Maduro ve Venezuele opět změnil datum Vánoc

Libor Novák

9. září 2025 12:47

Prezident Nicolás Maduro oznámil, že Vánoce letos ve Venezuele začnou dříve, stejně jako tomu bylo v minulém roce. Běžné prosincové svátky v zemi vypuknou již 1. října.

Maduro se tak rozhodl hájit „právo na štěstí“ obyvatel ve svém pravidelném televizním pořadu. Prezident dodal, že oslavy přinesou radost, obchod, kulturu, koledy, tanec a tradiční jídla.

V loňském roce byly oslavy uspíšeny kvůli krizi, která nastala po sporných prezidentských volbách. Tehdy Madura Spojené státy a opozice obvinily z volebních podvodů.

Letos Maduro uvedl, že se bude bránit proti rostoucí vojenské agresi ze strany Spojených států. Washington totiž zdvojnásobil odměnu za jeho dopadení na 50 milionů dolarů a vyslal válečné lodě do blízkosti venezuelských břehů.

Během jedné z operací se Spojeným státům podařilo potopit loď, na níž zemřelo jedenáct lidí. Dle vyjádření USA se jednalo o členy drogového gangu, který má Maduro kontrolovat.

Ačkoliv Maduro tvrdí, že jde o gesto, jímž chce podpořit štěstí obyvatel, mnoho pozorovatelů se domnívá, že jeho skutečné důvody jsou politické. Experti a novináři to vnímají jako opakovaný pokus odvést pozornost obyvatel od vážných problémů, se kterými se země potýká.

Mezi hlavní důvody, proč Maduro pravděpodobně vyhlašuje Vánoce takto brzy, patří odvedení pozornosti od politické krize a zmírnění ekonomických potíží.

Venezuela se dlouhodobě potýká s velkými hospodářskými problémy. Zavedením vánoční atmosféry se Maduro možná snaží vyvolat pocit naděje a posílit morálku obyvatel, kteří se potýkají s nedostatkem základních potřeb a s vysokou inflací. Pro mnohé je však tato snaha marná, protože si nemohou dovolit tradiční vánoční oslavy ani dárky.

Častým motivem autoritářských režimů k takovým krokům je i snaha o získání podpory veřejnosti tím, že se prezentují jako ochránci tradic a symbolů, které jsou pro lidi důležité. Tím, že Maduro přisvojuje Vánoce, může chtít demonstrovat svou kontrolu a moc nad životy občanů.

Tento krok Madura tedy není ojedinělý – Vánoce v říjnu vyhlásil již v minulých letech, kdy čelil jiným krizím, ať už šlo o politické napětí po volbách, nebo o humanitární problémy během pandemie.

