„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji.“ Evropa slaví konec Orbána

Vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách vyvolalo okamžitou vlnu reakcí napříč celou Evropou. Přední představitelé Evropské unie i jednotlivých států vnímají výsledek jako zásadní obrat v dosavadním směřování země. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v této souvislosti uvedla, že maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji, a zdůraznila, že si země vybrala společnou evropskou budoucnost.
Pro unijní instituce je tento výsledek koncem dlouholetého období napětí. Administrativa pod vedením von der Leyenové vedla s kabinetem Viktora Orbána četné spory, které se týkaly především dodržování principů právního státu a demokratických hodnot. Gratulace z Bruselu tak dává jasně najevo naději na konstruktivnější dialog a užší spolupráci v rámci sedmadvacítky.
K vítězství Pétera Magyara se vyjádřil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle jeho slov dali maďarští voliči jasně najevo svou oddanost hodnotám, na kterých stojí Evropská unie. Macronův postoj odráží přesvědčení, že změna v Budapešti posílí vnitřní soudržnost celého společenství v době, kdy Evropa čelí mnoha vnějším výzvám.
Německý kancléř Friedrich Merz se k blahopřání připojil s osobním vzkazem adresovaným přímo lídrovi vítězné strany. Uvedl, že se těší na budoucí partnerství, které by mělo vést k bezpečnější, sjednocené a silnější Evropě. Tento postoj Berlína signalizuje očekávání, že Maďarsko se pod novým vedením stane předvídatelným a aktivním partnerem v klíčových otázkách evropské politiky.
Změnu v Budapešti kvituje i Londýn. Britský premiér Keir Starmer označil výsledek za historický okamžik nejen pro samotné Maďarsko, ale pro celou evropskou diplomacii. Starmer ve svém vyjádření zdůraznil ochotu spolupracovat s Magyarem na posílení bezpečnosti a prosperity obou zemí, čímž potvrdil význam Maďarska i pro státy stojící mimo struktury EU.
Velmi sledované jsou reakce ze sousedního Slovenska, kde je politická scéna v pohledu na Maďarsko tradičně rozdělená. Slovenský prezident Peter Pellegrini vyjádřil víru, že se podaří udržet vysokou úroveň vzájemných vztahů, které se vybudovaly v posledních letech. Podle něj by mělo partnerství i nadále stát na vzájemné úctě, dobrém sousedství a společném členství v NATO a Evropské unii.
Zcela jiný tón zvolil Michal Šimečka, předseda slovenské opoziční strany Progresivní Slovensko. Ten Maďarům pogratuloval k tomu, co nazval „osvobozením od Orbánova režimu“. Šimečka v této souvislosti neváhal zmínit i slovenskou vnitropolitickou situaci, když vyjádřil naději, že dalším na řadě s volební porážkou bude současný slovenský premiér Robert Fico.
Zahraniční ohlasy se shodují v tom, že maďarské volby 2026 nejsou pouze vnitřní záležitostí jedné země, ale mají potenciál změnit dynamiku moci v celém středoevropském regionu. Zatímco dosavadní diplomacie byla často založena na konfrontaci s Bruselem, nová politická reprezentace v čele s Péterem Magyarem je partnery vnímána jako příležitost k restartu a upevnění evropské jednoty.
