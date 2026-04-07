„Jsem vám k službám.“ Maďarskem otřásá nový skandál, Orbán nabízel Putinovi naprostou oddanost

Maďarskem otřásá skandál, který vrhá nové světlo na nadstandardní vztahy premiéra Viktora Orbána s Kremlem. Podle uniklého vládního přepisu říjnového telefonátu, o kterém informovala agentura Bloomberg, nabídl Orbán Vladimiru Putinovi svou naprostou oddanost. V rozhovoru z 17. října měl maďarský lídr doslova prohlásit: „Jsem vám k službám,“ a přirovnat svou roli k bajce o myši, která je připravena pomoci mocnému lvu.
Tato odhalení přicházejí v nejméně vhodnou chvíli pro Orbánovu kampaň, jen několik dní před osudovými volbami. Právě v úterý navíc do Budapešti dorazil americký viceprezident J. D. Vance, jehož návštěva je vnímána jako pokus administrativy Donalda Trumpa podpořit slábnoucí preference maďarského premiéra. Orbán se v průzkumech propadá a poprvé po 16 letech u moci čelí reálné hrozbě porážky od svého vyzyvatele Pétera Magyara.
V uniklém rozhovoru Orbán údajně použil Ezopovu bajku, aby zdůraznil svou loajalitu. Vysvětloval, že stejně jako malá myš v nouzi osvobodila lva ze sítě lovců, i on je připraven ruskému prezidentovi asistovat v jakékoli záležitosti. Tento příměr podle přepisu vyvolal u Putina smích. Maďarský premiér, který svou zemi transformuje v tzv. „iliberální demokracii“, je dlouhodobě kritiky označován za Putinova trojského koně v rámci Evropské unie.
Skandál s telefonátem není jediným stínem na maďarské zahraniční politice v posledních dnech. Minulý týden vyvolala pobouření uniklá nahrávka ministra zahraničí Pétera Szijjárta, který měl svému ruskému protějšku Sergeji Lavrovovi slibovat úpravy sankčních seznamů EU podle ruských přání. Tyto incidenty jen potvrzují obavy Bruselu z hloubky ruského vlivu v Budapešti.
Vladimir Putin v říjnovém hovoru naopak chválil Maďarsko za jeho „nezávislý a flexibilní“ postoj k válce na Ukrajině. Vyjádřil nepochopení nad tím, proč Orbánova „vyvážená středová pozice“ vyvolává v Evropě tolik negativních reakcí. Ruský prezident tím ocenil maďarskou strategii blokování unijní pomoci Kyjevu a zpochybňování protiruských sankcí.
Závěr rozhovoru se nesl v neformálním duchu, kdy oba státníci probírali své sportovní aktivity. Putin zmínil, že lyžuje a cvičí, zatímco o Orbánovi ví, že hraje fotbal. Maďarský premiér mu s úsměvem odpověděl, že se o to „aspoň snaží“. Celý hovor pak Orbán zakončil poděkováním v ruštině, což jen podtrhlo atmosféru vzájemné blízkosti.
Pro maďarské voliče, kteří půjdou v neděli k urnám, představují tyto informace zásadní téma. Zatímco Donald Trump Orbána veřejně vychvaluje jako silného a mocného lídra, opozice vedená Péterem Magyarem poukazuje na nebezpečnou závislost země na Moskvě.
Související
EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti
Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje
Írán vyzval občany, aby chránili infrastrukturu vlastním tělem. Kolem elektráren tvoří lidské řetězy
EU se snaží potlačit maďarský lid, protože nemá v oblibě lídra, který stojí za občany, perlí Vance v Budapešti
Celá civilizace dnes večer zemře, prohlásil Trump. USA útočí na ostrov Charg, Izrael likviduje íránskou dopravní síť
Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na středu
Vance přistál v Maďarsku. Zlatý věk, událost desetiletí, nešetří chválou Orbánovi lidé
Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje
The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob
Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných
Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň
Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice
Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump
Mrazivé noční počasí představuje problém. Meteorologové varují
Česká televize představila osmého účastníka letošní StarDance
Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt
Pat a Mat z USA. Íránská diplomacie si střílí z amerických politiků
Žalobci navrhli vazbu pro dalšího obviněného v pardubickém případu
Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky
Výhled počasí až do května. Teploty se budou přibližovat dvacítce
Není to první pokus o mír. Požadavky Američanů a Íránců se dosud rozcházely
Blíží se konec války na Blízkém východě? Naděje existuje, protože Pákistán předložil Spojeným státům americkým i Íránu návrh mírové dohody. Nejde ale o první takovou iniciativu od chvíle, kdy vypukla americko-izraelská operace.
Zdroj: Lucie Podzimková