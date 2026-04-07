„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Libor Novák

7. dubna 2026 16:09

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér
Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér Foto: Fidesz

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

Tato odhalení přicházejí v nejméně vhodnou chvíli pro Orbánovu kampaň, jen několik dní před osudovými volbami. Právě v úterý navíc do Budapešti dorazil americký viceprezident J. D. Vance, jehož návštěva je vnímána jako pokus administrativy Donalda Trumpa podpořit slábnoucí preference maďarského premiéra. Orbán se v průzkumech propadá a poprvé po 16 letech u moci čelí reálné hrozbě porážky od svého vyzyvatele Pétera Magyara.

V uniklém rozhovoru Orbán údajně použil Ezopovu bajku, aby zdůraznil svou loajalitu. Vysvětloval, že stejně jako malá myš v nouzi osvobodila lva ze sítě lovců, i on je připraven ruskému prezidentovi asistovat v jakékoli záležitosti. Tento příměr podle přepisu vyvolal u Putina smích. Maďarský premiér, který svou zemi transformuje v tzv. „iliberální demokracii“, je dlouhodobě kritiky označován za Putinova trojského koně v rámci Evropské unie.

Skandál s telefonátem není jediným stínem na maďarské zahraniční politice v posledních dnech. Minulý týden vyvolala pobouření uniklá nahrávka ministra zahraničí Pétera Szijjárta, který měl svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi slibovat úpravy sankčních seznamů EU podle ruských přání. Tyto incidenty jen potvrzují obavy Bruselu z hloubky ruského vlivu v Budapešti.

Vladimir Putin v říjnovém hovoru naopak chválil Maďarsko za jeho „nezávislý a flexibilní“ postoj k válce na Ukrajině. Vyjádřil nepochopení nad tím, proč Orbánova „vyvážená středová pozice“ vyvolává v Evropě tolik negativních reakcí. Ruský prezident tím ocenil maďarskou strategii blokování unijní pomoci Kyjevu a zpochybňování protiruských sankcí.

Závěr rozhovoru se nesl v neformálním duchu, kdy oba státníci probírali své sportovní aktivity. Putin zmínil, že lyžuje a cvičí, zatímco o Orbánovi ví, že hraje fotbal. Maďarský premiér mu s úsměvem odpověděl, že se o to „aspoň snaží“. Celý hovor pak Orbán zakončil poděkováním v ruštině, což jen podtrhlo atmosféru vzájemné blízkosti.

Pro maďarské voliče, kteří půjdou v neděli k urnám, představují tyto informace zásadní téma. Zatímco Donald Trump Orbána veřejně vychvaluje jako silného a mocného lídra, opozice vedená Péterem Magyarem poukazuje na nebezpečnou závislost země na Moskvě. 

před 1 hodinou

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

J. D. Vance a Viktor Orbán

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.
Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

Viktor Orbán Vladimír Putin

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy

Napětí mezi Washingtonem a Teheránem dosahuje kritického bodu a svět s napětím sleduje hodiny zbývající do vypršení ultimáta prezidenta Donalda Trumpa. Podle íránských médií se v Tabrízu začaly tvořit lidské řetězy kolem tamní tepelné elektrárny. Tato akce je přímou reakcí na výzvu íránského ministerstva mládeže a sportu, které apelovalo na mladé lidi, aby vlastním tělem chránili veřejnou infrastrukturu země před hrozícími americkými nálety.

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.

J. D. Vance a Viktor Orbán

EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti nabrala na obrátkách, když se ostře vymezil proti evropským institucím. Během tiskové konference v úřadu maďarského premiéra Vance prohlásil, že skutečné vměšování do maďarské politiky nepřichází z Washingtonu, ale z Bruselu. Podle něj se unijní „byrokraté“ snaží potlačit maďarský lid jen proto, že nemají v oblibě lídra, který se za své občany dokáže postavit.

Prezident Trump

Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť

Napětí na Blízkém východě dosáhlo svého dosavadního vrcholu. Americký prezident Donald Trump vystupňoval svou rétoriku vůči Teheránu na úroveň, která v moderní diplomacii nemá obdoby. V souvislosti s vypršením ultimáta pro otevření Hormuzského průlivu prohlásil, že „celá jedna civilizace dnes večer zemře“. Trumpovy výroky na sociální síti Truth Social naznačují, že Spojené státy jsou připraveny k totálnímu vojenskému úderu, pokud Írán okamžitě neustoupí.

Ilustrační foto

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu

Ministerstvo financí České republiky přistoupilo k mimořádnému kroku a v reakci na aktuální dění na světových trzích začalo vydávat oficiální sdělení o zastropování cen pohonných hmot. Maximální cena automobilového benzínu byla pro 8. duben stanovena na 43,15 Kč za jeden litr včetně daně z přidané hodnoty. Maximální cena nafty byla stanovena na 49,59 Kč za litr včetně DPH.

Péter Szijjártó osobně přivítal J. D. Vance

Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé

Návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti představuje podle maďarské diplomacie naprostý přelom. Ministr zahraničí Péter Szijjártó ve svém příspěvku na sociálních sítích nešetřil superlativy a označil příjezd druhého nejvýše postaveného muže Spojených států za historický moment. Podle jeho slov jde o první návštěvu amerického viceprezidenta od roku 1991 a o nejvýznamnější diplomatickou událost tohoto druhu od návštěvy George W. Bushe v roce 2006.

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

Modžtaba Chámeneí

The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán, ilustrační fotografie.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Není to první pokus o mír. Požadavky Američanů a Íránců se dosud rozcházely

Blíží se konec války na Blízkém východě? Naděje existuje, protože Pákistán předložil Spojeným státům americkým i Íránu návrh mírové dohody. Nejde ale o první takovou iniciativu od chvíle, kdy vypukla americko-izraelská operace. 

