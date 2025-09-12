Místo sankcí jsme dostali Aljašku. Nebyla to chyba, vmetlo Polsko Trumpovi do obličeje

Reakce amerického prezidenta Donalda Trumpa na nedávné narušení polského vzdušného prostoru ruskými drony vyvolala rozpor s postoji Polska i dalších evropských spojenců. Zatímco evropské země vyjadřují Polsku podporu, Trump událost označil za „možnou chybu“.
S Trumpovým tvrzením nesouhlasí polští představitelé. Místopředseda vlády a ministr zahraničí Radosław Sikorski na sociálních sítích reagoval jasným prohlášením: „Ne, to nebyla chyba.“ Premiér Donald Tusk pak dodal: „Také bychom si přáli, aby útok dronů na Polsko byla chyba. Ale nebyla. A my to víme.“
Sikorski dále v rozhovoru pro Fox News označil incident za „těžko uvěřitelný“ a za záměrnou provokaci. Polsko v reakci na událost požádalo o svolání mimořádného zasedání Rady bezpečnosti OSN, kde chce upozornit na bezprecedentní útok na člena NATO.
Radosław Sikorski také kritizoval nedávná rozhodnutí Trumpovy administrativy v souvislosti s Ruskem. Uvedl, že „jsme měli mít sankce, a místo toho jsme dostali Aljašku“, čímž poukázal na nedostatečnou reakci USA. Podle něj je nutné „změnit kalkulace Vladimira Putina“ a přesvědčit ho, že nemůže dobýt Ukrajinu za přijatelnou cenu.
K tomu je potřeba uvalit na Rusko tvrdší sankce. Premiér Tusk zároveň oznámil, že jednal s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem a očekává, že Aliance brzy představí konkrétní kroky na ochranu svého východního křídla. Tusk také dodal, že díky investici britské společnosti BAE Systems se v Polsku zvýší výroba munice ráže 155 mm.
Polsko také naznačilo, že by se na jeho obraně mohla více podílet Velká Británie. O konkrétní povaze pomoci však nebyly zveřejněny žádné podrobnosti.
Premiér Tusk oznámil, že od britského premiéra Starmera obdržel zprávu o "naléhavém posílení" britské vojenské pomoci.
V reakci na incident s drony již Německo posílilo svou leteckou policii nad polským územím. Mluvčí německého ministerstva obrany potvrdil, že letecká pohotovost je v platnosti a v oblasti nyní operují dvě alarmové roty, které plní své úkoly 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
NATO v reakci na události svolalo tiskovou konferenci, na které vystoupí generální tajemník Mark Rutte a vrchní velitel spojeneckých sil v Evropě Alexus Grynkewich. Očekává se, že se konference bude týkat právě incidentu s ruskými drony.
Konference se koná jen několik hodin před zasedáním Rady bezpečnosti OSN, kde se bude o tomto tématu jednat na polskou žádost. Události naznačují, že se situace na východním křídle NATO stává prioritou pro celou Alianci.
