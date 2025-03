Kde vzít peníze na pomoc Ukrajině? Francie přišla s nápadem

Evropské úřady po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 zmrazily přibližně 200 miliard eur, které byly uloženy v bruselské finanční instituci Euroclear. Země skupiny G7 se minulý rok shodly na využití zisků z těchto aktiv k podpoře půjčky pro Ukrajinu ve výši 50 miliard dolarů, avšak přímé využití základního kapitálu aktiv odmítly kvůli možnému porušení mezinárodního práva.

Francouzští ministři dosud veřejně odmítali možnost konfiskace těchto aktiv. Ministr hospodářství Eric Lombard uvedl, že Francie není přímo ve válečném stavu s Ruskem, a proto „nelze tato aktiva zabavit, protože by to bylo v rozporu s mezinárodními dohodami“.

Rostoucí nejistota ohledně přístupu Spojených států k evropské bezpečnosti a podpoře Ukrajiny – zejména poté, co prezident Donald Trump pozastavil vojenskou pomoc Kyjevu – však v Evropě oživila debatu o využití ruských zmrazených aktiv. Evropská komise tento týden navrhla poskytnutí půjček až do výše 150 miliard eur jednotlivým vládám na posílení vojenských výdajů.

Zatímco Pobaltské a severské státy požadují okamžité převedení zmrazených ruských peněz Ukrajině, Francie zvažuje pouze jejich využití jako záruky pro další půjčky. Podle zdroje z francouzské vlády by 200 miliard eur mohlo poskytnout Kyjevu i Bruselu silnou páku při jakýchkoliv mírových jednáních – ať už vedených pod americkou nebo jinou iniciativou.

Podle listu Financial Times už probíhají neformální jednání mezi Francií, Německem a Spojeným královstvím o tom, jak tyto prostředky využít k donucení Ruska k dodržování případné mírové dohody. Elysejský palác však takové rozhovory popřel.

Velká Británie se již dříve přiklonila k myšlence využití zmrazených aktiv jako garance pro půjčky Ukrajině, zatímco Německo se dosud stavělo proti této možnosti. Nicméně s příchodem nového německého kancléře Friedricha Merze by Berlín mohl svůj postoj přehodnotit. Norbert Röttgen, vlivný poslanec Merzovy Křesťanskodemokratické unie (CDU), se nedávno vyslovil pro využití těchto aktiv k podpoře Ukrajiny.

Francouzský prezident Emmanuel Macron minulý týden ve Washingtonu prohlásil, že zmrazená aktiva by měla být součástí jednání o ukončení války. Ministr pro Evropu Benjamin Haddad pak v rozhovoru pro France 2 uvedl, že vláda se touto možností bude zabývat. Zdůraznil však, že je nutné brát v úvahu právní aspekty celé záležitosti, protože nezákonné zabavení aktiv by mohlo odradit zahraniční investory.

Zatím není jasné, zda a jak rychle se Evropská unie k tomuto kroku odhodlá. Pokud by se však Francie, Spojené království a možná i nová německá vláda sjednotily na změně postoje, mohlo by to znamenat zásadní posun v otázce financování ukrajinské obrany.