Kdo nahradí Kim Čong-una? Návštěva jeho dcery v Číně podnítila spekulace o nástupnictví

Objev dcery severokorejského vůdce Kim Čong-una v Číně před vojenskou přehlídkou v Pekingu podpořil spekulace, že je připravována na roli první ženské vůdkyně Severní Koreje.
Kim Ču-ä, jejíž jméno a věk režim nikdy oficiálně nepotvrdil, se na mezinárodní scéně objevila poprvé, když vystoupila z otcova obrněného vlaku.
Kim Ču-ä, o které se předpokládá, že jí je kolem třinácti let, se už dříve objevovala po boku svého otce při důležitých domácích událostech. Doprovázela ho například při testech balistických raket nebo při otevírání letoviska.
Poprvé ji veřejnost viděla v roce 2022 při startu mezikontinentální balistické střely. Jihokorejské zpravodajské služby v roce 2024 uvedly, že je pravděpodobnou následnicí, i když detaily o tom, jak by se mohla dostat k moci, zůstávají nejasné.
Pokud se Kim Ču-ä stane nástupkyní, bude čtvrtým členem rodiny Kimů, který vládne Severní Koreji, a zároveň první ženou v čele dynastie. Její brzká účast na diplomatických událostech je podle analytiků významným krokem, protože ani Kim Čong-un neabsolvoval tolik zahraničních cest v tak mladém věku.
Michael Madden, expert na severokorejské vedení, tvrdí, že Kim Ču-ä získává praktické zkušenosti s protokolem, které se jí budou hodit, a získává cennou praxi při setkávání se zahraničními lídry.
O Kim Čong-unových dětech se toho moc neví. Podle jihokorejských zpravodajských služeb má s manželkou tři děti: syna narozeného v roce 2010, dceru (pravděpodobně Kim Ču-ä) narozenou v roce 2013 a další dítě, jehož pohlaví nebylo potvrzeno. existence Kim Ču-ä byla poprvé veřejně potvrzena bývalým basketbalistou Dennisem Rodmanem, který tvrdil, že ji držel jako miminko během své návštěvy Pchjongjangu v roce 2013.
Zdroj: Libor Novák