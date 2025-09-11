Kdo byl Charlie Kirk? Ovlivňoval myšlení milionů lidí, založil extrémně úspěšnou neziskovou organizaci

Mnozí mladí lidé na americké pravici vnímali Charlieho Kirka jako ikonu. Tento jednatřicetiletý muž se proslavil jako mediální osobnost, autor a podcaster a založil neziskovou organizaci Turning Point USA. Cílem organizace je prosazovat konzervativní politiku na školách a univerzitách a je považována za jednu z nejrychleji rostoucích svého druhu ve Spojených státech.
Jeho podcast se neustále drží mezi dvaceti nejposlouchanějšími. Podle serveru NBC News se pořad The Charlie Kirk Show denně stahuje půl milionu až tři čtvrtě milionu krát a patří k velmi úspěšným na platformách Spotify i Apple. Mimo to měl Kirk miliony sledujících na sociálních sítích, konkrétně přes 7,3 milionu na TikToku, sedm milionů na Instagramu, pět milionů na síti X, stejný počet na Facebooku a 3,5 milionu na YouTube.
Jako politický aktivista se často vydával na turné po univerzitách, kde se snažil vést diskuze a propagovat konzervativní hodnoty. Byl velkým podporovatelem Donalda Trumpa a považoval se za neoficiálního mluvčího hnutí MAGA pro mladou generaci. Ve svých vystoupeních hájil konzervativní, Trumpovi nakloněné postoje a často se pouštěl do debat s oponenty.
Kirk se narodil v Chicagu v roce 1993 a již v mládí se zapojil do politiky. Během středoškolských let dobrovolně pomáhal v kampani republikána Marka Kirka, který kandidoval do amerického Senátu, i když s ním nebyl v příbuzenském vztahu. V minulosti byl kritizován za šíření nepravdivých informací a konspiračních teorií týkajících se například pandemie COVID-19, klimatických změn nebo voleb v roce 2020.
K nepokojům na Kapitolu z ledna 2021 uvedl, že se nejednalo o povstání a že výtržníci nereprezentují většinovou podporu Donalda Trumpa. Den před incidentem na síti X napsal, že organizuje převoz "autobusů patriotů" do Washingtonu, aby "bojovali za prezidenta". Vzhledem k jeho popularitě mezi americkou mládeží vyvolává jeho smrt otázky, zda to bude impulz ke sjednocení, nebo naopak k prohloubení již existujících rozdílů ve společnosti.
