Kam se v USA poděla demokratická strana?

Politické klima ve Spojených státech se na podzim zahušťuje. Prezident Donald Trump si upevňuje svou moc, často na hraně ústavnosti, zatímco opoziční demokraté hledají účinnou strategii, jak se mu postavit. Vládní administrativa se prezentuje v nekompromisním tónu, což se projevuje v řadě opatření, od hrozby vyslání Národní gardy do demokraty řízených měst, přes zrychlování deportací až po propouštění vědců z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.
Zahraniční politika Spojených států pod Trumpovým vedením rovněž budí rozruch. Prezident požaduje Nobelovu cenu za mír, přestože se mu nepodařilo ukončit války na Ukrajině a v Gaze. Jeho obchodní války, které poškodily globální postavení USA a sblížily Indii s Čínou, navíc čelí výzvám, když odvolací soud nedávno označil uvalení cel za nezákonné. Nic se nezdá být příliš malé na to, aby to uniklo jeho pozornosti. Ostatně, Trump věnuje čas i úpravám Bílého domu.
Demokraté se podle CNN zdají být v úzkých. Na jedné straně čelí tlaku voličů, kteří chtějí, aby se prezidentovi rázně postavili. Na straně druhé jim to ztěžuje skutečnost, že republikáni mají většinu v Kongresu. Příkladem této pasti je i blížící se krize s financováním vlády.
Pokud demokraté neustoupí, hrozí uzavření vládních úřadů, za což by jim mohly být připsány ekonomické důsledky. Kalifornský guvernér Gavin Newsom se však snaží proti Trumpovi vystupovat, stejně jako guvernér Illinois JB Pritzker, který se prezidenta snaží odradit od záměru poslat federální jednotky do Chicaga.
Jedním z vážných problémů, kterým Trump čelí, je aféra kolem Jeffreyho Epsteina. Využití ministerstva spravedlnosti pro politické účely, včetně návštěvy zástupce generálního prokurátora u Epsteinovy spolupracovnice Ghislaine Maxwellové ve vězení, vyvolává obavy z korupce.
Očekává se, že se kauza stane jedním z hlavních témat vyšetřování Sněmovního výboru pro dohled. Přesto se zdá, že tato aféra neovlivní výsledky nadcházejících voleb, kde se voliči spíše zaměřují na otázky týkající se životních nákladů.
Prezidentova snaha o znovuzvolení se neomezuje jen na současné volební období. Trump plánuje vydat nařízení, které by zakázalo korespondenční hlasování a zavedlo povinné prokazování totožnosti voliče, i když k tomu nemá ústavní pravomoc.
Tento krok může být interpretován jako snaha o diskreditaci voleb, pokud by se je republikánům nepodařilo vyhrát. Demokraté zároveň čelí nepříznivému rozložení sil v Senátu, ale i přesto se jim naskytla naděje, když senátorka Joni Ernstová z Iowy oznámila, že se nebude ucházet o znovuzvolení.
Související
Americká cla si vybírají daň. Česká pošta přestala přijímat některé zásilky
USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN
USA (Spojené státy americké) , Donald Trump
Aktuálně se děje
před 19 minutami
Sčítání škod pokračuje. Mrtvých může po zemětřesení v Afghánistánu ještě přibývat
před 1 hodinou
Kam se v USA poděla demokratická strana?
před 2 hodinami
Zářijové počasí bude příjemné, potvrzuje dlouhodobý výhled
včera
Zemřel další známý vrah z devadesátek. Winkelbauer měl spáchat sebevraždu
včera
Pendolino zaznamenalo nový rekord. V Česku už se jezdí až dvoustovkou
včera
Zemřel uznávaný kameraman České televize František Němec
včera
Fiala či Rakušan odsoudili útok na Babiše. Může za to nenávist, míní Schillerová
Aktualizováno včera
Babiše napadli na předvolebním mítinku. Expremiér odjel do nemocnice
včera
Nad částí Evropy bude k vidění zajímavý světelný úkaz
včera
"Jednáte, jak vám nařídil Trump." Írán se vysmívá EU kvůli jadernému programu
včera
Kyjev zadržel podezřelého z vraždy Parubije. Stopa směřuje do Ruska
včera
Zřejmě Rusové narušili GPS letadla s von der Leyenovou. Piloti přistávali podle map
včera
Putin prohlásil, že se s Trumpem dohodl na ukončení války na Ukrajině
včera
Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce
včera
Příběh, který dodnes fascinuje svět: Jak došlo k objevení vraku Titaniku?
včera
Čína buduje obří námořnictvo. 200krát rychleji než USA
včera
Le Penová cítí šanci. Navzdory zákazu chce využít hlasování o nedůvěře vládě
včera
Afghánistán zasáhlo mohutné zemětřesení. Stovky mrtvých, přes 1500 zraněných, Tálibán žádá svět o pomoc
včera
USA šikanují ostatní, zá válku na Ukrajině může Západ... Ťin-pching a Putin si na summitu notovali
včera