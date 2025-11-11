Kyjev uspořádá summit EU k odblokování členství. Unie hledá cestu, jak obejít Orbánovo veto

Přední evropští ministři zamíří příští měsíc na Ukrajinu, aby demonstrovali svou podporu tamní kandidatuře na členství v Evropské unii. Tento krok přichází ve chvíli, kdy spojenci intenzivně pracují na tom, jak obejít blokování přístupového procesu ze strany Maďarska, uvedl server Politico.
Neformální summit ministrů pro evropské záležitosti se uskuteční v západoukrajinském Lvově ve dnech 10. a 11. prosince. Pozvánka do hlavních měst byla odeslána společně Dánskem, které v současnosti předsedá Radě EU, a ukrajinským vicepremiérem Tarasem Kačkou.
Hlavním tématem jednání bude pokrok Ukrajiny na cestě do EU. Setkání poskytne příležitost zhodnotit dosažené výsledky, prodiskutovat další kroky a potvrdit politickou podporu reformním a integračním snahám Ukrajiny. „Setkáním na Ukrajině vyšleme jasný a jednotný politický signál, že budoucnost Ukrajiny leží v Evropské unii,“ uvádí se v pozvánce.
Plány na schůzku ve Lvově se objevují v době, kdy se Brusel potýká s potížemi při plnění slibů o přímé podpoře pro Kyjev. Například návrh na půjčku ve výši $140 miliard krytou zmrazenými ruskými aktivy se stále odkládá kvůli námitkám Belgie. Přestože Ukrajina získala kandidátský status v roce 2022 a provedla rozsáhlé ekonomické, soudní a protikorupční reformy i uprostřed probíhající války, její vstup do EU vyžaduje jednomyslnou podporu všech členských států.
Otevření formálních vyjednávacích kapitol však blokuje maďarský premiér Viktor Orbán, který se zavázal, že přistoupení Ukrajiny vetuje. Návrhy na změnu pravidel, které by umožnily pokračovat v procesu pouze s kvalifikovanou většinou, zatím nezískaly dostatečnou podporu. Namísto toho se v současnosti uplatňuje přístup nazývaný „frontloading“ – tedy snaha zajistit, aby Ukrajina, stejně jako sousední Moldavsko, mohla začít pracovat na další fázi reforem bez čekání na formální schválení.
Cílem tohoto přístupu je postavit Kyjev do takové pozice, aby mohl rychle pokročit, jakmile se patová situace vyřeší. Jeden z diplomatů uvedl, že „myšlenkou je udělat co nejvíce, aniž bychom museli čekat. Pak, až Maďarsko přestane mít možnost veta, se můžeme pohnout bez zbytečných zdržení.“ Politická situace v Maďarsku by se mohla změnit již v parlamentních volbách v roce 2026, kde Orbánova strana Fidesz prohrává v průzkumech s proevropskou opoziční aliancí TISZA, kterou vede Péter Magyar.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po obdržení pozitivní zprávy o pokroku reforem uvedl, že se Ukrajina stane plnoprávným členem „spravedlivou cestou, až se Ukrajina dokáže postavit sama za sebe a až skončí válka“.
Ukrajina , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , EU (Evropská unie)
Pobřeží a vnitrozemí Jižní Ameriky se stávají novou globální ropnou hranicí. Tři země – Brazílie, Guyana a Argentina – stojí v čele explozivního růstu těžby ropy a zemního plynu mimo uskupení OPEC, přičemž se dušují, že je to klíčové pro jejich ekonomický rozvoj. Tento boom probíhá v době, kdy se dopady klimatické krize, poháněné právě fosilními palivy, projevují v regionu extrémními požáry, záplavami a suchy.
Zdroj: Libor Novák