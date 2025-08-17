Izraelská armáda zahajuje odsun Palestinců z Gazy

Izraelská armáda se chystá na odsun obyvatel z Gazy. Připravuje se na nucený přesun Palestinců z města a tvrdí, že přesidluje obyvatelstvo, aby "zajistila jejich bezpečnost". Armáda oznámila, že od neděle budou obyvatelům Gazy poskytovány stany a další vybavení, které jim pomůže přečkat přesun z bojových zón na jih enklávy. Neuvedla však, kdy k masivnímu přesunu dojde.
Tato informace přichází jen několik dní poté, co Izrael oznámil, že plánuje zahájit novou ofenzívu. Cílem je získat kontrolu nad městem Gaza. Dosavadní izraelská ofenzíva již přesídlila většinu obyvatel, zabila desítky tisíc civilistů a způsobila hladomor.
Izrael opakovaně bombardoval oblasti, které prohlásil za bezpečné zóny. V sobotu zemřelo při izraelském náletu na stan v al-Muwasi, kterou Izrael dříve označil za humanitární zónu, malé děvčátko a její rodiče. Podle zdravotníků z nemocnice Nasser zahynulo při posledních útocích na místech, která byla označena za bezpečná, nejméně 40 lidí, včetně dítěte ve stanu.
Podle agentury civilní obrany bylo zastřeleno nejméně 13 Palestinců, kteří čekali na potravinovou pomoc v blízkosti distribučních center na severu a jihu Pásma Gazy. Ministerstvo zdravotnictví také v sobotu oznámilo dalších 11 úmrtí spojených s podvýživou, a to během posledních 24 hodin, včetně nejméně jednoho dítěte.
Mahmúd Bassal, mluvčí civilní obrany, prohlásil, že se podmínky v jedné z čtvrtí v Gaze, Zeitunu, rychle zhoršují. Obyvatelé mají omezený nebo žádný přístup k jídlu a vodě, a to uprostřed silného izraelského bombardování. Uvedl, že se odhaduje, že se v oblasti města Gaza nachází asi 50 tisíc lidí, z nichž většina je bez jídla nebo vody a postrádá "základní životní potřeby."
Mnozí obyvatelé Gazy uvádějí, že mají z intenzivního bombardování strach. "Nevíme, jak chutná spánek," řekl čtyřicetiletý Ghassan Kashko, který se s rodinou ukrývá ve školní budově v jedné z obytných čtvrtí. Uvedl, že nálety a ostřelování tanky způsobují "exploze, které neustávají."
Mluvčí Úřadu OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí vyjádřil obavy z izraelských plánů na přemístění lidí na jih Gazy, protože by to podle něj jen zvýšilo utrpení. Uvítal však, že Izrael uznává, že je potřeba ubytování a že stanové a další přístřeškové vybavení bude opět vpuštěno do Gazy.
Organizace OSN ve čtvrtek varovala, že pokud se plán na evakuaci obyvatel Gazy uskuteční, tisíce rodin, které již nyní žijí v otřesných humanitárních podmínkách, by mohly být posunuty na hranici svých možností. Palestinští a zástupci OSN prohlásili, že v Gaze není bezpečné žádné místo, a to včetně oblastí na jihu, kam Izrael nařídil obyvatelům přesun.
Palestinská militantní frakce Islámský džihád označila oznámení armády za "okázalé a nestoudné zesměšnění mezinárodních konvencí". V neděli se v celém Izraeli očekávaly protesty, které měly vyjádřit rostoucí frustraci z války. Rodiny izraelských rukojmích se obávají, že nadcházející ofenzíva dále ohrozí zbývajících padesát rukojmích v Gaze. Očekává se, že pouze dvacet z nich je stále naživu.
