Macrona vyslechli čínští studenti. Rusko se podle něj snaží o kolonizaci Ukrajiny

Po setkání se studenty absolvoval francouzský prezident čajový obřad se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem a odebrali se na společnou soukromou večeři, uvedla agentura AFP.

Rusko je "stát, který se rozhodl kolonizovat svého souseda, nerespektovat pravidla, použít proti ní své zbraně, napadnout ji," řekl Macron. "Tato válka je zjevným porušením mezinárodního práva," dodal v prostorách školy, která má uzavřené partnerství s 24 vysokými školami ve Francii, včetně École normale supérieure (ENA), kterou vystudovali mnozí francouzští politici a diplomaté.

Macron odpovídal na tři dotazy z publika, kladl důraz na kritické myšlení, který podle něj není nástrojem kritiky, ale možností jak se stát "svobodným racionálním jedincem". "Je to to, co vám dává určitou formu nezávislosti a znamená, že jste schopni posoudit a někdy rozlišit mezi pravdivým a nepravdivým, dát si věci do souvislostí a mít odstup od toho, co je vám předkládáno," uvedl Macron. Ocenil také úroveň francouzštiny přítomných studentů.

Studenti Macrona v prostorách univerzity přijali jako rockovou hvězdu, píše AFP. Na jeho adresu z úst studentů zazněly komentáře jako "krásný", "mladý" nebo "komunikativní". Studenti sice podle AFP mnohdy nemají povědomí o jeho politických krocích, ale znají příběh jeho lásky k manželce Brigitte a vědí, že je vlivný.

Macron a čínský prezident po diskusi ve škole odešli přes park do centra města na ostrov Ša-mien, kde je sídlo guvernéra provincie Kuang-tung. Tím byl v letech 1978 až 1981 otec současného čínského prezidenta a v této rezidenci tehdy bydlel. Si Ťin-pching při setkání s novináři na toto období vzpomínal.

Macron byl v Číně kvůli zlepšení diplomatických vztahů obou zemí a ve snaze přesvědčit čínského prezidenta, aby se ve válce na Ukrajině postavil na stranu Evropy a proti svého spojenci, ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Jednání na toto téma se účastnila také šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová, jejich jednání ale žádný konkrétní posun nepřinesla.