Lotyšsko vystěhuje ze země stovky ruských občanů

10. října 2025 16:22

Lotyšsko, ilustrační fotografie.
Lotyšsko, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Lotyšsko vydalo nařízení k vystěhování pro 841 ruských občanů, kteří musí opustit zemi do 13. října. Tito lidé nesplnili nové imigrační požadavky, které zahrnují prokázání znalosti lotyšského jazyka a absolvování povinných bezpečnostních prověrek. Ruští občané, kteří neodejdou do stanoveného data, riskují deportaci.

Po zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu na začátku roku 2022 Lotyšsko zpřísnilo svůj imigrační zákon – poprvé v témže roce a následně znovu v roce 2024. Nová pravidla platí pro ruské občany, kteří chtějí zůstat v pobaltské zemi legálně. Dotkly se přibližně 30 000 osob.

Zákon vyžadoval, aby ruští občané do 30. června 2025 požádali o status dlouhodobého rezidenta EU, doložili znalost lotyštiny na úrovni A2 a úspěšně prošli bezpečnostními prověrkami. Většině občanů se podařilo tyto podmínky splnit. Přibližně 2 600 lidí Lotyšsko dobrovolně opustilo.

Madara Puķe, vedoucí oddělení pro styk s veřejností Úřadu pro občanství a migrační záležitosti (OCMA), potvrdila, že 841 ruských občanů nepředložilo včas potřebné dokumenty a byli vyzváni k opuštění země do 13. října. Někteří lidé si zřejmě změn nebyli vědomi.

Ředitelka OCMA, Maira Roze, uvedla v lotyšské televizi, že se objevují případy, kdy si dotčení uvědomí problém, až když jim přestanou být vypláceny penze. Pak volají a ptají se na důvod, načež jim je sděleno, že už nemají platné povolení k pobytu a měli se řídit zákonem.

Setrvání v Lotyšsku po stanoveném termínu 13. října se pro tyto osoby stane „nezákonným“. Zároveň dojde k odebrání přístupu k sociálním službám. V případě přetrvávajícího a neopodstatněného nesplnění požadavku by mohlo dojít až k nucené deportaci ze strany Státní pohraniční stráže.

Tato opatření odrážejí zvýšené zaměření Lotyšska na národní bezpečnost v kontextu rostoucího napětí s Moskvou. V květnu ministryně zahraničí Baiba Braže vyzvala země Evropské unie, aby z bezpečnostních důvodů zastavily vydávání víz ruským občanům. V červnu lotyšský parlament zakázal ruským a běloruským občanům pracovat v kritické infrastruktuře a kupovat nemovitosti v zemi. 

včera

Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou

Ilustrační fotografie.

Lotyšsko varuje před špióny z Ruska. Zveřejnilo návod, jak je poznat

Lotyšská zpravodajská služba vydala varování, že v zemi mohou působit ruští agenti a sabotéři. Obyvatelům této pobaltské republiky proto nabízí sadu rad, jak takové jedince rozeznat. Podle nové výroční zprávy lotyšské Obranné zpravodajské a bezpečnostní služby (MIDD) mohou být známkami podezření například zanedbaný vzhled, přehnaná zvídavost nebo výbava neobvyklá pro běžné turisty.

lotyšsko

před 17 minutami

Zdroj: Libor Novák

