Izraelské jednotky se probojovávají do centra Gazy. Vytlačují zbývající civilisty z domovů

Izraelské jednotky se snaží vytlačit zbývající civilisty z domovů v Gaze. Pozemní ofenzíva, která odstartovala brzy ráno v úterý, už zničila velké části největšího městského centra v Pásmu Gazy. Před zahájením pozemní operace provedly Izraelské obranné síly (IDF) 150 leteckých a dělostřeleckých útoků. Dvě armádní divize se pomalu probojovávají do centra města, kde se k nim v příštích dnech má připojit třetí.
Několik leteckých úderů zasáhlo obytné bloky uprostřed stanových táborů, kde se ukrývají lidé, kteří byli nuceni opustit své domovy. Izrael tvrdí, že tyto budovy Hamás používal pro sledování. V úterý v noci byla zasažena také dětská nemocnice al-Rantisi v Gaze. Podle ministerstva zdravotnictví v Gaze se polovině z 80 pacientů podařilo z budovy uprchnout, ale zbytek, včetně čtyř dětí na jednotce intenzivní péče a osmi nedonošených dětí, tam zůstal.
Noční útoky si vyžádaly 16 životů. To zvyšuje celkový počet obětí na straně Palestinců na 65 000 za dva roky trvání války. V úterý zveřejnila komise OSN pro lidská práva zprávu, která uvádí, že Izrael se dopouští genocidy v Gaze.
Pobřežní silnice vedoucí z Gazy na jih je plná rodin, které se snaží uprchnout před ofenzívou. IDF ve středu oznámily otevření druhé cesty středem Pásma Gazy, která bude přístupná po dobu dvou dnů. Tento krok má povzbudit další exodus. Mnoho obyvatel Gazy a severních oblastí však pravděpodobně neobdrželo žádné SMS zprávy nebo příspěvky na sociálních sítích, které rozesílala IDF, protože útoky poškodily telefonní sítě. .
Izraelská armáda odhaduje, že z oblasti Gazy a jejího okolí uprchlo na jih asi 350 tisíc lidí. Odhad OSN je nižší, a to 238 tisíc. Žádný z Palestinců, s nimiž hovořil britský list The Guardian, neřekl, že by ho Hamás nutil zůstat ve městě. Mnoho obyvatel však uvedlo, že z nejrůznějších důvodů nemohli nebo nechtěli odejít. Někteří jsou fyzicky příliš slabí na to, aby se přesunuli po mnoha měsících života v blízkosti hladomoru. Další si nemohou dovolit náklady na dopravu nebo na provizorní plastový stan.
Mnozí také považují jih za stejně nebezpečný jako Gazu. Izrael často bombarduje „humanitární zónu“, kterou zřídil v al-Mawasi. Rozsáhlý tábor v al-Mawasi byl v noci zasažen izraelským útokem, při kterém zemřeli dva rodiče a jejich dítě.
Někteří izraelští bezpečnostní experti a velitelé, včetně náčelníka štábu IDF, generálporučíka Eyala Zamira, soukromě pochybují o smysluplnosti ofenzívy. Jsou přesvědčeni, že ofenzíva s sebou nese vysoké lidské náklady a zároveň je malá šance, že splní svůj deklarovaný cíl, a to úplné zničení Hamásu.
Při masovém útěku obyvatel na jih neprobíhají žádné bezpečnostní kontroly. Z tohoto důvodu se mnozí pozorovatelé domnívají, že je vysoce pravděpodobné, že se bojovníci Hamásu přeskupí na jiném místě. Odhady IDF hovoří o tom, že v centru Gazy je 2 až 3 tisíce bojovníků Hamásu a Islámského džihádu připravených k boji, což je ale jen malý zlomek přeživších sil.
Mnozí izraelští komentátoři se domnívají, že skutečné motivy ofenzívy jsou politické. Cílem je udržet Izrael ve válečném stavu, aby se zabránilo předčasným volbám, ve kterých by mohla být pravicová koalice premiéra Benjamina Netanjahua sesazena. Dalším motivem je učinit Gazu neobyvatelnou, a tím vyvinout tlak na Palestince, aby odešli, a na další země, aby je přijaly.
Ačkoliv Izrael tvrdí, že jeho cílem je zničit Hamás, mezinárodní společenství je stále kritičtější. Zpráva OSN o genocidě, pokračující bombardování humanitárních zón a obrovský počet civilních obětí zvyšují tlak na Izrael. Také kritika od izraelských vojenských představitelů poukazuje na vnitřní rozpory ohledně strategie a cílů pokračující války.
Související
Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít
Obsazení Gazy je největší operací od začátku války. Nelíbí se ani izraelským velitelům
Aktuálně se děje
před 10 minutami
Izraelské jednotky se probojovávají do centra Gazy. Vytlačují zbývající civilisty z domovů
před 1 hodinou
Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.
před 3 hodinami
Obrovské bohatství jim k ničemu není. Setkání po izraelském útoku v Kataru odhalilo bezmoc arabských zemí
před 3 hodinami
Evropská komise navrhuje kvůli událostem v Gaze pozastavit část obchodní dohody s Izraelem
před 4 hodinami
Británie by se neměla bát kritizovat lídra. Trump čelí od vedení Londýna velké vlně kritiky
před 5 hodinami
Netanjahu chce mít z Izraele "super Spartu". Ve světě se ale mění ve vyvrhele
před 5 hodinami
Fiala se konečně změnil z naškrobeného profesora ve zdatného politika. Pozdě
před 6 hodinami
Testy prokázaly, že Navalného ve vězení otrávili, tvrdí vdova
před 7 hodinami
Experti: Rusko má mapu podmořských kabelů, pro infrastrukturu jsou klíčové
před 7 hodinami
Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize
před 8 hodinami
Politico: EU se chce zavděčit Trumpovi. Chystá protičínské sankce
před 9 hodinami
Robinson se měl k atentátu na Kirka přiznat svému spolubydlícímu
před 10 hodinami
Z Gazy prchají desítky tisíc lidí. Přesto většina obyvatel zůstává, nemají kam jít
před 11 hodinami
Počasí se po víkendu navrátí od babího léta k podzimu, naznačuje výhled
včera
Robert Redford byl skvělý, zavzpomínal Trump na zesnulého herce
včera
OBRAZEM: Babiš nebyl sám. Nejvýraznější tváře ANO oslovovali voliče v Brně
včera
Zemřel bývalý poslanec Václav Žák, byl signatářem Charty 77
včera
Překvapivý scénář není vyloučen. ANO míří k triumfu, ale otazníky zůstávají
včera
Petr Pavel vstoupí do předvolební vřavy. Připravuje projev v televizi
včera
Výhled počasí na měsíc. Meteorologové naznačili, jak se budou vyvíjet teploty
Dva týdny meteorologického podzimu jsou minulostí, ale v následujících dnech se očekává návrat letních teplot. Nástup podzimního počasí je navzdory tomu nevyhnutelný. Vyplývá to z měsíčního výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Zdroj: Jan Hrabě