Macron vzal Trumpovi vítr z plachet. Vzkázal mu, co musí udělat, aby získal Nobelovu cenu

Francouzský prezident Emmanuel Macron reagoval na Donalda Trumpa, který na Valném shromáždění OSN opakovaně zmiňoval svou touhu získat Nobelovu cenu míru. Macron vyzval Trumpa, aby přivedl k jednání válku v Pásmu Gazy. Dodal, že je to jediná cesta, jak se k ocenění přiblížit.
Macron se vyjádřil v rozhovoru pro francouzskou televizi BFMTV. Ostře odsoudil Trumpovo tvrzení, že uznání palestinského státu by bylo „odměnou pro Hamás“. Macron tento názor označil za „naprosto mylný“ a dodal, že naopak uznání palestinského státu by pomohlo izolovat Hamás, protože by to posílilo palestinskou samosprávu a podpořilo ji k reformám.
Macron také řekl, že „vidí amerického prezidenta, který je aktivní, který chce mír… který chce Nobelovu cenu míru. Ale Nobelova cena míru je možná pouze tehdy, pokud zastavíte tuto válku.“ Dále dodal, že je nutné vyvinout tlak na izraelskou vládu, aby zastavila válku a propustila 48 rukojmích.
Během svého projevu na Valném shromáždění OSN Trump zopakoval, že „ukončil sedm neukončitelných válek“ a že by „měl dostat Nobelovu cenu míru“. Macron a Trump sice vedli přátelskou osobní výměnu názorů, ale na válku v Gaze i na význam OSN měli odlišné názory. Trump navíc kritizoval OSN za nefunkční eskalátor a teleprompter, čímž úřad, který by měl řešit konflikty, značně zesměšnil.
Francouzský prezident naopak obhajoval OSN jako instituci, která pomáhá řešit konflikty. Ve svém projevu řekl, že „více než kdy jindy“ svět potřebuje „ducha spolupráce“ a „nesmí se poddat poraženeckému duchu, protože svět je tady před námi“.
Macron svým uznáním palestinského státu rozhněval Spojené státy a Izrael. Francie totiž s Velkou Británií, Austrálií a Kanadou usiluje o to, aby západní země uznaly palestinský stát.
Macronovy komentáře přišly v době, kdy jsou evropští lídři stále více frustrovaní Trumpovou neochotou zavést sankce vůči Rusku kvůli jeho invazi na Ukrajinu a vyvinout tlak na Izrael.
Během prvního funkčního období se prezident Donald Trump setkal na pódiu Valného shromáždění OSN s posměchem, když se chvástal svými úspěchy. O sedm let později se situace radikálně změnila. Dnes, kdy se světový řád mění, už se mu nikdo nesměje. Místo toho se světoví lídři snaží získat jeho přízeň a dvoří se mu s až opulentní pompou. Dříve byl považován za nováčka, který nerozumí multilateralismu, dnes je to ale on, kdo ovlivňuje světové dění.
Zdroj: Libor Novák