Lotyšsko se jako první unijní země stahuje z Istanbulské úmluvy

Jakub Jurek

Jakub Jurek

2. listopadu 2025 21:51

Lotyšsko, ilustrační fotografie.
Lotyšsko, ilustrační fotografie. Foto: Pixabay

Lotyšsko se stalo prvním členským státem Evropské unie, který hlasoval pro vystoupení z Istanbulské úmluvy, klíčové mezinárodní dohody Rady Evropy proti násilí na ženách. Rozhodnutí, přijaté po třináctihodinové debatě, odhalilo hluboké politické rozpory a vyvolalo protesty v Rize. Zastánci tvrdí, že úmluva chrání oběti a sjednocuje evropské standardy, zatímco konzervativní kritici ji označují za ideologický projekt podkopávající tradiční hodnoty.

Lotyšský parlament ve čtvrtek většinově podpořil návrh na vystoupení z Istanbulské úmluvy, tedy mezinárodní dohody Rady Evropy zaměřené na prevenci a potírání násilí na ženách. Pro vystoupení hlasovalo 56 poslanců, 32 bylo proti a dva se zdrželi. Proti rozhodnutí demonstrovalo v Rize podle agentury BNS zhruba pět tisíc lidí. Informoval o tom server DW.

Rozhodnutí padlo po dlouhé, třináctihodinové debatě. Pokud prezident Edgars Rinkēvičs zákon podepíše, Lotyšsko se stane prvním členským státem EU, který úmluvu opustí, přestože ji ratifikovalo teprve loni. Prezident s krokem nesouhlasí, ale nevyloučil, že bude respektovat vůli parlamentu.

Kritici, zejména z řad ultrakonzervativních hnutí, tvrdí, že úmluva prosazuje „genderovou ideologii“ a ohrožuje tradiční hodnoty. Naopak premiérka Evika Siliņa označila snahy o odstoupení za „kruté“ vůči ženám, které se odvážily vyhledat pomoc.

Rozkol mezi částí vládní koalice a opozicí naznačuje hlubší politické napětí před volbami v roce 2026. Mezinárodní organizace Equality Now upozorňuje, že tento krok by mohl oslabit ochranu práv žen nejen v Lotyšsku, ale i v dalších evropských a středoasijských zemích.

Istanbulská úmluva je lidskoprávní smlouva Rady Evropy otevřená k podpisu v roce 2011 v Istanbulu a účinná od 1. srpna 2014. Zavádí komplexní rámec proti násilí na ženách a domácímu násilí. Státům ukládá povinnost předcházet násilí, chránit oběti, stíhat pachatele a udržovat koordinovanou politiku opřenou o data. 

Vyžaduje trestnost celé škály činů – od psychického týrání a stalkingu přes znásilnění definované absencí souhlasu až po nucené sňatky, ženskou obřízku či nucenou sterilizaci – a zároveň přikazuje dostupnost služeb, jako jsou krizové linky, specializované poradny a azylové domy. Pracuje i s pojmem „gender“ jako společensky utvářenou rolí, což je pasáž, která generuje největší politické spory. Dodržování úmluvy kontroluje nezávislé těleso GREVIO.

V evropském kontextu je úmluva hlavním standardem. Většina států Rady Evropy ji ratifikovala a Evropská unie k ní formálně přistoupila v roce 2023, takže její části se propsaly i do práva EU. Přesto existují významné odchylky. Bulharský ústavní soud ji označil za protiústavní kvůli výkladu genderu; Turecko od úmluvy v roce 2021 odstoupilo; Polsko po letech politických útoků na text po změně vlády v roce 2024 odchod stáhlo. 

V Česku je situace příznačná. Země úmluvu v roce 2016 podepsala, ale dosud ji neratifikovala; Senát ji v lednu 2024 zamítl. Pro ratifikaci dlouhodobě lobbuje ženský a lidskoprávní sektor s argumentem, že úmluva sjednocuje standardy ochrany a vnáší dohled. Odpůrci z konzervativního a částí křesťanského spektra varují před „genderovou ideologií“, politizují definici genderu a tvrdí, že vše lze řešit čistě národní legislativou. Faktem je, že české právo už řadu požadavků plní, ale síť služeb, prevence a koordinace zůstává nerovnoměrná a kontrolní mechanismus mezinárodní úrovně chybí.

30. října 2025 14:22

Kontroly budou. Slovenští policisté se připravují na měření rychlosti na chodnících

Související

Lotyšsko, ilustrační fotografie.

Lotyšsko vystěhuje ze země stovky ruských občanů

Lotyšsko vydalo nařízení k vystěhování pro 841 ruských občanů, kteří musí opustit zemi do 13. října. Tito lidé nesplnili nové imigrační požadavky, které zahrnují prokázání znalosti lotyšského jazyka a absolvování povinných bezpečnostních prověrek. Ruští občané, kteří neodejdou do stanoveného data, riskují deportaci.

Více souvisejících

lotyšsko Istanbulská úmluva o potírání násilí na ženách

Aktuálně se děje

před 18 minutami

Lotyšsko, ilustrační fotografie.

Lotyšsko se jako první unijní země stahuje z Istanbulské úmluvy

Lotyšsko se stalo prvním členským státem Evropské unie, který hlasoval pro vystoupení z Istanbulské úmluvy, klíčové mezinárodní dohody Rady Evropy proti násilí na ženách. Rozhodnutí, přijaté po třináctihodinové debatě, odhalilo hluboké politické rozpory a vyvolalo protesty v Rize. Zastánci tvrdí, že úmluva chrání oběti a sjednocuje evropské standardy, zatímco konzervativní kritici ji označují za ideologický projekt podkopávající tradiční hodnoty.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 4 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump dostal zlaté věci či letadlo. Lídři na darech nešetří, zákon představuje problém

Během druhého funkčního období prezidenta Donalda Trumpa se opět ukazuje, že mezinárodní diplomacie dalece přesahuje rámec vzájemných schůzek. Stala se také prostředkem symbolické komunikace, v níž pečlivě volená gesta a protokolární dary představují významný nástroj vyjadřování úcty, posilování osobních vazeb a, v některých případech, i jakousi podprahovou žádost o podporu.

před 5 hodinami

před 6 hodinami

Andrej Babiš, Viktor Orbán a Herbert Kickl založili novou frakci v Evropském parlamentu, Patrioti pro Evropu.

Střední Evropa jako příklad postkomunistické naděje může skončit. Hrozí tři zásadní problémy

Budapešť chce podle vyjádření poradce Viktora Orbána vytvořit novou alianci států EU skeptických k podpoře Ukrajiny, do níž by se mohly zapojit i Slovensko a Česká republika. Pokud by tento plán ožil, znamenal by zásadní zlom v evropské politice. Vznikne blok, který bude podkopávat jednotu Unie, brzdit vojenskou a finanční pomoc Kyjevu a fakticky posilovat vliv Moskvy. Rozpad středoevropské soudržnosti se zbytkem západních spojenců otřese samotnými základy evropské bezpečnosti.

před 7 hodinami

před 7 hodinami

před 8 hodinami

Andrej Babiš po setkání s prezidentem Petrem Pavlem (27.10.2025)

Babiš reagoval na kritiku. Potvrdil, že v pondělí se podepíše koaliční smlouva

Pravděpodobný příští premiér Andrej Babiš v nedělním videu potvrdil, že zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů v pondělí podepíší koaliční smlouvu. Babiš zároveň reagoval na kritiku toho, že koaliční smlouvu budou podepisovat všichni poslanci trojice uskupení. Vyjádřil se i k odeslání programového prohlášení do datové schránky Pražského hradu. 

před 10 hodinami

před 10 hodinami

před 11 hodinami

Válka v Izraeli

Příměří v Gaze jako nadlidský úkol. Pomoct mohou mezinárodní síly, shodu se ale najít nedaří

Příměří mezi Izraelem a Hamásem, uzavřené v říjnu pod patronátem amerického prezidenta Donalda Trumpa, mělo být zlomem po dvou letech války. Zatím však zůstává jen křehkým příměřím – formálně platným, ale fakticky porušovaným. Trumpův dvacetibodový plán pro Gazu slibuje obnovu a vznik poloautonomního území pod mezinárodním dohledem, včetně rozmístění mnohonárodních stabilizačních sil. Ty by měly zajistit hranice, odzbrojit Hamás a chránit humanitární pomoc. V praxi však plán naráží na nedůvěru, spory o mandát a politickou neochotu klíčových států.

před 12 hodinami

před 12 hodinami

před 13 hodinami

před 15 hodinami

včera

Ukrajinská armáda střeží své území (březen 2022).

Zelenskyj označuje obranu Pokrovsku za prioritu, do Donbasu byly nasazeny elitní speciální síly

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj označil obranu města Pokrovsk na východní frontě za „prioritu“, jelikož do bojů o toto klíčové město byly nasazeny elitní speciální jednotky. Podle informací armádních zdrojů jsou do první linie k udržení zásobovacích tras zapojovány speciální síly z vojenské rozvědky (GUR) a útočné skupiny, které zde plní úkoly běžné pěchoty.

včera

Ilustrační foto

Vzpoura proti Bruselu: Polsko, Maďarsko a Slovensko odmítají zrušit zákaz dovozu ukrajinského zboží

Polsko, Maďarsko a Slovensko otevřeně vzdorují snahám o normalizaci obchodních vztahů, protože odmítají zrušit své jednostranné zákazy na dovoz ukrajinského obilí a dalších zemědělských produktů. K tomuto vzdoru dochází právě ve chvíli, kdy v platnost vstoupila nová, revidovaná obchodní dohoda Evropské unie s Kyjevem. Tyto národní zákazy jsou v rozporu s pravidly jednotného trhu EU, která zakazují vnitrostátní obchodní překážky.

včera

Maduro, Nicolas

AP: CIA chtěla naverbovat Madurova pilota, aby USA pomohl s jeho svržením

Nedávné investigativní zjištění agentury Associated Press (AP) odhalilo, že CIA se údajně pokusila naverbovat důvěryhodného pilota venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, aby pomohl s jeho svržením. Toto odhalení přichází krátce poté, co americký prezident Donald Trump schválil nové tajné operace CIA uvnitř Venezuely, čímž vystupňoval americkou aktivitu v Latinské Americe.

včera

Trumpova frustrace stoupá. Už toho má dost, zní z Bílého domu

Na začátku vládního shutdownu v říjnu byli představitelé Bílého domu přesvědčeni, že administrativa prezidenta Donalda Trumpa je v mnohem lepší pozici, aby v boji o financování porazila opozici. Vtipkovali o tom, jak dlouho přerušení potrvá, přičemž nikdo netipoval déle než deset dní. Tato sázka podtrhuje, jak moc administrativa podcenila vůli demokratů nechat vládu uzavřenou, a to i navzdory hrozbám, které dopadaly na federální zaměstnance a sociální programy.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy