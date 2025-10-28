Na Jamajku se řítí nejsilnější bouře na světě. Hurikán Melissa je dvakrát rychlejší než auto na dálnici

Podmínky na Jamajce se rychle zhoršují s blížícím se příchodem hurikánu Melissa, který má být nejsilnější bouří roku na planetě. Melissa prošla extrémní rychlou intenzifikací a zesílila na vzácnou Kategorii 5 s rychlostí větru 175 mil za hodinu (asi 282 km/h) a silnějšími nárazy. Země nezažila přímý zásah hurikánem déle než deset let a nikdy nečelila páté kategorii.
Vnější pásma bouře již bičují Jamajku větry o síle tropické bouře. Očekává se, že podmínky charakteristické pro hurikán dorazí v dopoledních hodinách předtím, než se střed Melissy dostane na pevninu brzy odpoledne. Pro zranitelné pobřežní oblasti Jamajky byla nařízena povinná evakuace.
Melissa již bohužel ukázala svou smrtící sílu, když připravila o život tři lidi na Jamajce a tři na Haiti, a také jednu osobu v Dominikánské republice. Tři úmrtí na Jamajce nastala během příprav na bouři – dva lidé zemřeli po pádu stromů a jedna osoba byla zasažena elektrickým proudem. Dalších třináct lidí bylo zraněno, často po pádech ze střech či žebříků.
Katastrofické obavy zvyšuje neobvykle pomalý pohyb bouře. Melissa se posouvá rychlostí pouhých 5 mil za hodinu (8 km/h). Profesor klimatologie Michael Taylor z University of the West Indies to označil za "psychologický maraton", který vyčerpává obyvatele už před plným úderem.
Pomalý postup totiž podle CNN znamená, že hurikán "vysype obrovské množství katastrofálního deště" na celé území. Tím se dramaticky zvyšuje riziko rozsáhlých sesuvů půdy, zejména ve vnitrozemí, kde má Jamajka silně kopcovitý terén. Navíc se zvyšuje i možnost, že se vlna příboje dostane hlouběji do vnitrozemí.
Tannecia Stephenson, profesorka klimatologie, potvrdila, že kvůli hromadění srážek roste riziko záplav a sesuvů půdy. V reakci na hrozbu bylo po celém ostrově otevřeno více než 800 nouzových úkrytů. Zatím je však využívána jen malá část, což může znamenat, že se lidé cítí být dostatečně připraveni ve svých domovech.
Zatímco urbanizované oblasti, jako je Kingston, mají v posledních letech vylepšenou infrastrukturu, zranitelná zůstávají venkovská a neformální sídliště. Místní obyvatelé se v současné době soustředí na poslední přípravy: hromadí zásoby vody, nabíjejí elektronická zařízení a připravují nouzové sady.
Melissa hrozí, že zdevastuje infrastrukturu Jamajky a odřízne celá společenství od okolního světa. Zatímco vláda má připravené plány na obnovu, včetně alternativního napájení vodních čerpacích stanic, obyvatelé s úzkostí čekají, kdy bouře dorazí naplno, a doufají v to nejlepší.
