Lotyšsko vystěhuje ze země stovky ruských občanů

Lotyšsko vydalo nařízení k vystěhování pro 841 ruských občanů, kteří musí opustit zemi do 13. října. Tito lidé nesplnili nové imigrační požadavky, které zahrnují prokázání znalosti lotyšského jazyka a absolvování povinných bezpečnostních prověrek. Ruští občané, kteří neodejdou do stanoveného data, riskují deportaci.
Po zahájení rozsáhlé ruské invaze na Ukrajinu na začátku roku 2022 Lotyšsko zpřísnilo svůj imigrační zákon – poprvé v témže roce a následně znovu v roce 2024. Nová pravidla platí pro ruské občany, kteří chtějí zůstat v pobaltské zemi legálně. Dotkly se přibližně 30 000 osob.
Zákon vyžadoval, aby ruští občané do 30. června 2025 požádali o status dlouhodobého rezidenta EU, doložili znalost lotyštiny na úrovni A2 a úspěšně prošli bezpečnostními prověrkami. Většině občanů se podařilo tyto podmínky splnit. Přibližně 2 600 lidí Lotyšsko dobrovolně opustilo.
Madara Puķe, vedoucí oddělení pro styk s veřejností Úřadu pro občanství a migrační záležitosti (OCMA), potvrdila, že 841 ruských občanů nepředložilo včas potřebné dokumenty a byli vyzváni k opuštění země do 13. října. Někteří lidé si zřejmě změn nebyli vědomi.
Ředitelka OCMA, Maira Roze, uvedla v lotyšské televizi, že se objevují případy, kdy si dotčení uvědomí problém, až když jim přestanou být vypláceny penze. Pak volají a ptají se na důvod, načež jim je sděleno, že už nemají platné povolení k pobytu a měli se řídit zákonem.
Setrvání v Lotyšsku po stanoveném termínu 13. října se pro tyto osoby stane „nezákonným“. Zároveň dojde k odebrání přístupu k sociálním službám. V případě přetrvávajícího a neopodstatněného nesplnění požadavku by mohlo dojít až k nucené deportaci ze strany Státní pohraniční stráže.
Tato opatření odrážejí zvýšené zaměření Lotyšska na národní bezpečnost v kontextu rostoucího napětí s Moskvou. V květnu ministryně zahraničí Baiba Braže vyzvala země Evropské unie, aby z bezpečnostních důvodů zastavily vydávání víz ruským občanům. V červnu lotyšský parlament zakázal ruským a běloruským občanům pracovat v kritické infrastruktuře a kupovat nemovitosti v zemi.
Související
Polsko a Lotyšsko po útoku dronů částečně uzavřely vzdušný prostor
Lotyšsko varuje před špióny z Ruska. Zveřejnilo návod, jak je poznat
Aktuálně se děje
před 17 minutami
Lotyšsko vystěhuje ze země stovky ruských občanů
před 50 minutami
Velké stěhování domů. Tisíce vysídlených Palestinců se vracejí na sever Gazy
před 1 hodinou
Nevyhrál mír, ale politika. Bílý dům se bouří za neudělení Nobelovy ceny Trumpovi
před 3 hodinami
První krok k míru: Znamená příměří v Gaze, že je válka u konce?
před 3 hodinami
Začalo příměří v Gaze, Izrael hlásí stažení vojsk
před 4 hodinami
Babiš dnes novou vládu ani jména ministrů neoznámí
před 5 hodinami
Trump Nobelovu cenu za mír nedostal
před 6 hodinami
Na příměří v Pásmu Gazy dohlédnou stovky amerických vojáků
před 7 hodinami
Bombardování Gazy pokračuje, navzdory schválenému plánu o příměří
před 8 hodinami
Kyjev je bez proudu, vody a tepla. Rusko podniklo masivní raketový útok
před 9 hodinami
Víkendové počasí v zajetí oblačnosti. K nule neklesnou teploty ani v noci
včera
Metro čeká další výluka. Tentokrát bude pouze jednodenní
včera
Mimořádné osobní důvody. Piráti oznámili první personální změnu mezi poslanci
včera
Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem
včera
Starší z princů stejného jména slaví devadesátiny. Karel III. mu vystrojí oslavu
včera
Vražda dítěte v Kolíně. Případ po dvou dnech dospěl k obvinění ženy
včera
Babiš jako nový partner pro Ukrajince. Dnes si poprvé volal se Zelenským
včera
Tajemství Tutanchamonovy hrobky známe už sto let. Prvenství si připsal Carter
včera
Chladnější počasí se prosadí po víkendu. V noci bude mrznout, může i sněžit
včera
Pád Evropské komise se nekoná. Ursula von der Leyenová přežila hlasování o nedůvěře s výraznou podporou
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová přežila dvě po sobě jdoucí hlasování o nedůvěře. Centristické strany ji jednotně podpořily, čímž její Komise ustála útoky ze strany krajní pravice i krajní levice. Návrhy na vyslovení nedůvěry, které podaly frakce Patrioti pro Evropu a The Left, byly projednávány v pondělí večer a hlasovalo se o nich ve čtvrtek v poledne.
Zdroj: Libor Novák