Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v reakci na narůstající přítomnost amerických sil v Karibiku obrací na Rusko, Čínu a Írán s prosbou o posílení svých opotřebovaných vojenských kapacit a o další podporu. Podle interních dokumentů americké vlády, které získal deník The Washington Post, venezuelský vůdce konkrétně žádá o obranné radary, opravy letadel a potenciálně i rakety.
Maduro adresoval dopis přímo ruskému vůdci Vladimiru Putinovi s žádostí o rakety, radary a modernizaci letadel. Dopisy s prosbou o pomoc zaslal také čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi. V něm žádá o „rozšíření vojenské spolupráce“ mezi oběma zeměmi, aby Venezuela mohla čelit „eskalaci napětí mezi USA a Venezuelou“. Konkrétně požaduje, aby čínská vláda urychlila výrobu radarových detekčních systémů, což by posílilo venezuelské schopnosti.
Maduro v dopise zdůraznil, že vnímaná agrese USA v Karibiku je podle něj agresí namířenou i proti Číně kvůli jejich společné ideologii. Kromě toho dokumenty uvádějí, že venezuelský ministr dopravy Ramón Celestino Velásquez nedávno koordinoval dodávky vojenského vybavení a dronů z Íránu. Íránskému úředníkovi sdělil, že Venezuela potřebuje „pasivní detekční zařízení“, „GPS rušičky“ a „téměř jistě drony s dosahem tisíc kilometrů“. Není však jasné, jak na tyto Madurovy žádosti jednotlivé země reagovaly.
Rusko zůstává pro venezuelského prezidenta hlavní „záchrannou linkou“. Do Caracasu nedávno dorazilo ruské letadlo Iljušin Il-76, na které Spojené státy v roce 2023 uvalily sankce kvůli účasti na obchodu se zbraněmi a přepravě žoldáků. Letoun přiletěl oklikou přes Afriku, aby se vyhnul západnímu vzdušnému prostoru, jak ukázala data z Flightradaru24.
Ačkoliv Kreml Madurovy dopisy nekomentoval, ruské ministerstvo zahraničí v pátek večer vydalo prohlášení. Uvedlo v něm, že Moskva podporuje Venezuelu „v obraně její národní suverenity“ a je „připravena adekvátně reagovat na požadavky našich partnerů s ohledem na vznikající hrozby“.
Spojené státy již několik měsíců zvyšují tlak na Venezuelu, zejména v souvislosti s údajným „narkoterorismem“ ve vodách Karibiku. Americké síly v oblasti několikrát zaútočily na údajné pašerácké lodě. Podle médií by se tyto útoky, které USA vedou, mohly v budoucnu přesunout i na venezuelské území.
Nicolas Maduro , Venezuela , Rusko
