Kyjev zadržel podezřelého z vraždy Parubije. Stopa směřuje do Ruska

Libor Novák

1. září 2025 16:27

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: Pixabay

Ukrajinské úřady oznámily, že zatkly podezřelého z vraždy prominentního politika a bývalého předsedy parlamentu Andrije Parubije a v souvislosti se zločinem se objevila ruská stopa. 

„Ví se, že tento zločin není náhodný. Je v něm ruská stopa,“ uvedl Ivan Vyhivskyj, šéf ukrajinské národní policie. Potvrdil, že byl podezřelý zadržen v Chmelnycké oblasti, a to 36 hodin po Parubijově vraždě. Podle úřadu generálního prokurátora se jedná o 52letého obyvatele Lvova.

Andrij Parubij byl zavražděn v sobotu za bílého dne v centru Kyjeva, kdy na něj střelec v přestrojení za doručovatele jídla vypálil osm ran. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že vrah byl velmi dobře připraven a organizován.

Vražda Andrije Parubije je jen jednou z mnoha vražd prominentních ukrajinských politiků a aktivistů, ke kterým došlo v letošním roce. Mezi oběťmi jsou také bývalá poslankyně Iryna Farionová a protiruští aktivisté Demian Hanul a Odesa.

Parubij hrál klíčovou roli v prozápadní revoluci Euromajdan v letech 2013 až 2014, která svrhla proruský režim Viktora Janukovyče. V roce 2014 sloužil jako velitel protestních jednotek, které se střetly s policejními komandy v Kyjevě. Kromě toho byl také jedním z hlavních ideologů, kteří se snažili dostat Ukrajinu z vlivové sféry Kremlu.

Ruský prezident Vladimir Putin Euromajdan označil za puč zorganizovaný Západem a dodnes neuznává legitimitu ukrajinské vlády. Jako podmínku pro mír na Ukrajině požaduje, aby v zemi byla obnovena Ruská pravoslavná církev a aby ruština byla uznána jako státní jazyk. 

Další zprávy