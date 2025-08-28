Krize se vyostřuje. Trumpův muž označil konflikt na Ukrajině za Módiho válku

Napětí mezi Spojenými státy a Indií narůstá kvůli rostoucím americkým clům a indickému dovozu ruské ropy. Nejnověji situaci vyostřil obchodní poradce Bílého domu Peter Navarro, který označil konflikt na Ukrajině za „Módiho válku“.
Jeho komentáře se objevily jen několik hodin po zavedení amerických cel ve výši 50 % na indické zboží. Tato cla, která patří mezi nejvyšší na světě, zahrnují 25% penalizaci za nákup zbraní a ropy z Ruska, které, jak USA tvrdí, představuje klíčový zdroj financí pro ruskou invazi na Ukrajinu.
Indie tato cla označila za nespravedlivá a trvá na tom, že nákupy ruské ropy omezovat nebude, aby ochránila zájmy svých 1,4 miliardy občanů. Před invazí Rusko dodávalo méně než 2 % indické ropy, nyní pokrývá 35-40 % indického dovozu. Indie kritizuje USA za to, že neuvalily podobná cla na Čínu, která je největším dovozcem ruské ropy, ani na Evropskou unii, která stále obchoduje s Ruskem ve velkém objemu.
Navarro ve svém rozhovoru pro Bloomberg TV prohlásil, že "kvůli tomu, co dělá Indie, prohrávají všichni Američané, spotřebitelé i firmy, a pracovníci přicházejí o práci, továrny, příjmy a vyšší mzdy, protože vysoká indická cla nás stojí pracovní místa. A daňoví poplatníci prohrávají, protože musíme financovat 'Módiho válku'." Na otázku, zda neměl na mysli spíše „Putinova válka“, Navarro odpověděl: „Mám na mysli 'Módiho válka', protože cesta k míru částečně vede přes Nové Dillí.“
Navarro dále řekl, že ho znepokojuje arogance Indů. "Říkají: 'Ach, nemáme vysoká cla. Je to naše suverenita. Můžeme nakupovat ropu od kohokoli, od koho chceme.' Indie, jste největší demokracie na světě, tak se tak chovejte."
Navzdory ostrým slovům a zrušení obchodních jednání existuje naděje na řešení. Analytici poukazují na výroky amerického ministra financí Scotta Bessenta, který vyjádřil důvěru v bilaterální vztahy s Indií. "Indie je největší demokracie na světě; USA jsou největší ekonomikou na světě. Myslím, že nakonec se sblížíme," řekl Bessent pro Fox Business.
Indická vláda se snaží zmírnit dopad cel na ekonomiku. I když okamžitý dopad na export se zdá být omezený, očekávají se dominové efekty, které vyžadují okamžité řešení. Na začátku měsíce indický premiér Narendra Modi slíbil snížení daní, aby zmírnil dopad cel.
V měsíční zprávě z července indické ministerstvo financí uvedlo, že probíhající obchodní jednání mezi Indií a USA budou v tomto ohledu zásadní.
Mýcení lesů v tropických oblastech, jako jsou Amazonie, Kongo a jihovýchodní Asie, vedlo za posledních dvacet let k úmrtí více než půl milionu lidí. Podle studie zveřejněné v časopise Nature Climate Change je příčinou zejména lokální zvyšování teploty, které je přímým důsledkem odlesňování. Odlesňování totiž snižuje stín, omezuje srážky a zvyšuje riziko lesních požárů.
