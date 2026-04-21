Magyar měl první telefonický hovor s Ficem. Nadiktoval si podmínky, za jakých může spolupracovat se Slovenskem

Péter Magyar vedl telefonický hovor se slovenským premiérem Robertem Ficem. V rámci tohoto rozhovoru jasně vymezil podmínky, za kterých je ochoten jednat o budoucí spolupráci mezi oběma zeměmi.
Za naprostý základ maďarsko-slovenských vztahů označil ochranu práv Maďarů žijících na Slovensku. Podle politika je tato priorita pro budoucí maďarskou vládu klíčová a neměnná.
Budoucí premiér zdůraznil, že věcný dialog může začít až ve chvíli, kdy slovenská strana poskytne záruky zrušení problematických právních norem. Požaduje, aby byly zrušeny předpisy, které umožňují trestat lidi vězením za kritiku Benešových dekretů.
Součástí jeho požadavků je také jasná garance, že v budoucnu nedojde k zabavování půdy maďarských spoluobčanů na základě principu kolektivní viny. Magyar připomněl, že právě tyto principy byly v minulosti uplatňovány v rámci zmíněných dekretů.
Ve svém prohlášení na sociálních sítích Magyar uvedl, že jeho vláda hodlá pracovat na posílení maďarsko-slovenských vztahů. Stejně tak má v plánu usilovat o obnovu visegrádské spolupráce, ovšem za předpokladu splnění těchto podmínek.
Obě strany se v rámci telefonátu shodly na dalším postupu. Rozhodly se, že v těchto citlivých otázkách budou osobně pokračovat v jednání během nadcházejícího zasedání Evropské rady v Bruselu.
Debata o Benešových dekretech se v politickém prostředí na Slovensku znovu otevřela v prosinci minulého roku. Tyto dekrety po druhé světové válce uzákonily princip kolektivní viny vůči německé a maďarské menšině.
Tento historický právní rámec vedl k rozsáhlému zabavování majetku, deportacím a ztrátě základních práv. Právní normy vycházející z tohoto období zůstávají dodnes součástí slovenského i českého právního řádu.
Maďarská menšina žijící na Slovensku se nyní snaží dosáhnout zrušení úpravy trestního zákoníku prostřednictvím ústavního soudu. Tato novela totiž umožňuje potrestat kohokoli, kdo by veřejně kritizoval ustanovení Benešových dekretů, a to až šesti měsíci odnětí svobody.
Zdroj: Libor Novák