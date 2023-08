Kdo může za masakr civilistů v Černihivu? Na vině nemusí být jen ruské Iskandery

Silná bouřka, která přešla dnes okolo 18:00 přes Brno, vyvracela stromy, zničila několik střech a zastavila vlaky na trati z Brna do Chrlic. Hasiči evidovali od 16:00 do 20:00 asi 50 událostí, kdy si lidé vyžádali jejich pomoc. ČTK to řekl mluvčí jihomoravských hasičů Štěpán Komosný. Okolo 19:00 se vytvořila další silná bouře na Znojemsku, ta ale nezpůsobila další škody.