Maduro žádá Putina a Čínu o pomoc proti Trumpovi

Libor Novák

1. listopadu 2025 11:27

Maduro, Nicolas
Maduro, Nicolas Foto: Instagram Maduro, Nicolas

Venezuelský prezident Nicolás Maduro se v reakci na narůstající přítomnost amerických sil v Karibiku obrací na Rusko, Čínu a Írán s prosbou o posílení svých opotřebovaných vojenských kapacit a o další podporu. Podle interních dokumentů americké vlády, které získal deník The Washington Post, venezuelský vůdce konkrétně žádá o obranné radary, opravy letadel a potenciálně i rakety.

Maduro adresoval dopis přímo ruskému vůdci Vladimiru Putinovi s žádostí o rakety, radary a modernizaci letadel. Dopisy s prosbou o pomoc zaslal také čínskému vůdci Si Ťin-pchingovi. V něm žádá o „rozšíření vojenské spolupráce“ mezi oběma zeměmi, aby Venezuela mohla čelit „eskalaci napětí mezi USA a Venezuelou“. Konkrétně požaduje, aby čínská vláda urychlila výrobu radarových detekčních systémů, což by posílilo venezuelské schopnosti.

Maduro v dopise zdůraznil, že vnímaná agrese USA v Karibiku je podle něj agresí namířenou i proti Číně kvůli jejich společné ideologii. Kromě toho dokumenty uvádějí, že venezuelský ministr dopravy Ramón Celestino Velásquez nedávno koordinoval dodávky vojenského vybavení a dronů z Íránu. Íránskému úředníkovi sdělil, že Venezuela potřebuje „pasivní detekční zařízení“, „GPS rušičky“ a „téměř jistě drony s dosahem tisíc kilometrů“. Není však jasné, jak na tyto Madurovy žádosti jednotlivé země reagovaly.

Rusko zůstává pro venezuelského prezidenta hlavní „záchrannou linkou“. Do Caracasu nedávno dorazilo ruské letadlo Iljušin Il-76, na které Spojené státy v roce 2023 uvalily sankce kvůli účasti na obchodu se zbraněmi a přepravě žoldáků. Letoun přiletěl oklikou přes Afriku, aby se vyhnul západnímu vzdušnému prostoru, jak ukázala data z Flightradaru24.

Ačkoliv Kreml Madurovy dopisy nekomentoval, ruské ministerstvo zahraničí v pátek večer vydalo prohlášení. Uvedlo v něm, že Moskva podporuje Venezuelu „v obraně její národní suverenity“ a je „připravena adekvátně reagovat na požadavky našich partnerů s ohledem na vznikající hrozby“.

Spojené státy již několik měsíců zvyšují tlak na Venezuelu, zejména v souvislosti s údajným „narkoterorismem“ ve vodách Karibiku. Americké síly v oblasti několikrát zaútočily na údajné pašerácké lodě. Podle médií by se tyto útoky, které USA vedou, mohly v budoucnu přesunout i na venezuelské území.

Související

Maduro, Nicolas

Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

Více souvisejících

