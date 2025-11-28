Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?

Odchod Andrije Jermaka z pozice všemocného šéfa kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského představuje pro Ukrajinu tektonický posun a otevírá prostor pro ostrý boj o způsob vládnutí v zemi. Jermak, původně málo známý právník a producent béčkových filmů, si vybudoval obrovský vliv jako nejvyšší poradce prezidenta a mnozí ho považovali za virtuálního spoluprezidenta.
Jermak, kterému se pro jeho vojenské oblečení, jež zpopularizoval jeho šéf, přezdívalo „zelený kardinál“, je propuštěn kvůli korupčnímu skandálu v hodnotě 100 milionů dolarů. Opoziční politici nyní využijí jeho odchodu k zesílení požadavků na vytvoření vlády národní jednoty v Kyjevě, což prosazují od začátku ruské invaze před téměř čtyřmi lety. Jermakův odchod tyto frakce nepochybně povzbudí.
Zelenskyj, bývalý televizní komik, bude nyní postrádat svého „producenta“ – tak Jermaka v rámci vládnoucího dua označovali mnozí ukrajinští komentátoři. Přichází to v kritický moment, kdy se prezident připravuje na složitá jednání se Spojenými státy o „mírovém plánu“ prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války. Mezitím na frontách Donbasu nastává zima a ruské síly se snaží získat převahu.
Jermakův odchod však nebude všeobecně oplakáván. Jeho monopolizace moci čelila rostoucí kritice a frustraci jak uvnitř Ukrajiny, tak ze strany západních spojenců. Ukrajinští opoziční politici i bývalí úředníci, kteří s Jermakem soupeřili, jeho konec přivítali. Doufají, že signalizuje významnou změnu ve způsobu, jakým Zelenskyj vládne, a odklon od jeho přísně kontrolovaného stylu.
Poslankyně opozice Lesia Vasylenková uvedla, že Jermakův odchod „ukazuje, že panuje nulová tolerance vůči korupci a že prezident naslouchá obavám občanů“. Jiní vidí v jeho odchodu závan čerstvého vzduchu. Někteří opoziční zákonodárci ale pochybují, zda Zelenskyj tuto příležitost využije k prosazení inkluzivnější politiky.
Bývalá vicepremiérka Ivanna Klympush-Tsintsadze pochybuje, zda událost změní styl prezidentova vládnutí. „Vládnutí se musí vrátit k ústavě. Parlament musí znovu získat své postavení,“ řekla. Dodala, že prezident musí souhlasit s rozhovory se všemi frakcemi a je třeba zformovat skutečnou vládu národní jednoty, která by byla odpovědná parlamentu, nikoli prezidentské kanceláři.
Ukrajinská novinářka a bývalá poradkyně Zelenského, Iuliia Mendel, která se stala kritičkou, považuje Jermakovo odstoupení za „zoufalou reakci na nesnesitelný tlak“. Upozornila, že Zelenskyj neměl připravenou skutečnou náhradu, protože neočekával takovýto vývoj. Nicméně intenzita tlaku ho donutila k jednoduché volbě: buď on, nebo Jermak, a Zelenskyj si vybral sebe.
Mendel ale zároveň vyjádřila pochybnost, že se věci zásadně změní. Varovala, že Jermak může i nadále zůstat „stínovým loutkářem“. Plánovaný „restart“ prezidentské kanceláře, který Zelenskyj oznámil v souvislosti s Jermakovo rezignací, tak zůstává bedlivě sledován domácí opozicí i západními partnery Ukrajiny.
