přichází pouhý den poté, co v rozhovoru pro Channel 12 dal Netanjahuovi neurčitou lhůtu na rozbití Hamásu a zavedení trestu smrti pro teroristy. Pohrozil, že pokud jeho podmínky nebudou splněny, jeho krajně pravicová strana Otzma Yehudit (Židovská síla) opustí vládu.

Ben Gvir nedávno pohrozil odchodem z koalice v případě, že Hamás „bude existovat dál“ i po propuštění rukojmích. Důrazně prohlásil, že jeho strana se nestane součástí „národní porážky“ a „věčné ostudy“. Tím jasně signalizuje, že obnovení plnohodnotných vojenských operací je pro něj klíčové.

Hamás v sobotu večer označil Netanjahuovo rozhodnutí za „flagrantní porušení dohody“ a popření závazků vůči zprostředkovatelům a garantům. Hamás do sobotního večera vrátil 12 z 28 těl zemřelých zajatců. Uvedl, že k vyproštění zbylých z trosek potřebuje speciální záchranné vybavení. 

Spojené státy americké v sobotu večer oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ naznačující, že se Hamás chystá dopustit bezprostředního porušení příměří namířeného proti civilistům v Gaze. Hamás tato obvinění okamžitě odmítl jako „nepravdivá“. Naopak obvinil Izrael ze sponzorování „zločineckých gangů“ odpovědných za vraždy, únosy a rabování v Gaze.

Mediální úřad Gazy už dříve obvinil Izrael z porušení příměří 47krát od jeho vstupu v platnost na začátku října. Mezitím Izrael identifikoval tělo dalšího zemřelého rukojmího, které Hamás předal spolu s druhým tělem Červenému kříži v sobotu večer.

před 4 hodinami

Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové

Související

Gaza

Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové

Ani ruiny známých budov už v Gaze neposkytují orientaci. Například Noor Abed musel použít GPS, aby se dostal zpět do místa, kde dříve bydlel. Z jeho někdejší čtvrti ve městě Gaza jsou teď jen písečné duny. Třicetipětiletý bývalý softwarový inženýr se uchýlil do stanu, který si postavil ve zničeném kampusu univerzity Al-Azhar, jež se proměnila v provizorní uprchlické centrum.

Více souvisejících

Pásmo Gazy Izrael Izraelská armáda

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Válka v Izraeli

Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy

Izraelské nálety zasáhly Rafáh v jižní části Pásma Gazy, a to i přes křehké příměří zprostředkované Spojenými státy. Izraelská a regionální média hlásí, že mezi izraelskými silami a Hamásem došlo k obnovení střetů. Izraelský veřejnoprávní vysílatel Kan uvedl, že letectvo zasáhlo cíle v Rafáhu.

před 1 hodinou

Záporožská jaderná elektrárna

Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří

V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.

před 2 hodinami

Su-25 ruského letectva

Ruské síly postupují na Ukrajině díky masivnímu leteckému bombardování

Ruské jednotky stále pomalu postupují na několika úsecích dlouhé frontové linie na Ukrajině. Děje se tak navzdory opakovaným výzvám amerického prezidenta Donalda Trumpa k zmrazení bojů podél stávajících linií. Trump po schůzce s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu prohlásil, že by obě strany měly „zůstat tam, kde jsou“.

před 4 hodinami

Gaza

Chybí voda, elektřina, školy i signál. Podmínky pro život jsou v Gaze téměř nulové

Ani ruiny známých budov už v Gaze neposkytují orientaci. Například Noor Abed musel použít GPS, aby se dostal zpět do místa, kde dříve bydlel. Z jeho někdejší čtvrti ve městě Gaza jsou teď jen písečné duny. Třicetipětiletý bývalý softwarový inženýr se uchýlil do stanu, který si postavil ve zničeném kampusu univerzity Al-Azhar, jež se proměnila v provizorní uprchlické centrum.

před 5 hodinami

včera

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

FT: Proč Trump po setkání s Putinem otočil? Ruský lídr ho naštval, zvýšil hlas a pak odešel

Během srpnového setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem se ruský prezident Vladimir Putin dlouze věnoval postavám ze středověké a raně moderní historie. Informoval o tom deník Financial Times (FT) s odvoláním na anonymní zdroje. Putin údajně Trumpovi přednesl obsáhlou přednášku o středověkých ruských knížatech, jako byli Rurik nebo Jaroslav Moudrý, a také o kozáckém vůdci ze 17. století, Bohdanu Chmelnickém.

včera

včera

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Úcta i zklamání: Zelenskyj odchází z Bílého domu s prázdnýma rukama, Ukrajinci v mír nevěří

Jedno slovo vyčnívá v popisu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského ohledně jeho poslední návštěvy centra americké moci. Svůj rozhovor s prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě označil na sociální síti X jako „přímočarý“. Avšak k pochopení toho, že setkání nebylo takové, jaké ukrajinská strana očekávala, není nutné slovní popis zkoumat do hloubky.

včera

Rusko, Kreml

Politici jako obětní beránci? Kreml našel způsob, jak snížit hněv Rusů naštvaných kvůli válce

Kvůli rostoucí nespokojenosti veřejnosti, kterou způsobilo zvýšení daní a pokračující válka na Ukrajině, se Kreml rozhodl pro taktický plán. Chce odvolat nepopulární regionální gubernátory, aby odvedl pozornost Rusů a vytvořil iluzi změn před parlamentními volbami plánovanými na září 2026. Tato taktika je založena na tom, že gubernátoři v Rusku často slouží jako „hromosvody“ místního hněvu, což se Putinova administrativa snaží využít.

včera

včera

Demonstrace, ilustrační foto

V USA se očekávají mohutné demonstrace proti Trumpovi. Do 2500 měst mohou vyrazit miliony lidí

Koalice No Kings (Žádní králové) svolává na sobotu k protestům miliony lidí. Očekává se, že se akce uskuteční na více než 2500 místech napříč Amerikou, od velkých měst až po malá venkovská sídla. Účelem těchto masových demonstrací je vyslat jasný vzkaz, že Donald Trump není král, a postavit se proti tomu, co organizátoři vnímají jako narůstající autoritářství v jeho administrativě.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj souhlasí s návrhem Trumpa ukončit boje podél současné frontové linie

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem nevyhýbal komentáři k Trumpově výzvě, že by se Ukrajina a Rusko měly „zastavit tam, kde jsou“ a zahájit jednání. Zelenskyj sice s touto myšlenkou vyjádřil souhlas, ale zároveň důrazně připomněl, že válku nezahájila Ukrajina a zastavit by ji měla ta strana, která ji začala.

včera

včera

Lodní doprava, ilustrační foto

Trump zhatil historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění

Rozhodné diplomatické akce Spojených států, které osobně vedl prezident Donald Trump, zhatily historické úsilí o zavedení daně z klimatického znečištění lodní dopravy. Klíčové jednání Mezinárodní námořní organizace (IMO) v Londýně skončilo v pátek rozhodnutím odložit celou věc o rok, jelikož Saúdská Arábie s podporou Ruska prosadila přerušení.

včera

Boeing B-52H Stratofortress amerického letectva

Napětí v Karibiku eskaluje. Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele, Maduro mobilizuje armádu

Napětí v Karibiku eskaluje, jelikož Donald Trump zvažuje vojenskou akci ve Venezuele a Nicolás Maduro na to reaguje hromaděním vlastních ozbrojených sil. Spojené státy posilují své jednotky v regionu a tento týden poslaly bombardéry B-52 k přeletu podél venezuelského pobřeží. Maduro na americké aktivity reaguje přemisťováním vojsk, mobilizací „milionů“ příslušníků milice a kritizuje americkou činnost v oblasti. Jde o jasný projev vzdoru autoritářského vůdce, zatímco se oba prezidenti nacházejí ve slepé uličce. 

včera

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj

Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek během setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě nedočkal přislíbení dodávek střel Tomahawk pro údery na Rusko. Zelenskyj přijel do Washingtonu s nadějí, že získá tyto řízené střely dlouhého doletu. Věří totiž, že by mohly zasadit rozhodující ránu válečné ekonomice Kremlu, neboť by umožnily cílené útoky na ropná a energetická zařízení hluboko na ruském území.

včera

Podzimní příroda, ilustrační fotografie

Počasí se po víkendu umoudří, naznačuje předpověď

Do Česka po právě začínajícím víkendu opravdu dorazí slibované oteplení. Navzdory tomu, že se zima blíží každým dnem. Teploty vyšplhají až na 17 stupňů, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

17. října 2025 22:03

Donald Trump opět přivítal Volodymyra Zelenského v Bílém domě. (17.10.2025)

Ukrajinci zřejmě Tomahawky nedostanou. Trump nechce eskalaci

Ukrajinská armáda zřejmě rakety Tomahawk od Američanů nezíská. Naznačují to vyjádření amerického prezidenta Donalda Trumpa během jednání s Volodymyrem Zelenským, který v pátek opět dorazil do Bílého domu. Zelenskyj přitom konstatoval, že on a Trump už si navzájem porozuměli. 

17. října 2025 21:22

17. října 2025 20:30

Nová éra umělé inteligence. OpenAI slibuje zajímavé úpravy ChatGPT

Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy