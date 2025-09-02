Kam se v USA poděla demokratická strana?

Politické klima ve Spojených státech se na podzim zahušťuje. Prezident Donald Trump si upevňuje svou moc, často na hraně ústavnosti, zatímco opoziční demokraté hledají účinnou strategii, jak se mu postavit. Vládní administrativa se prezentuje v nekompromisním tónu, což se projevuje v řadě opatření, od hrozby vyslání Národní gardy do demokraty řízených měst, přes zrychlování deportací až po propouštění vědců z Centra pro kontrolu a prevenci nemocí.

Zahraniční politika Spojených států pod Trumpovým vedením rovněž budí rozruch. Prezident požaduje Nobelovu cenu za mír, přestože se mu nepodařilo ukončit války na Ukrajině a v Gaze. Jeho obchodní války, které poškodily globální postavení USA a sblížily Indii s Čínou, navíc čelí výzvám, když odvolací soud nedávno označil uvalení cel za nezákonné. Nic se nezdá být příliš malé na to, aby to uniklo jeho pozornosti. Ostatně, Trump věnuje čas i úpravám Bílého domu.

Demokraté se podle CNN zdají být v úzkých. Na jedné straně čelí tlaku voličů, kteří chtějí, aby se prezidentovi rázně postavili. Na straně druhé jim to ztěžuje skutečnost, že republikáni mají většinu v Kongresu. Příkladem této pasti je i blížící se krize s financováním vlády.

Pokud demokraté neustoupí, hrozí uzavření vládních úřadů, za což by jim mohly být připsány ekonomické důsledky. Kalifornský guvernér Gavin Newsom se však snaží proti Trumpovi vystupovat, stejně jako guvernér Illinois JB Pritzker, který se prezidenta snaží odradit od záměru poslat federální jednotky do Chicaga.

Jedním z vážných problémů, kterým Trump čelí, je aféra kolem Jeffreyho Epsteina. Využití ministerstva spravedlnosti pro politické účely, včetně návštěvy zástupce generálního prokurátora u Epsteinovy spolupracovnice Ghislaine Maxwellové ve vězení, vyvolává obavy z korupce.

Očekává se, že se kauza stane jedním z hlavních témat vyšetřování Sněmovního výboru pro dohled. Přesto se zdá, že tato aféra neovlivní výsledky nadcházejících voleb, kde se voliči spíše zaměřují na otázky týkající se životních nákladů.

Prezidentova snaha o znovuzvolení se neomezuje jen na současné volební období. Trump plánuje vydat nařízení, které by zakázalo korespondenční hlasování a zavedlo povinné prokazování totožnosti voliče, i když k tomu nemá ústavní pravomoc.

Tento krok může být interpretován jako snaha o diskreditaci voleb, pokud by se je republikánům nepodařilo vyhrát. Demokraté zároveň čelí nepříznivému rozložení sil v Senátu, ale i přesto se jim naskytla naděje, když senátorka Joni Ernstová z Iowy oznámila, že se nebude ucházet o znovuzvolení.

