Kolaps to prý nebyl. Kontroverzní ministryně Šimkovičová skončila v nemocnici

Lucie Podzimková

19. září 2025 19:41

Martina Šimkovičová
Martina Šimkovičová Foto: Facebook Martina Šimkovičová

Slovenskou ministryni kultury Martinu Šimkovičovou postihly blíže nespecifikované zdravotních problémů. Šimkovičová skončila v nemocnici, úřad o přesné povaze potíží mlží. Podle mluvčí už se stav ministryně zlepšil. 

Šimkovičová zkolabovala a musela být převezena do nemocnice, informoval slovenský deník Pluska s odvoláním na vyjádření svědka, který političku zahlédl ve zdravotnickém zařízení. "Viděl jsem ji, jak ji přivezli," nechal se slyšet.

Zprvu nebylo přesně známo, jaké zdravotní potíže ministryni postihly. Nevědělo se ani to, jak dlouho zůstane v péči lékařů. Mluvčí ministerstva Petra Demková však zmíněnému deníku řekla, že nešlo o kolaps. Šimkovičovou podle jejích slov postihl "běžný a nepříjemný problém". Další podrobnosti o povaze potíží neprozradila. "Paní ministryně se po podání infuze cítí lépe," dodala mluvčí. 

Šimkovičovou proslavilo působení na televizní obrazovce. Od roku 1998 působila po dobu 18 let v televizi Markíza, kde moderovala hlavní večerní zpravodajství. Spolupráce skončila poté, co na sociálních sítích sdílela příspěvky namířené proti migrantům. 

Šimkovičová následně vstoupila do politiky. V roce 2016 byla zvolena poslankyní za hnutí Sme rodina, které brzy opustila. Do Národní rady se vrátila po volbách v roce 2023, kdy kandidovala jako nezávislá na kandidátce Slovenské národní strany. Od předloňského října je ministryní kultury ve Ficově vládě. 

Ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor

Martina Šimkovičová

Premiér Fico tvrdí, že Šimkovičové vyhrožují, "že bude zabita"

Premiér Robert Fico vyjádřil plnou podporu ministru kultury Suskovi a ministryni spravedlnosti Šimkovičové, a to navzdory kritice opozice. V prohlášení na sociálních sítích Fico zdůraznil, že nevidí důvod pro návrh na jejich odvolání, protože oba ministři podle něj jednali v souladu se zákonem. Fico zdůraznil, že každý, kdo objektivně posuzuje jejich činnost, musí uznat, že jejich kroky byly v souladu s právními předpisy.

Martina Šimkovičová Slovensko

