Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy

Izraelské nálety zasáhly Rafáh v jižní části Pásma Gazy, a to i přes křehké příměří zprostředkované Spojenými státy. Izraelská a regionální média hlásí, že mezi izraelskými silami a Hamásem došlo k obnovení střetů. Izraelský veřejnoprávní vysílatel Kan uvedl, že letectvo zasáhlo cíle v Rafáhu.
Další média informovala o útocích jinde v jižní Gaze a ve městě Džabalíja na severu. Izraelský Channel 12 uvedl, že premiér Benjamin Netanjahu jednal s ministrem obrany a vysokými představiteli armády. Podle deníku The Times of Israel útoky vyvolali „terorističtí operativci v Pásmu Gazy, kteří zahájili útok na izraelské síly v Rafáhu“.
Izraelský vojenský představitel sdělil agentuře Reuters, že Hamás provedl několik útoků proti izraelským jednotkám za takzvanou „žlutou linií“, čímž porušil dohodu o příměří. Ani Hamás, ani IDF se k obnovení útoků oficiálně nevyjádřily.
Napětí v oblasti roste i kvůli hraničnímu přechodu Rafah mezi Gazou a Egyptem, který zůstane uzavřen až do odvolání. Premiér Netanjahu prohlásil, že jeho znovuotevření bude záviset na tom, zda Hamás odevzdá těla zemřelých rukojmích.
Izraelský ministr národní bezpečnosti Itamar Ben Gvir veřejně apeloval na premiéra Benjamina Netanjahua, aby okamžitě obnovil vojenské operace v Pásmu Gazy. Reaguje tak na útok teroristických operativců na izraelské síly v Rafáhu, který podle všeho představuje porušení příměří ze strany Hamásu.
„Vyzývám premiéra, aby nařídil IDF obnovit plnohodnotné boje v Pásmu v plné síle,“ uvedl krajně pravicový politik ve svém prohlášení. Podle něj se „falešná víra“ v to, že Hamás změní své chování nebo bude dodržovat podepsanou dohodu, ukazuje jako nebezpečná pro izraelskou bezpečnost.
Ben Gvir zdůraznil, že tato „nacistická teroristická organizace musí být zcela zničena, a čím dříve, tím lépe“. Jeho výzva přichází pouhý den poté, co v rozhovoru pro Channel 12 dal Netanjahuovi neurčitou lhůtu na rozbití Hamásu a zavedení trestu smrti pro teroristy. Pohrozil, že pokud jeho podmínky nebudou splněny, jeho krajně pravicová strana Otzma Yehudit (Židovská síla) opustí vládu.
Ben Gvir nedávno pohrozil odchodem z koalice v případě, že Hamás „bude existovat dál“ i po propuštění rukojmích. Důrazně prohlásil, že jeho strana se nestane součástí „národní porážky“ a „věčné ostudy“. Tím jasně signalizuje, že obnovení plnohodnotných vojenských operací je pro něj klíčové.
Hamás v sobotu večer označil Netanjahuovo rozhodnutí za „flagrantní porušení dohody“ a popření závazků vůči zprostředkovatelům a garantům. Hamás do sobotního večera vrátil 12 z 28 těl zemřelých zajatců. Uvedl, že k vyproštění zbylých z trosek potřebuje speciální záchranné vybavení.
Spojené státy americké v sobotu večer oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ naznačující, že se Hamás chystá dopustit bezprostředního porušení příměří namířeného proti civilistům v Gaze. Hamás tato obvinění okamžitě odmítl jako „nepravdivá“. Naopak obvinil Izrael ze sponzorování „zločineckých gangů“ odpovědných za vraždy, únosy a rabování v Gaze.
Mediální úřad Gazy už dříve obvinil Izrael z porušení příměří 47krát od jeho vstupu v platnost na začátku října. Mezitím Izrael identifikoval tělo dalšího zemřelého rukojmího, které Hamás předal spolu s druhým tělem Červenému kříži v sobotu večer.
Technologická firma OpenAI plánuje nové režimy u svého populárního AI chatbota ChatGPT. V budoucnu by měl uživatelům nabídnout další obsah. Zapovězena nebude ani erotika, informuje BBC. Podle šéfa společnosti Sama Altmana se tak naplní záměr chovat se k dospělým jako k dospělým.
Zdroj: Lucie Podzimková