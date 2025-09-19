Slovenskou ministryni kultury Martinu Šimkovičovou postihly blíže nespecifikované zdravotních problémů. Šimkovičová skončila v nemocnici, úřad o přesné povaze potíží mlží. Podle mluvčí už se stav ministryně zlepšil.
Šimkovičová zkolabovala a musela být převezena do nemocnice, informoval slovenský deník Pluska s odvoláním na vyjádření svědka, který političku zahlédl ve zdravotnickém zařízení. "Viděl jsem ji, jak ji přivezli," nechal se slyšet.
Zprvu nebylo přesně známo, jaké zdravotní potíže ministryni postihly. Nevědělo se ani to, jak dlouho zůstane v péči lékařů. Mluvčí ministerstva Petra Demková však zmíněnému deníku řekla, že nešlo o kolaps. Šimkovičovou podle jejích slov postihl "běžný a nepříjemný problém". Další podrobnosti o povaze potíží neprozradila. "Paní ministryně se po podání infuze cítí lépe," dodala mluvčí.
Šimkovičovou proslavilo působení na televizní obrazovce. Od roku 1998 působila po dobu 18 let v televizi Markíza, kde moderovala hlavní večerní zpravodajství. Spolupráce skončila poté, co na sociálních sítích sdílela příspěvky namířené proti migrantům.
Šimkovičová následně vstoupila do politiky. V roce 2016 byla zvolena poslankyní za hnutí Sme rodina, které brzy opustila. Do Národní rady se vrátila po volbách v roce 2023, kdy kandidovala jako nezávislá na kandidátce Slovenské národní strany. Od předloňského října je ministryní kultury ve Ficově vládě.
Související
Šimkovičová se nezavděčí. Úřad dal na festival miliony, ministryni vypískali
Premiér Fico tvrdí, že Šimkovičové vyhrožují, "že bude zabita"
Martina Šimkovičová , Slovensko
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Kolaps to prý nebyl. Kontroverzní ministryně Šimkovičová skončila v nemocnici
před 55 minutami
Dva lidé nepřežili nehodu na Uherskohradišťsku. Řidič nadýchal
Aktualizováno před 1 hodinou
Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor
před 2 hodinami
Zase se řeší covid. Za den přibylo v Česku i více než tisíc případů nemoci
před 4 hodinami
Rodiče ho odvedli do kanceláře šerifa. Jak se Robinson přiznal k vraždě Charlieho Kirka?
před 5 hodinami
Nový nemocný muž Evropy? Francie se zmítá v obrovském chaosu
před 6 hodinami
Bývalý šéf MI6: Nejsou žádné důkazy, že by chtěl Putin na Ukrajině mír
před 8 hodinami
CNN: Vědci jsou na stopě přelomovému objevu. Možná našli planetu s atmosférou
Aktualizováno před 8 hodinami
Mimořádná zpráva V Lánech se otevřela obálka se vzkazem Masaryka. Zřejmě nejde o poslední slova
před 8 hodinami
Politici se naučili, že nic nemusí dodržet. Marnotratnost vždy zaplatí starý známý „někdo jiný“
před 10 hodinami
Úmysl, nebo omyl? Ruské drony nad Polskem i týden po incidentu tříští Západ
před 11 hodinami
Televize, které kritizují Trumpa, by mohly přijít o licenci, navrhuje prezident USA
před 12 hodinami
Letní počasí se ještě jednou vrací. Po víkendu bude zase všechno jinak
včera
OBRAZEM: Nebe nad Prahou ovládly legendární stíhačky Red Arrows
včera
Netradiční pohřeb zástupce britské monarchie. Zazněl i vzkaz od papeže
včera
Vojenská policie smutní. Zemřel kapitán Jan Brzobohatý
včera
OBRAZEM: Koalice SPOLU zahájila poslední fázi kampaně
včera
OSN: Situace v Gaze není nic menšího než katastrofální
včera
Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká
včera
Slováci kritizují Rakušana. Ficův ministr nechal v Praze tlumočit vzkaz
Slovensko si stěžuje na jednání českého ministra vnitra Víta Rakušana (STAN). Podle ministra zahraničí Juraje Blanára (Smer-SD) se lídr Starostů zúčastnil slovenského protivládního protestu. Blanár pověřil slovenského velvyslance v Česku, aby vyjádřil výhrady Bratislavy.
Zdroj: Jan Hrabě