Ukrajinské úřady oznámily, že zatkly podezřelého z vraždy prominentního politika a bývalého předsedy parlamentu Andrije Parubije a v souvislosti se zločinem se objevila ruská stopa.
„Ví se, že tento zločin není náhodný. Je v něm ruská stopa,“ uvedl Ivan Vyhivskyj, šéf ukrajinské národní policie. Potvrdil, že byl podezřelý zadržen v Chmelnycké oblasti, a to 36 hodin po Parubijově vraždě. Podle úřadu generálního prokurátora se jedná o 52letého obyvatele Lvova.
Andrij Parubij byl zavražděn v sobotu za bílého dne v centru Kyjeva, kdy na něj střelec v přestrojení za doručovatele jídla vypálil osm ran. Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že vrah byl velmi dobře připraven a organizován.
Vražda Andrije Parubije je jen jednou z mnoha vražd prominentních ukrajinských politiků a aktivistů, ke kterým došlo v letošním roce. Mezi oběťmi jsou také bývalá poslankyně Iryna Farionová a protiruští aktivisté Demian Hanul a Odesa.
Parubij hrál klíčovou roli v prozápadní revoluci Euromajdan v letech 2013 až 2014, která svrhla proruský režim Viktora Janukovyče. V roce 2014 sloužil jako velitel protestních jednotek, které se střetly s policejními komandy v Kyjevě. Kromě toho byl také jedním z hlavních ideologů, kteří se snažili dostat Ukrajinu z vlivové sféry Kremlu.
Ruský prezident Vladimir Putin Euromajdan označil za puč zorganizovaný Západem a dodnes neuznává legitimitu ukrajinské vlády. Jako podmínku pro mír na Ukrajině požaduje, aby v zemi byla obnovena Ruská pravoslavná církev a aby ruština byla uznána jako státní jazyk.
