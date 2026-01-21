Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti

Libor Novák

21. ledna 2026 9:10

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Donald Trump se netají svou ambicí „získat“ Grónsko, a to bez ohledu na to, jaké škody by tento krok mohl napáchat v rámci NATO nebo amerických spojenectví v Evropě. Zatímco Bílý dům dosud nepředstavil konkrétní právní cestu k této akvizici, prezident nevyloučil ani vojenské řešení. To by však v moderních dějinách představovalo bezprecedentní útok na suverenitu spojeneckého území, který by čelil masivnímu domácímu i mezinárodnímu odporu.

Pokud by se Trump rozhodl pro mírovou cestu, ústava Spojených států i historické precedenty mluví jasně. Prezident by musel vyjednat a následně ratifikovat mezinárodní smlouvu s Dánskem a Grónskem o odkupu tohoto největšího ostrova světa. Ratifikace takové smlouvy vyžaduje podle ústavy souhlas dvou třetin Senátu, což v současném polarizovaném prostředí znamená nutnost přesvědčit nejen republikány, ale i značnou část demokratů.

Historie nákupů území od Dánska ukazuje, že cesta k dohodě může být extrémně zdlouhavá. Když se Spojené státy v 19. století snažily získat dnešní Americké Panenské ostrovy, trvalo to padesát let. Tehdejší ministr zahraničí William Seward vyjednal smlouvu za 7,5 milionu dolarů, kterou Dánsko schválilo, ale americký Senát ji nakonec odmítl ratifikovat kvůli vnitropolitickým sporům s tehdejším prezidentem Johnsonem.

Úspěch přišel až na třetí pokus v roce 1917, kdy Spojené státy využily hrozbu blížící se první světové války. Washington tehdy v podstatě pohrozil okupací ostrovů, aby zabránil jejich případnému zabrání Německem. Dánsko nakonec souhlasilo s prodejem za 25 milionů dolarů ve zlatě. I tehdy však musel smlouvu schválit dánský parlament, král a lidové hlasování, přičemž konečné slovo měl opět americký Senát.

Ústavní barva pro schválení smluv je nastavena velmi vysoko – 67 hlasů v Senátu. To je překážka, kterou by Trump jen stěží překonával, zvláště když i někteří republikáni, jako například aljašská senátorka Lisa Murkowski, vyjadřují o jeho plánu vážné pochybnosti. Navíc ústava svěřuje správu federálních území do rukou Kongresu, nikoli prezidenta, což dále omezuje Trumpovo pole působnosti.

Jako historický vzor pro nákup území bývá často uváděna koupě Louisiany Thomasem Jeffersonem v roce 1803. Jefferson měl tehdy sice obavy, zda nepřekračuje své ústavní pravomoci, protože ústava o akvizici nových zemí mlčí, ale smlouvu s Francií Senátu předložil a ta byla schválena. Byl to však obchod s tehdejší supervelmocí, která se chtěla území zbavit, což není případ dnešního Dánska.

Trumpova administrativa sice může využít stávající obranné dohody k posílení vojenské přítomnosti v Grónsku, ale samotné vlastnictví je jiná otázka. Podle charty OSN by k jakémukoli předání suverenity museli dát souhlas i samotní Gróňané. Trump sice může věřit, že se na USA mezinárodní právo nevztahuje, ale americkou ústavu, která vyžaduje souhlas Senátu s územními zisky již stovky let, obejde jen stěží.

Američtí zákonodárci z obou stran již dokonce začali pracovat na legislativě, která by NATO chránila a Trumpovi v akvizici Grónska aktivně bránila. Prezident se sice rád prezentuje jako bezohledný vyjednavač, který dosáhne svého „za každou cenu“, ale v případě Grónska stojí proti zdi, kterou tvoří dánská suverenita, mezinárodní právo a v neposlední řadě i neúprosný text americké ústavy.

V Davosu se proto schyluje k zásadní diplomatické intervenci, jejímž cílem je odvrátit hlubokou krizi mezi Spojenými státy a jejich evropskými spojenci. Evropští lídři hodlá využít výroční zasedání Světového ekonomického fóra jako prostor pro deeskalaci napětí, které vyvolaly Trumpovy výhrůžky ohledně ovládnutí Grónska. Situace dospěla do bodu, kdy je v sázce samotná existence sedmdesátileté transatlantické aliance.

Diplomaté a poradci v zákulisí horečně pracují na několika variantách, které by mohly Trumpovi nabídnout takzvanou „únikovou cestu“. Jedním z hlavních návrhů je rozšíření stávajících vojenských dohod z roku 1951, což by Spojeným státům umožnilo legálně navýšit počet základen a techniky na ostrově. Tento scénář počítá s pompézním podpisovým ceremoniálem, který by prezidentovi umožnil prezentovat výsledek jako své velké vítězství.

Další diskutovanou možností je vytvoření speciálního statusu pro Grónsko, podobného dohodám, které mají USA s některými tichomořskými státy, jako je Palau nebo Marshallovy ostrovy. Tento model by Grónsku ponechal jeho současnou formu autonomie, ale zároveň by Spojeným státům zaručil výhradní bezpečnostní přístup výměnou za masivní finanční pomoc. Takové uspořádání by fakticky vyřadilo z regionu jakýkoli vliv Ruska či Číny, což je Trumpův deklarovaný cíl.

Sám prezident Trump míří do Davosu s bojovnou náladou a očekáváním, že dosáhne dohody, která bude „dobrá pro všechny“. Před svým odjezdem z Washingtonu prohlásil, že NATO bude nakonec velmi spokojené a obyvatelé Grónska budou z americké ochrany nadšeni. Tyto výroky však ostře kontrastují s realitou v Nuuku, kde tisíce lidí demonstrují proti jakékoli formě americké anexe.

Evropští představitelé v čele s Ursulou von der Leyenovou a Emmanuelem Macronem však varují, že mezinárodní právo není hra. Macron v Davosu otevřeně kritizoval „nový kolonialismus“ a využití cel jako nástroje k vydírání suverénních států. Evropská unie již připravuje odvetná opatření v hodnotě desítek miliard eur a poprvé vážně zvažuje aktivaci svého „obchodního bazuky“ – nástroje proti ekonomickému nátlaku.

Napětí zvyšuje i fakt, že Trump hrozí uvalením desetiprocentních cel na osm evropských zemí, které se jeho plánům postavily. Mezi těmito státy jsou klíčoví spojenci jako Dánsko, Francie, Německo nebo Velká Británie. Britský premiér Keir Starmer, který se dosud snažil s Trumpem udržovat korektní vztahy, poprvé veřejně označil americké hrozby za chybný krok, což signalizuje rostoucí jednotu Evropy.

Diplomaté v Davosu nyní pracují s časem 48 hodin, během kterých proběhne řada bilaterálních schůzek, včetně setkání Trumpa s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Cílem je najít kompromis v oblasti společných investic do grónské infrastruktury a těžby nerostných surovin, který by uspokojil Trumpův hlad po „vlastnictví“, ale zároveň nezničil suverenitu Dánského království.

Zatímco někteří poradci v Bílém domě doufají, že Trump pouze testuje hranice možného a k vojenskému zásahu se neuchýlí, nejistota zůstává obrovská. Sám prezident na dotaz, jak daleko je ochoten zajít, odpověděl pouze: „To uvidíte.“ 

před 1 hodinou

Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit

Související

Pedro Sánchez

Politico: Myšlenka náhrady za NATO naráží na první problémy

Krize kolem Grónska vdechla nový život staré myšlence na vytvoření „Evropské rady bezpečnosti“. Tváří v tvář nepředvídatelným krokům Donalda Trumpa a agresivní politice Vladimira Putina sílí v Bruselu i dalších metropolích volání po vzniku akceschopného orgánu, který by umožnil kontinentu reagovat na hrozby rychle a bez nutnosti zdlouhavého hledání shody všech 27 členských států.
Lars Klingbeil

Evropský pohár trpělivosti přetekl. Vydírat se nenecháme, vzkazuje Evropa Trumpovi

Evropský pohár trpělivosti s nevybíravou politikou Donalda Trumpa podle BBC definitivně přetekla. Poté, co americký prezident v pondělí večer znovu potvrdil, že Spojené státy „musí mít“ Grónsko z důvodů národní bezpečnosti, se evropské metropole rozhodly odhodit rukavičky. Trumpův předpoklad, že lídři starého kontinentu nebudou klást přílišný odpor, se ukazuje jako fatální omyl.

Více souvisejících

grónsko Donald Trump

Aktuálně se děje

před 43 minutami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Může Trump skutečně získat Grónsko? Cesta k akvizici je mnohem složitější, než se zdá, ve hře jsou i jiné možnosti

Donald Trump se netají svou ambicí „získat“ Grónsko, a to bez ohledu na to, jaké škody by tento krok mohl napáchat v rámci NATO nebo amerických spojenectví v Evropě. Zatímco Bílý dům dosud nepředstavil konkrétní právní cestu k této akvizici, prezident nevyloučil ani vojenské řešení. To by však v moderních dějinách představovalo bezprecedentní útok na suverenitu spojeneckého území, který by čelil masivnímu domácímu i mezinárodnímu odporu.

před 1 hodinou

Air Force One

Letadlo s Trumpem mířící do Davosu se kvůli poruše muselo vrátit

Donald Trump vyráží na Světové ekonomické fórum do Davosu, kde hodlá s předními světovými lídry řešit svou kontroverzní vizi ohledně Grónska. Prezident Spojených států prohlásil, že má v plánu celou řadu schůzek zaměřených právě na toto území. Jeho cesta však nezačala úplně hladce, protože start provázely nečekané technické komplikace.

před 2 hodinami

Zimní počasí v Praze

Výhled počasí na příští týden. Zima se otěží nepustí

Meteorologové už mají první představu o počasí v příštím týdnu. Výrazná změna se neočekává. Přes den bude kolem nuly, v noci má mrznout. Vyloučeno není ani sněžení. Vyplývá to z výhledu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Krasobruslení, ilustrační fotografie.

Reshtenko se postaral o první krasobruslařskou medaili pro Česko z ME po 13 letech

Pokud se o něčem dá říct, že se někde kruh uzavřel, může to být nečekaný český úspěch na krasobruslařském mistrovství Evropy v anglickém Sheffieldu. Právě odsud totiž přišla během víkendu zpráva o zisku bronzové medaile, která skončila na krku Georgiia Reshtenka. A v čem že spočívá onen příslovečný uzavřený kruh? Jedná se totiž o první krasobruslařskou medaili z evropského šampionátu pro českého reprezentanta po dlouhých 13 letech, přičemž naposledy se takovýto počin podařil Michalu Březinovi, současnému trenérovi Reshtenka.

včera

včera

včera

Islámský stát (ISIS)

Hon na teroristy: Syrská armáda po hromadném útěku z vězení loví členy Islámského státu

Syrské vládní síly aktuálně pátrají po desítkách trestanců napojených na teroristickou organizaci ISIS, kterým se podařilo uprchnout z věznice v severovýchodní části země. K hromadnému útěku došlo v pondělí v zařízení al-Shaddadi v provincii Hasaka, a to v momentě, kdy nad oblastí přebírala kontrolu armáda od kurdských jednotek SDF. Syrské ministerstvo vnitra v úterý oznámilo, že z celkového počtu 120 uprchlíků se již podařilo 81 dopadnout a bezpečnostní složky intenzivně pátrají po zbývající skupině.

včera

Alexander Stubb, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Stubb: Napětí kolem Grónska poleví do konce tohoto týdne

Finský prezident Alexander Stubb věří, že napětí kolem Grónska by se mohlo uvolnit už do konce tohoto týdne. V rozhovoru pro Bloomberg v Davosu uvedl, že jeho poslední jednání z uplynulých hodin mu dávají mírnou naději na nalezení smírného řešení. Stubb zdůraznil, že se světová diplomacie mění neuvěřitelně rychle, ale náznaky možného kompromisu jsou podle něj reálné.

včera

Evropský parlament

Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku. Chce zastavit obchodní dohodu s USA, píše BBC

Evropský parlament se chystá k zásadnímu kroku, který může definitivně pohřbít naděje na stabilní obchodní vztahy se Spojenými státy. Podle zdrojů serveru BBC z výboru pro mezinárodní obchod hodlají europoslanci pozastavit schvalování obchodní dohody, kterou loni v červenci uzavřela šéfka Evropské komise Ursula von der Leyen s Donaldem Trumpem. Rozhodnutí by mělo být oficiálně oznámeno ve středu odpoledne během zasedání ve Štrasburku.

včera

Prezident Trump hostí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona

Co odhalily SMS evropských lídrů, které Trump zveřejnil?

Prezidentská kancelář v Elysejském paláci potvrdila pravost zprávy, kterou Donald Trump zveřejnil na svých sociálních sítích. Emmanuel Macron v ní americkému prezidentovi navrhuje setkání v Paříži, kde by společně probrali napjatou globální situaci. Francouzský lídr volí smířlivý tón, když Trumpa oslovuje jako přítele, což má být zjevný pokus o uklidnění vzájemných vztahů, analyzuje web Politico.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Proč není Zelenskyj na Světovém ekonomickém fóru? Oznámil, že do Davosu přijde pod jednou podmínkou

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjádřil vážné obavy, že vyostřený spor o Grónsko mezi Spojenými státy a Evropou může odvrátit pozornost světového společenství od probíhající války na Ukrajině. Během úterního brífinku zdůraznil, že jakákoliv ztráta soustředění v době, kdy jeho země čelí plnoformátové ruské agresi, představuje pro Ukrajinu riziko. Zelenskyj vyzval Washington k diplomatickému dialogu a vyjádřil naději, že Spojené státy budou evropským spojencům skutečně naslouchat.

včera

Pedro Sánchez

Politico: Myšlenka náhrady za NATO naráží na první problémy

Krize kolem Grónska vdechla nový život staré myšlence na vytvoření „Evropské rady bezpečnosti“. Tváří v tvář nepředvídatelným krokům Donalda Trumpa a agresivní politice Vladimira Putina sílí v Bruselu i dalších metropolích volání po vzniku akceschopného orgánu, který by umožnil kontinentu reagovat na hrozby rychle a bez nutnosti zdlouhavého hledání shody všech 27 členských států.

včera

Gavin Newsom

V Davosu to vře. Trump si z lidí dělá blázny, ví, že se mu smějete, vaše reakce je trapná, vmetl Evropě Newsom

Zatímco se Světové ekonomické fórum v Davosu připravuje na středeční příjezd Donalda Trumpa, atmosféra v kuloárech připomíná spíše válečnou poradu než diplomatický summit. Kalifornský guvernér Gavin Newsom do této napjaté situace vnesl nebývalou dávku upřímnosti, když označil dosavadní reakci evropských lídrů za „patetickou“ a „trapnou“.

včera

Lars Klingbeil

Evropský pohár trpělivosti přetekl. Vydírat se nenecháme, vzkazuje Evropa Trumpovi

Evropský pohár trpělivosti s nevybíravou politikou Donalda Trumpa podle BBC definitivně přetekla. Poté, co americký prezident v pondělí večer znovu potvrdil, že Spojené státy „musí mít“ Grónsko z důvodů národní bezpečnosti, se evropské metropole rozhodly odhodit rukavičky. Trumpův předpoklad, že lídři starého kontinentu nebudou klást přílišný odpor, se ukazuje jako fatální omyl.

včera

Ursula von der Leyenová, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Světové ekonomické fórum začalo. Von der Leyenová v úvodním projevu nešetřila Trumpa

Světové ekonomické fórum v Davosu se krátce po zahájení stalo dějištěm otevřené diplomatické roztržky mezi evropskými spojenci a administrativou Donalda Trumpa. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve svém ostře sledovaném projevu označila americké hrozby cly kvůli Grónsku za „zásadní chybu“. Podle ní takový postup podkopává důvěru mezi dlouholetými partnery a narušuje stabilitu, na které obě strany léta pracovaly.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Ukrajina chystá anti-dronový dóm

Ukrajina čelí kritickému období války, která trvá již 1 427 dní. Prezident Volodymyr Zelenskyj v reakci na stupňující se ruské útoky na energetickou síť oznámil zásadní inovaci protivzdušné obrany. Klíčem k ochraně ukrajinského nebe se má stát „anti-dronový dóm“, postavený na mobilních palebných skupinách a nově i na masovém nasazení dronových zachycovačů.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Pochválí se za bystrost a obratem usne. Co se děje se zdravím Trumpa?

Zdravotní stav devětasedmdesátiletého amerického prezidenta Donalda Trumpa se na začátku druhého roku jeho mandátu stal vděčným tématem k diskusím. Virální záběry, rozporuplná vyjádření Bílého domu a absence kompletních lékařských záznamů vyvolávají vlnu spekulací o jeho fyzické i kognitivní kondici. Celá debata navíc otevírá nepříjemné otázky ohledně transparentnosti moci v nejvyšších patrech americké politiky.

včera

včera

Nechápu, co děláš s Grónskem, napsal Macron Trumpovi. Ten mu pohrozil obřím clem na víno

Americký prezident Donald Trump před svým příletem do Švýcarska na síti Truth Social zveřejnil soukromou korespondenci s předními světovými lídry. Středem pozornosti se stal zejména snímek obrazovky se zprávou od francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, v níž vyjadřuje naprosté nepochopení amerických nároků na Grónsko.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy