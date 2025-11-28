Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?

Libor Novák

28. listopadu 2025 20:49

Andrij Jermak v Džiddě
Andrij Jermak v Džiddě Foto: X / Andrij Jermak

Odchod Andrije Jermaka z pozice všemocného šéfa kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského představuje pro Ukrajinu tektonický posun a otevírá prostor pro ostrý boj o způsob vládnutí v zemi. Jermak, původně málo známý právník a producent béčkových filmů, si vybudoval obrovský vliv jako nejvyšší poradce prezidenta a mnozí ho považovali za virtuálního spoluprezidenta.

Jermak, kterému se pro jeho vojenské oblečení, jež zpopularizoval jeho šéf, přezdívalo „zelený kardinál“, je propuštěn kvůli korupčnímu skandálu v hodnotě 100 milionů dolarů. Opoziční politici nyní využijí jeho odchodu k zesílení požadavků na vytvoření vlády národní jednoty v Kyjevě, což prosazují od začátku ruské invaze před téměř čtyřmi lety. Jermakův odchod tyto frakce nepochybně povzbudí.

Zelenskyj, bývalý televizní komik, bude nyní postrádat svého „producenta“ – tak Jermaka v rámci vládnoucího dua označovali mnozí ukrajinští komentátoři. Přichází to v kritický moment, kdy se prezident připravuje na složitá jednání se Spojenými státy o „mírovém plánu“ prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války. Mezitím na frontách Donbasu nastává zima a ruské síly se snaží získat převahu.

Jermakův odchod však nebude všeobecně oplakáván. Jeho monopolizace moci čelila rostoucí kritice a frustraci jak uvnitř Ukrajiny, tak ze strany západních spojenců. Ukrajinští opoziční politici i bývalí úředníci, kteří s Jermakem soupeřili, jeho konec přivítali. Doufají, že signalizuje významnou změnu ve způsobu, jakým Zelenskyj vládne, a odklon od jeho přísně kontrolovaného stylu.

Poslankyně opozice Lesia Vasylenková uvedla, že Jermakův odchod „ukazuje, že panuje nulová tolerance vůči korupci a že prezident naslouchá obavám občanů“. Jiní vidí v jeho odchodu závan čerstvého vzduchu. Někteří opoziční zákonodárci ale pochybují, zda Zelenskyj tuto příležitost využije k prosazení inkluzivnější politiky.

Bývalá vicepremiérka Ivanna Klympush-Tsintsadze pochybuje, zda událost změní styl prezidentova vládnutí. „Vládnutí se musí vrátit k ústavě. Parlament musí znovu získat své postavení,“ řekla. Dodala, že prezident musí souhlasit s rozhovory se všemi frakcemi a je třeba zformovat skutečnou vládu národní jednoty, která by byla odpovědná parlamentu, nikoli prezidentské kanceláři.

Ukrajinská novinářka a bývalá poradkyně Zelenského, Iuliia Mendel, která se stala kritičkou, považuje Jermakovo odstoupení za „zoufalou reakci na nesnesitelný tlak“. Upozornila, že Zelenskyj neměl připravenou skutečnou náhradu, protože neočekával takovýto vývoj. Nicméně intenzita tlaku ho donutila k jednoduché volbě: buď on, nebo Jermak, a Zelenskyj si vybral sebe.

Mendel ale zároveň vyjádřila pochybnost, že se věci zásadně změní. Varovala, že Jermak může i nadále zůstat „stínovým loutkářem“. Plánovaný „restart“ prezidentské kanceláře, který Zelenskyj oznámil v souvislosti s Jermakovo rezignací, tak zůstává bedlivě sledován domácí opozicí i západními partnery Ukrajiny.

před 2 hodinami

Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu i příští léta. V rozpočtu má obří díru

Související

Andrij Jermak

Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval

Jeden z nejvlivnějších politických hráčů na Ukrajině a blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského rezignoval jen několik hodin poté, co u něj protikorupční orgány provedly razii. Tato rezignace, oznámená Zelenským v pátek, představuje závažnou krizi pro Kyjev, který čelí novému tlaku ze Spojených států, aby přistoupil na mírovou dohodu o ukončení války s Ruskem.
V Džiddě jednají delegace USA a Ukrajiny. (11.3.2025)

Ukrajinská politika se otřásá v základech. U Zelenského pravé ruky Jermaka probíhá protikorupční razie

Ukrajinské protikorupční agentury oznámily, že provádějí prohlídky v domě vlivného šéfa kanceláře Volodymyra Zelenského a hlavního vyjednavače, Andrije Jermaka. Novináři natočili asi deset vyšetřovatelů vstupujících do vládní čtvrti v Kyjevě. Jedná se o rozšíření vyšetřování skandálu kolem úplatků v jaderné energetice, které údajně řídil spolupracovník ukrajinského prezidenta, jenž uprchl ze země.

Více souvisejících

Andrij Jermak Ukrajina

Aktuálně se děje

před 59 minutami

Andrij Jermak v Džiddě

Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?

Odchod Andrije Jermaka z pozice všemocného šéfa kanceláře prezidenta Volodymyra Zelenského představuje pro Ukrajinu tektonický posun a otevírá prostor pro ostrý boj o způsob vládnutí v zemi. Jermak, původně málo známý právník a producent béčkových filmů, si vybudoval obrovský vliv jako nejvyšší poradce prezidenta a mnozí ho považovali za virtuálního spoluprezidenta.

před 2 hodinami

Obyvatelé Kyjeva se před invazí ruské armády schovali do krytů

Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu i příští léta. V rozpočtu má obří díru

Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu a pravděpodobně i na ta léta, která budou následovat. Podle nejlepších odhadů Mezinárodního měnového fondu (MMF) se válkou zničená země potýká s dírou v rozpočtu ve výši 65 miliard dolarů v průběhu příštích dvou let. Téměř dvě třetiny napjatého rozpočtu Kyjeva jsou v současné době vynakládány na financování zdlouhavé opotřebovací války s cílem zadržet ruský postup. Každodenní potřeby ukrajinských občanů, včetně výplat důchodů a mezd ve veřejném sektoru, jsou z velké části kryty zahraniční pomocí od západních spojenců.

před 3 hodinami

V Hongkong hoří několik výškových budov

Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?

Mohutný požár v obytném komplexu v hongkongské čtvrti Tai Po si vyžádal nejméně 128 mrtvých a více než 200 pohřešovaných osob. Oheň, který se rychle šířil přes několik výškových budov, stále hoří, ačkoli přesná příčina, proč vypukl ve středu krátce před 15. hodinou místního času, zůstává neznámá. Hongkongská policie v souvislosti s požárem zatkla tři vedoucí pracovníky stavební společnosti pro podezření ze zabití.

před 4 hodinami

Andrij Jermak

Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval

Jeden z nejvlivnějších politických hráčů na Ukrajině a blízký spolupracovník prezidenta Volodymyra Zelenského rezignoval jen několik hodin poté, co u něj protikorupční orgány provedly razii. Tato rezignace, oznámená Zelenským v pátek, představuje závažnou krizi pro Kyjev, který čelí novému tlaku ze Spojených států, aby přistoupil na mírovou dohodu o ukončení války s Ruskem.

před 5 hodinami

Izraelská armáda

OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami

Organizace spojených národů v pátek ostře odsoudila zabití dvou Palestinců izraelskými silami v džanínském uprchlickém táboře na Západním břehu, když incident označila za „zjevné mimosoudní popravy“. Úřad OSN pro lidská práva uvedl, že je „zděšen“ touto „drzou“ vraždou. K incidentu došlo ve čtvrtek a videozáznamy vysílané arabskými televizními stanicemi ukazují, jak byli dva muži zastřeleni, přestože se očividně vzdávali izraelským vojákům.

před 6 hodinami

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Neakceptovatelné. Macron veřejně obvinil EU z toho, že je pomalá

Francouzský prezident Emmanuel Macron veřejně prohlásil, že Brusel postupuje příliš pomalu při vyšetřování amerických technologických gigantů, což podle něj pramení z tlaku Spojených států. Macron obvinil Evropskou komisi i některé členské státy z obav pustit se do důsledného uplatňování evropských digitálních zákonů. Mluvil o tom během místní besedy ve Vogézském regionu a zmínil, že případy leží u Komise už dva roky, což je neakceptovatelné zdržení.

před 7 hodinami

Viktor Orbán a Vladimir Putin

Orbán se v Kremlu sešel s Putinem. Jednají o nákupu ropy a plynu

Maďarský premiér Viktor Orbán se v pátek sešel s ruským prezidentem Vladimirem Putinem k rozhovorům v Kremlu. Tato schůzka představuje ojedinělý krok ze strany evropského lídra v době, kdy na Ukrajině zuří téměř čtyřletá válka s Ruskem. Jedná se o Orbánovu druhou cestu do Moskvy od loňského roku. Maďarský lídr je vnímán jako nejbližší spojenec Putina mezi všemi představiteli Evropské unie.

před 8 hodinami

před 8 hodinami

před 9 hodinami

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj čelí obtížné volbě: Špatná dohoda, nebo žádná dohoda

Americký prezident Donald Trump upustil od svého termínu pro uzavření mírové dohody na Ukrajině, stanoveného na Den díkuvzdání, navzdory touze být vnímán jako mírotvorce. Jde o jasný signál, že nadcházející vyvrcholení jeho mírové iniciativy, v rámci setkání jeho vyslance Steva Witkoffa s Kremlem v Moskvě, pravděpodobně nepovede k náhlé dohodě o ukončení ruské invaze. Přetrvávající rozpory mezi Kyjevem a Moskvou jsou příliš zřejmé a důvody pro tvrdohlavost obou stran jsou prolnuté oběťmi, úzkostí a krví.

před 10 hodinami

před 10 hodinami

V Džiddě jednají delegace USA a Ukrajiny. (11.3.2025)

Ukrajinská politika se otřásá v základech. U Zelenského pravé ruky Jermaka probíhá protikorupční razie

Ukrajinské protikorupční agentury oznámily, že provádějí prohlídky v domě vlivného šéfa kanceláře Volodymyra Zelenského a hlavního vyjednavače, Andrije Jermaka. Novináři natočili asi deset vyšetřovatelů vstupujících do vládní čtvrti v Kyjevě. Jedná se o rozšíření vyšetřování skandálu kolem úplatků v jaderné energetice, které údajně řídil spolupracovník ukrajinského prezidenta, jenž uprchl ze země.

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Bayraktar

Drony změnily válku k nepoznání. Na obzoru je ale další technická revoluce

Drony a umělá inteligence už jednou přetvořily moderní bojiště a chystají se to udělat znovu. Nejpatrnější je to na Ukrajině. Kyjev, i když čelil silnější armádě, rychle prokázal, že drony – vzdušné, pozemní i námořní – mohou odvrátit rychlé ruské vítězství. Drony jsou levnější, snadněji se vyrábějí a v některých případech jsou účinnější než vozidla s posádkou, přičemž minimalizují riziko ztráty operátora.

před 12 hodinami

V Hongkong hoří několik výškových budov

128 mrtvých, 200 nezvěstných. Úřady po masivním požáru v Hongkongu ukončily záchranné práce

Záchranné operace v obytném komplexu v Hongkongu, který ve středu zachvátil ničivý požár, byly prohlášeny za téměř dokončené. Úřady oznámily, že počet obětí stoupl na 128 a jako pohřešovaných se eviduje až 200 osob. Hasiči i v pátek dopoledne pročesávali výškové budovy, aby se pokusili najít někoho živého. Jde o jeden z nejsmrtelnějších požárů ve městě za více než 70 let.

před 13 hodinami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

Putin okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že by americký plán na ukončení války na Ukrajině mohl vytvořit základ pro budoucí dohody. Zároveň ale obnovil své pohrůžky, že v případě, že Kyjev nestáhne své jednotky, zabere další území silou.

před 14 hodinami

včera

včera

Spojené arabské emiráty

Ne vše je zlato, co se třpytí. Ekonomický boom na Blízkém východě je vykoupen utrpením i krví

Blízký východ se mění v region zásadní hospodářské proměny. Vedle dramatických příběhů Sýrie či Iráku dnes stojí státy Arabského poloostrova, které zažívají nebývalý růst a přetvářejí svou ekonomiku i mezinárodní postavení. Omán, Spojené arabské emiráty či Saúdská Arábie dokazují, že disciplinované reformy mohou přinést stabilitu a rychlý rozvoj. Pod leskem modernizace však zůstávají i zneklidňující obrázky, vykreslující zejména absolutní ignoraci lidských práv a práv zaměstnanců.

včera

Útočník podezřelý ze střelby na Národní gardu ve Washingtonu měl vazby na CIA

Agentura CIA potvrdila, že podezřelý střelec, který ve středu ve Washingtonu D.C. zranil dva příslušníky Národní gardy, pracoval s armádními jednotkami podporovanými CIA během války Spojených států v Afghánistánu. Údajný střelec byl identifikován jako devětadvacetiletý Rahmanullah Lakanwal. Do Spojených států přišel v září 2021 v rámci programu Operation Allies Welcome, který umožnil získat víza některým Afgháncům spolupracujícím s americkou vládou.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy