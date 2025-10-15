Na Madagaskaru došlo k vojenskému převratu. Prezident uprchl ze země

Libor Novák

15. října 2025 8:29

Madagaskar
Madagaskar Foto: Pixabay

Armádní velitel, který stál v čele vzpoury na Madagaskaru, v úterý potvrdil, že armáda se chopila vlády. Stalo se tak poté, co zákonodárci sesadili prezidenta Andryho Rajoelinu a on pod tlakem týdnů protestů vedených mladou generací (Gen Z) musel opustit zemi. Rajoelina vytrvale odmítal odstoupit, i přesto, že demonstrace eskalovaly a rostl počet dezercí v armádních řadách.

„Převzali jsme moc,“ prohlásil plukovník Michael Randrianirina v národním rádiu a oznámil, že armáda rozpouští veškeré instituce s výjimkou dolní komory parlamentu, tedy Národního shromáždění. Randrianirina později novinářům sdělil, že země bude řízena vojenským výborem ve spolupráci s přechodnou vládou. Tento stav by měl trvat nejvýše dva roky, než budou uspořádány nové volby.

V prohlášení vojenští vůdci vyjmenovali suspendované úřady. Mezi ně patří Senát, Vysoký ústavní soud, Nezávislá národní volební komise, Nejvyšší soudní dvůr a Nejvyšší rada pro obranu lidských práv a právního státu. V bouřlivý den pro ostrovní stát u pobřeží jižní Afriky se padesátiletý vůdce, jehož místo pobytu není známo, pokusil rozpustit dolní komoru pomocí dekretu.

Zákonodárci však i přesto hlasovali pro jeho sesazení z funkce, což zemi uvrhlo do ústavního patu, kterého armáda využila k uchopení moci. Rajoelina, který se sám dostal k moci převratem v roce 2009, tento akt armády ostře odsoudil a označil jej za zneužití moci. Randrianirina, velitel elitní armádní jednotky CAPSAT, která sehrála klíčovou roli i v Rajoelinově převratu v roce 2009, se s ním rozešel již minulý týden.

V pondělí večer Rajoelina ve vzdorném projevu k národu prohlásil, že byl nucen ukrýt se na bezpečné místo kvůli ohrožení života. Opoziční funkcionář, armádní zdroj a zahraniční diplomat nicméně agentuře Reuters potvrdili, že prezident uprchl ze země v neděli na palubě francouzského vojenského letadla. Jeho izolace se vystupňovala v úterý, kdy pro impeachment hlasovali i zákonodárci z jeho vlastní vládní koalice, která má v parlamentu většinu.

Demonstrace započaly 25. září kvůli nedostatku vody a elektřiny a rychle přerostly v rozsáhlé povstání proti korupci, špatné správě věcí veřejných a absenci základních služeb. Hněv lidu reflektoval nedávné protesty proti vládnoucím elitám jinde ve světě, například v Nepálu a Maroku. Tisíce demonstrantů se shromáždily na náměstí 13. května v Antananarivu. Tam se tančilo, zpívalo a mávalo transparenty odsuzující Rajoelinu jako francouzskou loutku kvůli jeho dvojímu občanství a podpoře od bývalého kolonizátora Madagaskaru.

Mnozí v davu mávali malgašskými vlajkami a ikonickým protestním transparentem Gen Z s lebkou a zkříženými hnáty z japonského anime seriálu „One Piece“. V jednu chvíli vystoupil Randrianirina na pódium s dotazem, zda jsou připraveni přijmout vojenské převzetí moci. Odpovědí mu byl hlasitý potlesk a jásot davu. Jakmile se zpráva o vojenském puči rozšířila, mnozí manifestující propukli v jásot.

Středoškolačka Fih Nomensanahary s jásajícími přáteli prohlásila, že jsou šťastní, že je Andry Rajoelina konečně pryč a že mohou začít znovu. Jiní však zůstávali opatrní. Například 68letý IT konzultant Rezafy Lova vyjádřil přání, aby armáda rychle předala moc civilní správě a uspořádala volby. Jednotka CAPSAT se přidala k protestujícím o víkendu s prohlášením, že odmítne střílet do davu. Následně převzala velení nad armádou a jmenovala nového armádního šéfa, což Rajoelinu přimělo varovat před nelegálním pokusem o zmocnění.

Od té doby se k armádě přidala i paramilitární četnictvo a policie. Madagaskar má populaci kolem 30 milionů obyvatel, přičemž průměrný věk je pod 20 let a tři čtvrtiny obyvatel žijí v chudobě. Podle Světové banky se HDP na obyvatele propadl o 45 % v období mezi získáním nezávislosti v roce 1960 a rokem 2020.

