Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu

Někdejší šéf Zelenského kanceláře Andrij Jermak se po rezignaci chystá na frontu. Jermak odstoupil z funkce poté, co se o jeho osobu začaly intenzivně zajímat ukrajinské protikorupční úřady. Zelenského spolupracovník si postěžoval na nedostatek úcty.
"Jdu na frontu a jsem připraven na jakoukoliv odvetu," napsal Jermak v dopise pro americký deník New York Post, kde se zároveň obhajuje. "Jsem upřímný a vážený muž," podotkl. "Byl jsem zneuctěn, moje důstojnost nebyla ochráněna, ačkoliv jsem byl v Kyjevě od 24. února 2022 (den vypuknutí ruské invaze na Ukrajinu - pozn. red.)," postěžoval si.
Šéf prezidentské kanceláře rezignoval na svůj post v souvislosti s největším korupčním vyšetřováním během mandátu Volodymyra Zelenského. "Nechci vytvářet problémy pro Zelenského, odcházím na frontu," dodal dlouholetý spolupracovník prezidenta.
Vyšetřování se týká energetické společnosti Enerhoatom, o místo ve vládě už přišli ministři energetiky a spravedlnosti. Jermak v pátek potvrdil, že u něj doma probíhají procesní úkony. "Vyšetřovatelé nemají žádné překážky. Dostali plný přístup do bytu, moji právníci jsou na místě a jednají s policisty," napsal na síti X a zdůraznil, že s úřady spolupracuje.
Jermak dával ještě ve čtvrtek najevo, že je zapojený do jednání o nové mírové dohodě mezi Kyjevem a Moskvou, kterou se snaží zprostředkovat Američané. Konkrétně sdělil, že delegace Ukrajiny a USA budou pokračovat v rozhovorech. "Je důležité neztratit produktivitu a pracovat rychle," uvedl s tím, že cílem je dosažení důstojného a trvalého míru v co nejkratší možné době.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím víceméně neúspěšně.
Související
Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?
Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval
Andrij Jermak , Armáda Ukrajina , válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , Ukrajina , Korupce
Aktuálně se děje
před 5 minutami
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
před 48 minutami
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
před 1 hodinou
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
před 2 hodinami
Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost
před 3 hodinami
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
před 3 hodinami
Trump chce najednou zrušit většinu Bidenových rozhodnutí. Panují nejasnosti
před 4 hodinami
Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám
před 5 hodinami
Ledovka zasáhne Česko, varuje ČHMÚ. Meteorologové řekli, jaká je situace
před 6 hodinami
Počasí příští týden: Do Česka dorazí oteplení
včera
Měl způsobit revoluci v cestování. Kam se poděl Muskův Hyperloop?
včera
Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?
včera
Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu i příští léta. V rozpočtu má obří díru
včera
Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?
včera
Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval
včera
OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami
včera
Neakceptovatelné. Macron veřejně obvinil EU z toho, že je pomalá
včera
Orbán se v Kremlu sešel s Putinem. Jednají o nákupu ropy a plynu
včera
OBRAZEM: Pavel, Plaga, Vojtěch a Tejc. Na Hradě začaly konzultace s kandidáty do vlády
včera
Trumpova administrativa zostřuje migrační represe: USA přezkoumají všechny zelené karty občanů z 19 zemí
včera
Zelenskyj čelí obtížné volbě: Špatná dohoda, nebo žádná dohoda
Americký prezident Donald Trump upustil od svého termínu pro uzavření mírové dohody na Ukrajině, stanoveného na Den díkuvzdání, navzdory touze být vnímán jako mírotvorce. Jde o jasný signál, že nadcházející vyvrcholení jeho mírové iniciativy, v rámci setkání jeho vyslance Steva Witkoffa s Kremlem v Moskvě, pravděpodobně nepovede k náhlé dohodě o ukončení ruské invaze. Přetrvávající rozpory mezi Kyjevem a Moskvou jsou příliš zřejmé a důvody pro tvrdohlavost obou stran jsou prolnuté oběťmi, úzkostí a krví.
Zdroj: Libor Novák