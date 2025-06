Kreml varuje kvůli válce Íránu s Izraelem. Peskov mluví o taktických jaderných zbraních

„Situace je extrémně napjatá a nebezpečná nejen pro tento region, ale pro celý svět,“ zdůraznil mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v pátečním vyjádření pro ruskou agenturu TASS. Podle něj se vývoj v oblasti netýká jen regionálních hráčů, ale má potenciál destabilizovat širší mezinárodní prostředí.

Peskov se zároveň vyjádřil k otázce možného zapojení Spojených států do války s Íránem. „Rozšíření okruhu účastníků konfliktu je potenciálně ještě nebezpečnější. Povede to pouze k dalšímu kolu konfrontace a eskalaci napětí v regionu,“ podotkl s tím, že jakýkoli přímý zásah dalších mocností by mohl situaci dále vyhrotit.

Mluvčí Kremlu komentoval i aktuální zprávy o údajném zvažování amerického útoku s použitím taktických jaderných zbraní. „Zprávy médií o možném použití taktických jaderných zbraní USA proti Íránu jsou pouhými spekulacemi, přičemž takový krok by měl katastrofální následky,“ uvedl pro ruskou agenturu TASS. Podle něj by šlo o krok, který by měl nezměrný dopad nejen na oblast Blízkého východu, ale i na globální bezpečnostní rovnováhu.

O možném využití taktických jaderných zbraní Spojenými státy informovala reportérka americké stanice Fox News Jacqui Heinrich. Uvedla, že „Washington nevylučuje použití taktických jaderných zbraní k útoku na íránské podzemní zařízení na obohacování uranu ve Fordo“.

„Objevilo se mnoho spekulací. Bylo by to katastrofální, ale spekulací je tolik, že je nemožné se k nim vyjadřovat,“ uzavřel Peskov s tím, že ruské vedení situaci nadále pozorně sleduje.

Napětí na Blízkém východě nadále roste. Íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti ve čtvrtek ostře varovala, že jakákoli intervence třetí strany do jeho konfliktu s Izraelem by vyvolala okamžitou odpověď. Výhrůžka přichází v době, kdy se konflikt mezi oběma zeměmi přehoupnul do druhého týdne a situace v regionu se stává čím dál napjatější.

„Konfrontace s nepřítelem bude pokračovat, dokud nebude vyrovnána škoda,“ uvádí se v oficiálním prohlášení íránské bezpečnostní rady. Ačkoliv nebyly jmenovány žádné konkrétní země, výzva zjevně míří zejména na Spojené státy, které jsou největším spojencem Izraele.

Prohlášení dále naznačuje, že Teherán je připraven reagovat „podle konkrétního plánu“ na jakýkoli zahraniční zásah. Tento postoj přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump zvažuje, zda Spojené státy vojensky podpoří Izrael ve snaze zastavit íránský jaderný program. Podle zdrojů CNN už prezident obdržel několik variant možných úderů, ale s rozhodnutím vyčkává.