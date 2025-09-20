Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor

Estonsko požádalo o konzultaci s ostatními členy NATO poté, co tři ruské stíhačky MiG-31 v pátek ráno narušily jeho vzdušný prostor. Estonská vláda uvedla, že ruské letouny se objevily v jejím vzdušném prostoru „bez povolení a zůstaly tam celkem 12 minut“.
Článek 4 Smlouvy o NATO formálně zahajuje naléhavé konzultace v rámci aliance. Estonský premiér Kristen Michal uvedl, že „reakce NATO na jakoukoli provokaci musí být jednotná a silná“. Prezident Donald Trump se vyjádřil podobně: „Nelíbí se mi to. Nemám rád, když se to děje. Mohl by to být velký problém.“
Ruské ministerstvo obrany ale jakékoli narušení estonského vzdušného prostoru popřelo. Podle nich se jednalo o „plánovaný let v přísném souladu s mezinárodními pravidly pro vzdušný prostor“. Dále uvedli, že letouny letěly nad neutrálními baltskými vodami, dva kilometry od estonského ostrova Vaindloo.
Estonsko, které s Ruskem sdílí hranici, uvedlo, že se jednalo o páté ruské narušení jeho vzdušného prostoru v tomto roce. Ruští představitelé potvrdili, že letadla neměla letové plány, vypnuté odpovídače a ani obousměrnou rádiovou komunikaci s estonskou letovou kontrolou. Letouny letěly ze severovýchodu a byly zachyceny finskými stíhačkami nad Finským zálivem. Poté, co vletěly do estonského vzdušného prostoru, byly nasazeny italské stíhačky F-35, které byly v Estonsku na základně, a doprovodily ruská letadla pryč.
Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkna se jedná o nejvážnější narušení vzdušného prostoru Estonska v letošním roce. Je to také součást ruského vzorce chování. Ke zhoršení napětí došlo i nedávno, kdy Polsko a Rumunsko uvedly, že ruské drony vletěly do jejich vzdušného prostoru. Polský premiér Donald Tusk po narušení vzdušného prostoru 10. září požádal o konzultace podle článku 4.
Margus Tsahkna přirovnal ruskou strategii ke žábě ve vroucí vodě. Tím, že Rusko postupně stupňuje provokace, z nichž žádná sama o sobě nevyžaduje vojenskou reakci, testuje a oslabuje obranu NATO. I proto zaznívají výzvy, aby aliance zaujala tvrdší postoj. Otázkou ale zůstává, jaký by měl tento tvrdší postoj být. V roce 2015 Turecko, které je členem NATO, sestřelilo ruskou stíhačku za narušení vzdušného prostoru. Způsobilo to sice diplomatické a ekonomické problémy, ale ne vyústilo v plnohodnotnou válku.
Pokud by se stejná situace opakovala, je obtížné předpovědět reakci. Zejména kvůli Donaldu Trumpovi je možné, že by v sestřelení ruských letadel viděl zbytečnou eskalaci. To by mohlo vést ke zpochybnění článku 5, který uvádí, že ozbrojený útok na jednoho člena je útokem na všechny. To by byl pro evropské země noční scénář, ale pro Kreml by se stal splněným snem. V reakci na ruské provokace v Polsku a Rumunsku se NATO zavázalo, že přesune jednotky a stíhačky na východ. Na obraně se podílejí letadla z Velké Británie, Francie, Německa a Dánska.
Související
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
Rusko nemá vojáky? Cvičení u polských hranic je výrazně menší, než před čtyřmi lety
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Jako žába ve vroucí vodě. Rusko letos už pětkrát narušilo estonský vzdušný prostor
před 1 hodinou
Zelenskyj neskrývá frustraci: Spojenci ztrácejí čas, je třeba jednat
před 3 hodinami
Evropská letiště zasáhl rozsáhlý kyberútok
před 4 hodinami
Druhá aktivace článku 4 NATO za měsíc. V čem se liší od článku 5?
před 5 hodinami
Polsko uvedlo protileteckou obranu do stavu pohotovosti. Zelenskyj se sejde s Trumpem
před 6 hodinami
Zrušení zákazu ruských médií? Vondráčkovy výroky mě nezajímají, řekl Babiš Politicu
před 7 hodinami
Rusko incident se stíhačkami popírá. Estonsko požádalo o aktivaci článku 4
před 8 hodinami
Venezuela chce USA demonstrovat sílu. Zahájila cvičení s ruskou technikou
před 10 hodinami
Víkendové počasí může lákat i k návštěvě lesa. Houbám se má dařit
včera
Metro znovu ochromí víkendová výluka. Opravy na Florenci pokračují
včera
Dny NATO v napjaté době. Letos se konají v době, kdy Rusko zkouší alianci
včera
FIFA sáhla ke změně reprezentačních přestávek. V příští sezóně se sloučí září s říjnem
včera
Kolaps to prý nebyl. Kontroverzní ministryně Šimkovičová skončila v nemocnici
včera
Dva lidé nepřežili nehodu na Uherskohradišťsku. Řidič nadýchal
Aktualizováno včera
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
včera
Zase se řeší covid. Za den přibylo v Česku i více než tisíc případů nemoci
včera
Rodiče ho odvedli do kanceláře šerifa. Jak se Robinson přiznal k vraždě Charlieho Kirka?
včera
Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu
včera
Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír
včera
CNN: Vědci jsou na stopě přelomovému objevu. Možná našli planetu s atmosférou
Vědci by se brzy mohli dočkat přelomového objevu – poprvé v historii potvrdit, že na vzdálené exoplanetě existuje atmosféra podobná té naší. Astronomové jsou optimističtí po prvních pozorováních z Vesmírného dalekohledu Jamese Webba, uvedl server CNN.
Zdroj: Libor Novák